組織づくりを支援する社内ポータル『onemind』が「福岡市トライアル優良商品」に認定

株式会社キャッチアップ（本社：福岡県福岡市、代表取締役：江頭竜二）が提供する、組織づくりを支援する社内ポータル『onemind』が令和7年度の「福岡市トライアル優良商品」に認定されましたので、お知らせします。

『福岡市トライアル優良商品』について

福岡市では、優れた新商品（物品・役務）を生産・提供する市内の中小企業者を「福岡市トライアル優良商品創出者」、その新商品を「福岡市トライアル優良商品」として認定し、広くＰＲするとともに、展示会への出展支援や庁内利用の推進により中小企業者の販路拡大を支援する「福岡市トライアル優良商品認定事業」を実施しています。

https://www.city.fukuoka.lg.jp/keizai/keieishien/ninteisyohin.html

『onemind』について

『onemind』は、社員が「この会社でずっと働きたい」と感じるような組織づくりを支援する社内ポータルです。オフィシャルな情報発信と共有を起点に、従業員エンゲージメントの向上を目指し、社員の主体的な参加を促す組織づくりに貢献します。

また、月額20,000円～、最短2営業日で導入可能なため、業種・企業規模を問わず、理念経営を実践する多くの企業でご活用いただいています。

このたび「福岡市トライアル優良商品」として認定を受けたことで、福岡発のソリューションとして、より多くの企業の組織づくりを支えていきます。

https://onemind.jp/

onemindの特徴

◆誰でも使える管理画面で、運用負担ゼロ

直感的な操作が可能な管理画面の設計のため、どなたでも専門的な知識ナシで日常的な運用が可能です。

◆社員数に左右されない、低価格な運用

機能数に応じた価格設定のため、社員数の増減に伴う価格変更はありません。そのため、低コストでの運用が可能です。

◆柔軟なカスタマイズ対応でどんな組織にもフィット

基本機能に加え、ご要望に応じた追加機能の開発など、各企業の組織づくりに最適な運用を行うための構成をご提案いたします。

onemindの機能

<基本機能>

理念共有、ドキュメント共有、社長ブログ、社内報、スタッフプロフィール共有、サンクスポイント、パーソナルブックマーク、ご意見箱

<オプション機能>

更新通知、アプリランチャー、既読管理、出退勤管理、アクセス制限、ページ公開承認、簡易アンケート

※他にも、ご要望に応じて機能カスタマイズも可能です。

「モノづくりフェア2025」に出展

『onemind』は2025年10月15日(水)～17日(金)に開催される「モノづくりフェア2025」(会場：マリンメッセ福岡）において、九州まとまるパビリオン内の福岡市トライアル優良商品ブースに出展いたします。

ブースでは実際の画面で体験できるデモサイトを用意し、『onemind』の利用方法及び導入企業様の活用方法などを説明いたします。ぜひご来場ください。

展示会名：モノづくりフェア2025

会場：マリンメッセ福岡 A館・B館

日時：2025年10月15日(水)～17日(金) 各日10:00～17:00(最終日は16:00まで)

入場料：1,000円(税込) ※事前来場登録された方は無料

https://www.nikkanseibu-eve.com/mono/

■会社概要

社名：株式会社キャッチアップ

福岡オフィス：福岡県福岡市中央区大名2丁目11-25 新栄ビル 4F

東京オフィス：東京都港区白金1-27-6 白金高輪ステーションビル10階

代表者：代表取締役 江頭竜二

https://catchup.co.jp/