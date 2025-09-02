採用コストは人材紹介の半額以下（1人50万円）。初期費用・月額費用ゼロの「完全成果報酬型採用代行サービス」を提供開始。「採用＝ハイリスク＆高コスト」の常識を覆し、事業成長を加速させる。

ミズサキ株式会社

ミズサキ株式会社（本社：東京都新宿区、代表取締役：藤村 俊太郎）は、採用コストに悩む中小企業を対象とした「成果報酬型 採用代行サービス」の提供を開始したことをお知らせします。

本サービスは、１.採用が決定するまで費用が一切かからない「初期費用ゼロ・完全成果報酬型」、２.業界トップクラスの「手厚い返金保証」で企業側のリスクを徹底的に排除。さらに３.従来の人材紹介の半額以下となる一律50万円の成功報酬で、深刻化する中小企業の人材不足と採用コストの高騰という社会課題の解決を目指します。

【背景】「採用＝高コスト」という常識が、中小企業の成長を阻害

多くの中小企業にとって、優秀な人材の確保は事業成長に不可欠である一方、採用活動には常に高額なコストとリスクが伴います。年収の30%以上にもなる人材紹介手数料、成果が出なくても払い続けなければならない求人サイトの掲載料など、「採用＝高コスト」という構造的な課題が、企業の成長機会を妨げている現状があります。

特に、採用にかけられる予算が限られている中小企業にとって、この課題はより深刻です。ミズサキは、この不合理な常識を打ち破り、すべての企業がコストやリスクを気にすることなく、採用という未来への投資に踏み出せる社会を実現するために本サービスを開発しました。

【サービス概要】採用の「コスト」と「リスク」、二大障壁を打ち破る

新サービス『成果報酬型 採用代行サービス』は、中小企業の採用活動における二大障壁である「コスト」と「リスク」を、独自のサービスモデルによって解決します。

圧倒的な低リスク掛け捨てリスクゼロの料金体系

初期費用・月額費用・求人掲載費は一切不要。

採用が成功するまで費用は一切かかりません。

さらに、万が一採用者が早期に退職された場合に備え、180日間の手厚い返金保証制度を設けており、企業は安心して採用活動に専念できます。

圧倒的な低価格人材紹介の半額以下、一律50万円

採用が決定した際の成功報酬は、採用人数1名につき一律50万円（税別）。これは、年収500万円の社員を採用した場合、150万円以上の手数料が発生することもある従来の人材紹介サービスと比較して、半額以下の水準です。

コストを理由に採用を妥協する必要はもうありません。

中小企業に特化採用力を「資産」に変えるノウハウ

私たちは単なる実務代行ではなく、お客様の採用課題と徹底的に向き合います。

知名度や予算に頼らない「小さな会社の勝ち方」を熟知したプロフェッショナルが、採用戦略の設計から定着支援までを一気通貫でサポート。

支援を通じて得られた採用ノウハウは、未来永劫活用できる貴社の「資産」となります。

一般的な人材紹介サービス・求人媒体との比較

ミズサキなら、人材紹介の約半額。しかも、成果報酬型で掛け捨てリスクはありません。

中小企業が採用コストで妥協することなく、採用活動を行える。

【低価格の理由】なぜ、人材紹介の半額という価格が実現できるのか

『ミズサキ』が革命的な価格を実現できる背景には、徹底した効率化とビジネスモデルの違いがあります。

少数精鋭のプロフェッショナル体制：

無駄な広告費や営業人件費を徹底的に削減。事業会社の採用責任者経験者など、少数精鋭のプロ集団が高品質なサービスを適正価格で提供します。

自社開発ATSで運用コストを30%圧縮：

母集団形成～選考プロセスに、自社開発のシステムを用いることで、運用にかかる時間と費用を圧縮。人材紹介の半額でもサービスを継続可能なメカニズムを構築しています。

再現性の高い独自ノウハウ：

年間4000件以上のマッチング経験から採用プロセスを体系化。最短ルートで成果を出す「型」があるため、驚異的な業務効率を実現しています。

価格は革命的に。仕事は圧倒的にプロフェッショナル。私たちが、貴社の採用を成功に導きます。

藤村 俊太郎（ふじむら しゅんたろう）

1995年生まれ。慶応義塾大学卒。ミズサキ株式会社 代表取締役。IT企業の人事担当として、年間4000件以上のマッチングを行う転職サービスの開発・運用に携わる。その他、新卒採用部門の立ち上げ、社員の定着戦略・評価制度の構築を牽引。採用課題を「仕組み」で解決するプロフェッショナル。

『小さな会社が、大きな夢を諦めない社会を創る』それが私のビジョンです。私たちは、単なる採用代行業者ではありません。お客様と徹底的に向き合い、貴社自身が採用力をつけ、自走できる『内製化』までをゴールとして支援します。

遠藤 真（えんどう まこと）

遠藤 真（えんどう まこと）1996年生まれ。慶應義塾大学卒。ミズサキ株式会社のグロース・マーケティング責任者。医療介護系の求人プラットフォームの運営・設計を担当。数多くの企業の採用を支援。マーケティング経験、自らも人事担当として面接・評価を行ってきた経験から、現場で活きる実践的なノウハウを提供。

世の中には、まだ脚光を浴びていない魅力的な会社が無数にあります。採用とは『マーケティング』です。貴社の隠れた魅力を言語化し、的確に届けることで、採用の壁は必ず越えられます。私が、貴社と未来の仲間が出会う最高の機会を創出します。

中小企業が使える採用ノウハウをサイトに掲載中

ミズサキのHPでは、採用ノウハウに関するコラム記事を多数掲載中です。

※サービスのクオリティを推し量る目安としてもぜひ記事をご覧ください。

【今後の展望】利用企業の拡大が、業界全体の採用活動を効率化する

今後はより多くの企業様に本サービスをご利用いただくことを目指します。利用企業数が増えることで、採用に関するノウハウやデータがさらに蓄積され、それを分析・活用することで、お客様への提供価値はさらに向上します。採用活動の効率化、採用コストの最適化を業界全体で促し、企業の持続的な成長に貢献できるものと信じています。

【サービス詳細】

料金体系：

初期費用：0円

成功報酬：50万円（税別）/ 1名

※採用が決定するまで費用は一切かかりません。

返金保証：- 入社～30日目で退職した場合：請求発生なし- 入社31日目～90日目で退職した場合：報酬の80%を返金- 入社91日目～180日目で退職した場合：報酬の40%を返金サービス提供範囲：

採用プラン設計、求人原稿作成、スカウト送信、応募者対応、面接日程調整など、中途採用に関わる業務をオールインワンで提供。

