瞬感つるり、さらり。マンデル酸(AHA)*1を新配合。ロングセラー角層ケア美容液がリニューアル

ELCジャパン株式会社

皮膚科学発想の化粧品ブランド「クリニーク」は、リニューアルした角層ケア美容液「ターンアラウンド セラム N」を2025年9月12日（金）に新発売。




肌の生まれ変わるリズムとすこやかな角層を保つことは、美肌の基本。


毛穴、ゴワつき、メイクのりの悪さが気になる肌に。


瞬感つるり、さらり。



クリニーク人気の角層ケア美容液がリニューアル。


新たにマンデル酸(AHA)*1を配合。


肌を柔らかくなめらかに、肌の土台を優しくケア。



肌にスッと馴染む、とろみのあるテクスチャーが


使うたび、キメを整え、健やかな角層を保ちます。



まるで生まれたてのような、つるさら肌へ。













＜ご使用方法＞洗顔後、化粧水などで肌を整えた後、適量を手の平にとり、顔全体になじませます。


■皮膚科学発想のクリニークならではのフォーミュラ

・アレルギーテスト済み*2


・香料不使用*3


・ノンコメドジェニック*4


・オイルフリー


■リニューアルのポイント

【新成分配合】


新成分「マンデル酸(AHA)*1」を配合し、より集中的に角質ケア。



【テクスチャー】


とろみ＋なじみの良さを両立。


肌にスッと馴染み、とろみのあるテクスチャーが、“瞬感つるり、さらり”の仕上がりを実現。



【パッケージ】


環境配慮型ガラスボトルにパッケージをリニューアルし、リサイクル可能な設計へ。


高級感のある見た目に。


■製品詳細

2025年9月12日（金）新発売


ターンアラウンド セラム N (角層ケア美容液)


30mL 6,820円(本体6,200円)｜50mL 10,230円(本体9,300円)








クリニークについて


1968年にNYで皮膚科学発想の化粧品ブランドとして誕生したクリニーク。


600万回のアレルギーテスト済み*5。香料不使用*6という約束を守り続けています。


https://www.clinique.jp



【クリニーク公式】


・公式オンラインショップ：https://www.clinique.jp


・インスタグラム：@cliniquejp(https://www.instagram.com/cliniquejp/?locale=ja_JP)


・X：@CliniqueJp(https://x.com/CliniqueJp)



読者からのお問い合わせ及びクレジットは


クリニーク お客様相談室　TEL: 0570-003-770



お貸出しのご依頼、この資料に関するお問い合わせ


株式会社メディア・グローブ clinique-pr@mediaglobe.co.jp



＊1 整肌成分


＊2 ただし、すべての方にアレルギーが起きないというわけではありません。


＊3フレグランス「クリニークハッピー」関連製品を除く


＊4 ただし、すべての方にコメド（ニキビのもと）が発生しないということではありません。


＊5 ただし、すべての方にアレルギーが起きないというわけではありません。


＊6 フレグランス「クリニーク ハッピー」関連製品を除く