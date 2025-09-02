瞬感つるり、さらり。マンデル酸(AHA)*1を新配合。ロングセラー角層ケア美容液がリニューアル

ELCジャパン株式会社

皮膚科学発想の化粧品ブランド「クリニーク」は、リニューアルした角層ケア美容液「ターンアラウンド セラム N」を2025年9月12日（金）に新発売。

肌の生まれ変わるリズムとすこやかな角層を保つことは、美肌の基本。

毛穴、ゴワつき、メイクのりの悪さが気になる肌に。

瞬感つるり、さらり。

クリニーク人気の角層ケア美容液がリニューアル。

新たにマンデル酸(AHA)*1を配合。

肌を柔らかくなめらかに、肌の土台を優しくケア。

肌にスッと馴染む、とろみのあるテクスチャーが

使うたび、キメを整え、健やかな角層を保ちます。

まるで生まれたてのような、つるさら肌へ。

＜ご使用方法＞洗顔後、化粧水などで肌を整えた後、適量を手の平にとり、顔全体になじませます。

■皮膚科学発想のクリニークならではのフォーミュラ

・アレルギーテスト済み*2

・香料不使用*3

・ノンコメドジェニック*4

・オイルフリー

■リニューアルのポイント

【新成分配合】

新成分「マンデル酸(AHA)*1」を配合し、より集中的に角質ケア。

【テクスチャー】

とろみ＋なじみの良さを両立。

肌にスッと馴染み、とろみのあるテクスチャーが、“瞬感つるり、さらり”の仕上がりを実現。

【パッケージ】

環境配慮型ガラスボトルにパッケージをリニューアルし、リサイクル可能な設計へ。

高級感のある見た目に。

■製品詳細

2025年9月12日（金）新発売

ターンアラウンド セラム N (角層ケア美容液)

30mL 6,820円(本体6,200円)｜50mL 10,230円(本体9,300円)



クリニークについて

1968年にNYで皮膚科学発想の化粧品ブランドとして誕生したクリニーク。

600万回のアレルギーテスト済み*5。香料不使用*6という約束を守り続けています。

https://www.clinique.jp

【クリニーク公式】

・公式オンラインショップ：https://www.clinique.jp

・インスタグラム：@cliniquejp(https://www.instagram.com/cliniquejp/?locale=ja_JP)

・X：@CliniqueJp(https://x.com/CliniqueJp)

読者からのお問い合わせ及びクレジットは

クリニーク お客様相談室 TEL: 0570-003-770

お貸出しのご依頼、この資料に関するお問い合わせ

株式会社メディア・グローブ clinique-pr@mediaglobe.co.jp

＊1 整肌成分

＊2 ただし、すべての方にアレルギーが起きないというわけではありません。

＊3フレグランス「クリニークハッピー」関連製品を除く

＊4 ただし、すべての方にコメド（ニキビのもと）が発生しないということではありません。

＊5 ただし、すべての方にアレルギーが起きないというわけではありません。

＊6 フレグランス「クリニーク ハッピー」関連製品を除く