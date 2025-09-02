バリューコマース、トラベルテック事業のブランド「DYNATECH（ダイナテック）」誕生！

バリューコマース株式会社

バリューコマース株式会社（本社：東京都千代田区、代表取締役社長 最高経営責任者：香川 仁）は、2025年9月1日(月)よりトラベルテック事業のさらなる進化と市場における提供価値の明確化を目指し、事業ブランドを「DYNATECH（ダイナテック）」とし、サービス名とブランドロゴも刷新いたしました。

【背景と目的】

2025年4月1日に吸収合併したダイナテックは、創業以来37年に渡り宿泊業界に貢献し、広く認知されてまいりました。バリューコマースのトラベルテック事業として、ダイナテックのブランドをさらに発展させ、革新的なソリューションの開発を通じ、新しい価値を創出するという想いをロゴやサービス名に反映させました。

【新しいロゴに込める想い】

DYNATECHの「D」をモチーフに、前進していく意味を込めた「再生マーク」と、「超えていく」姿を表現しています。

新たなブランドの誕生とともに、お客様の要望を「叶える」のではなく、革新的な技術やアイデアで「超える」ことを目指します。

【サービスブランドも一新】

これまで、宿泊予約システム『Direct In S4（ダイレクトインエスフォー）』、ホテル管理システム『Dynalution（ダイナリューション）』と、それぞれ別の意味を持ったサービス名でしたが、統一感を持ち、宿泊業界のみなさまに想起されやすいネーミングへと刷新いたしました。

ダイナテックが提供するサービスとして、「DYNA（ダイナ）」を冠した名称となり、今後新しく開発するサービスラインナップも含めたトータルソリューションとして、お客様に価値を提案いたします。

■宿泊予約システム『DYNA IBE（ダイナ アイビーイー）』

宿泊予約システムを意味する、「Internet Booking Engine（インターネットブッキングエンジン）」の略語である、IBE（アイビーイー）と掛け合わせて、『DYNA IBE（ダイナ アイビーイー）』としました。

■ホテル管理システム『DYNA PMS（ダイナ ピーエムエス）』

ホテル管理システムを意味する、「Property Management System（プロパティ・マネジメント・システム）」の略語である、PMS（ピーエムエス）と掛け合わせて、『DYNA PMS（ダイナ ピーエムエス）』としました。

【今後の展開について】

本取り組みは、インバウンド需要をはじめとする環境変化の目覚ましい宿泊業界に柔軟に対応し、パートナー企業のみなさまと、より強固な信頼関係を築くための施策の一環です。

今後はこれまでにも増して、宿泊施設のみなさまの困りごとやお悩みに寄り添いながらも、真の課題を見つけ出し、自社ソリューションを通じて最適な提案を行う体制を構築し、宿泊施設のさらなる発展に寄与いたします。

そして、旅行・宿泊業界における社会課題の解決を、より一層加速させることで、ナンバーワン・トラベルテックを目指してまいります。

※しばらくの期間はWebサイト内や配布資料等で新旧の名称が混在する場合がございますが、ご了承いただけますと幸いです。なお、提供サービスやプランの内容に変更はございません。

■サービス概要

宿泊予約システム『DYNA IBE（ダイナ アイビーイー）』

国内最大級のシェア、累計8,300施設（※3）の導入実績を誇る宿泊予約システムの最新モデルです。（初期費用0円／月額7,500円～）

自社HPプランをGoogle ホテル広告やYahoo!検索に自動で掲載できる「メタサーチ連携」に加えて、バリューコマースのソリューション活用で、宿泊施設の自社集客強化に貢献します。

また、最短2ステップで予約できるシンプルな操作性と予約を後押しする多彩な機能により、自社サイトの予約完了率アップを実現。会員向けポイント・クーポンの活用により、自社リピーターの獲得も期待できます。

https://www.dyn.co.jp/service/ibe/

※3：2025年8月時点 予約システム累計導入数

ホテル管理システム『DYNA PMS（ダイナ ピーエムエス）』

約30年以上にわたり宿泊施設に向けて提供し、全国約450施設が導入するホテル管理システム（PMS）です。

予約・滞在・顧客の詳細データ管理・売上管理をはじめ、レベニューマネジメントシステムやセルフチェックイン機など、効率化・省力化を実現する外部システムとの連動が豊富です。またPOSシステム・婚礼宴会システムも備えており、宿泊特化型ホテルはもちろん、シティ・リゾート・旅館など様々なタイプの施設でご利用いただいております。24時間365日の保守・カスタマーサービスで、施設様の業務を強力にサポートいたします。

https://www.dyn.co.jp/service/pms/

■会社概要

【バリューコマース株式会社について】

バリューコマースは、ECサイトの「集客」と「販売促進」を支えるトータルソリューションを提供し、コマース事業者の収益最大化を支援します。2025年4月、宿泊施設向けソリューションを提供するダイナテック株式会社を吸収合併し、トラベルテック事業の「DYNATECH（ダイナテック）」としてブランドを刷新。バリューコマースが強みとするマーケティングノウハウに加え、AIやWeb3などの技術開発力を融合させることで、イノベーションを加速し、No.1トラベルテックの実現を目指します。

これからも宿泊業界の皆さまの課題に向き合い、集客力の向上と収益最大化をともに実現するパートナーであり続けます。

https://www.valuecommerce.co.jp/

【サービスに関するお問い合わせ先】

＜DYNA IBE＞バリューコマース株式会社 トラベルテックMS本部 マーケティングセールス部

＜DYNA PMS＞バリューコマース株式会社 トラベルテックMS本部 ソリューションセールス部

TEL：050-1741-9900

お問い合わせフォーム：https://www.dyn.co.jp/contact/