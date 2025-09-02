フランスの Dawex 社、航空宇宙・防衛向けデジタルエコシステムのために活動する Decade-X France プロジェクトにおいてデータ取引テクノロジーを提供
データ取引ソリューションをリードする Dawex （https://www.dawex.com/ja/）は、8 月 27 日、航空宇宙および防衛向けデジタルエコシステム DECADE-X （Digital ECosystem for Aerospace and DEfence ｜ https://www.decade-x.org/）のために活動する Decade-X France プロジェクトにおいて Dawex テクノロジーが採用されたことを発表しました。DECADE-X は、航空、航空宇宙、防衛メーカー、OEM、大企業や中小企業など 1 万社以上の間のデータ取引およびデータ連携のために、安全で、相互運用性および主権性があるデジタルエコシステムを推進します。
Decade-X France プロジェクトは Dawexの 業界データスペースソリューション（ https://www.dawex.com/ja/solutions/gyokai-data-space/ ）を利用し、信頼性が高く、安全で、規制に準拠したデータ製品取引の連携や自動化を可能にします。Dawex のソリューションは、製品開発、産業化、サプライチェーンの回復性、トレーサビリティ、規制への準拠、サステナビリティのユースケースなど、重要な産業課題に対応するプロジェクトのミッションを支えます。
Decade-X France はフランス政府の「フランス 2030 （France 2030）」イニシアチブ（ https://www.info.gouv.fr/grand-dossier/france-2030-en ）のサポートを受けており、Airbus （エアバス）、Dawex、Sopra Steria （ソプラ・ステリア：欧州の主要テクノロジー企業、コンサルティング、デジタルサービス、ソリューション事業） 、Institut Mines-Télécom （IMT:フランス最大の国立技術大学グループ） などの航空宇宙・防衛産業とテクノロジ―リーダーの専門性を活用しています。
「Dawex のデータ取引テクノロジーを Decade-X France プロジェクトで活用してもらい、航空宇宙・防衛産業データスペースを推進できることを誇りに思います。これは、戦略的ビジネスと組織が直面する業務課題に挑む、影響を与えるソリューションを提供するという、当社の取り組みを強調しています」と、Dawex の共同 CEO であるファブリス・トッコは述べています。「Gaia-X Trust Framework および Gaia-X Digital Clearing House を実装している Data4Industry-X のような製造業のデータエコシステムにおける当社の経験を活かし、Dawex 業界データスペースソリューションは、大規模な組織がビジネス、環境、業務における最も火急の課題に打ち勝つための、迅速で効果的な回答を提供します。データ取引はシームレスなデジタルの継続性を推進し、エコシステム全体でデータのすべての価値を利用できるようにし、AI 戦略も著しく強化します」と、ファブリス・トッコは締めくくります。
Dawex について
Dawex は、データ取引ソリューションをリードする企業です。データ規制に準拠しながら、信頼でき、安全でトレーサビリティのある環境でデータ製品を配布または共有するためのソリューションを提供しています。Dawex データ取引ソリューションを使用すると、組織は企業データハブ、データ取引所、業界データスペースなどのデータエコシステムを構築して、競争力、市場効率、バリューチェーンの回復性を向上できます。国連の招きに応じて、Dawex は国連環境プログラムのデータ専門家グループにも参加しています。Dawex は世界経済フォーラムのテクノロジーパイオニアを受賞しており、信頼性の高いデータ取引に関する国際的な標準化プログラムの発起人でもあります。2015 年に創業した Dawex は本社をフランスに構え、ヨーロッパ、アジア、北米、中東でビジネスを拡大しています。
●Dawex とは http://www.dawex.com/ja
●Dawexのデータ取引 https://www.dawex.com/ja/data-torihiki-technology/
●Dawexの企業データハブ https://www.dawex.com/ja/solutions/kigyou-data-hub/
●Dawexのデータ取引所 https://www.dawex.com/ja/solutions/data-marketplace/
●業界データスペース https://www.dawex.com/ja/solutions/gyokai-data-space/
●テクノロジーパイオニア https://www.dawex.com/ja/toshanitsuite/sekai-keizai-forum-technology-pioneers/
●信頼性の高いデータ取引とは https://www.trusted-data-transaction.org/
プレス関係者連絡先：コミュニケーションおよびマーケティング担当副社長 Isabelle Joulot
press@dawex.com
配信元企業：DAWEX SYSTEMS
