瞬感つるり、さらり。マンデル酸(AHA)*1を新配合。ロングセラー角層ケア美容液がリニューアル
皮膚科学発想の化粧品ブランド「クリニーク」は、リニューアルした角層ケア美容液「ターンアラウンド セラム N」を2025年9月12日（金）に新発売。
肌の生まれ変わるリズムとすこやかな角層を保つことは、美肌の基本。
毛穴、ゴワつき、メイクのりの悪さが気になる肌に。
瞬感つるり、さらり。
クリニーク人気の角層ケア美容液がリニューアル。
新たにマンデル酸(AHA)*1を配合。
肌を柔らかくなめらかに、肌の土台を優しくケア。
肌にスッと馴染む、とろみのあるテクスチャーが
使うたび、キメを整え、健やかな角層を保ちます。
まるで生まれたてのような、つるさら肌へ。
＜ご使用方法＞洗顔後、化粧水などで肌を整えた後、適量を手の平にとり、顔全体になじませます。
■皮膚科学発想のクリニークならではのフォーミュラ
・アレルギーテスト済み*2
・香料不使用*3
・ノンコメドジェニック*4
・オイルフリー
■リニューアルのポイント
【新成分配合】
新成分「マンデル酸(AHA)*1」を配合し、より集中的に角質ケア。
【テクスチャー】
とろみ＋なじみの良さを両立。
肌にスッと馴染み、とろみのあるテクスチャーが、“瞬感つるり、さらり”の仕上がりを実現。
【パッケージ】
環境配慮型ガラスボトルにパッケージをリニューアルし、リサイクル可能な設計へ。
高級感のある見た目に。
■製品詳細
2025年9月12日（金）新発売
ターンアラウンド セラム N (角層ケア美容液)
30mL 6,820円(本体6,200円)｜50mL 10,230円(本体9,300円)
クリニークについて
1968年にNYで皮膚科学発想の化粧品ブランドとして誕生したクリニーク。
600万回のアレルギーテスト済み*5。香料不使用*6という約束を守り続けています。
https://www.clinique.jp
【クリニーク公式】
・公式オンラインショップ：https://www.clinique.jp
・インスタグラム：@cliniquejp(https://www.instagram.com/cliniquejp/?locale=ja_JP)
・X：@CliniqueJp(https://x.com/CliniqueJp)
読者からのお問い合わせ及びクレジットは
クリニーク お客様相談室 TEL: 0570-003-770
お貸出しのご依頼、この資料に関するお問い合わせ
株式会社メディア・グローブ clinique-pr@mediaglobe.co.jp
＊1 整肌成分
＊2 ただし、すべての方にアレルギーが起きないというわけではありません。
＊3フレグランス「クリニークハッピー」関連製品を除く
＊4 ただし、すべての方にコメド（ニキビのもと）が発生しないということではありません。
＊5 ただし、すべての方にアレルギーが起きないというわけではありません。
＊6 フレグランス「クリニーク ハッピー」関連製品を除く