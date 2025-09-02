渋谷の人気レストラン「俺のハンバーグ 渡なべ」とAmazon1位の人気書籍のアンバサダーを務める「三代目レッカザン 」のコラボが決定！美ボディのための本能スイッチが入る日本初の仕掛けハンバーグが誕生
人気ライブストリーミングサービス「YouTube LIVE」を中心に600回以上の生放送実績を誇る「NO.1美BODYチャンネル：三代目レッカザンのエクチャン」を制作する株式会社ブーミング（東京都渋谷区）が主幹事企業として運営するオンラインコミュニティの「美ボディ大学」は、人気レストラン「俺のハンバーグ 渡なべ」とAmazon1位の人気書籍「リバウンドしない魔法のダイエットスイッチ 」のアンバサダーを務める「三代目レッカザン 」との合同コラボを発表しました！（※1）
美ボディになるための”本能スイッチ”も”幸せスイッチ”も入る”日本初の仕掛け付きハンバーグ”を開発し、２０２５年９月２日（火）から渋谷のレストラン「俺のハンバーグ 渡なべ」でコラボメニュー 「音楽CD付き！幸せスイッチも本能スイッチもONになる～新・俺のハンバーグ～」の提供をスタート。
観音崎 京急ホテルグループの総料理長の経験や、料理コンテストで外務大臣賞の受賞経歴もある渡邊シェフ率いる”渋谷駅前の人気レストラン”「俺のハンバーグ 渡なべ」と、Amazon５部門で1位、TSUTAYAや紀伊國屋書店の実店舗でも1位獲得の人気書籍「リバウンドしない魔法のダイエットスイッチ 」との異色のコラボレーションの第一弾の反響を受け、数多くのアンバサダー、インフエンサーや芸能人を通じて多くのバズトレンドが誕生しました。
これらのニュートレンドを受け今回は、第一弾コラボで中心となった”ハッシュタグ”「#ダイエットスイッチ 」が入る”美ボディになれるスイーツ”開発で得たノウハウの続編、第二弾として、同店一番人気メニューの”俺のハンバーグ”をベースに、より「#本能スイッチ」を呼び覚ますべく、フレンチの技法を活用し、より食欲をそそるような”バターが香る肉汁溢れる新たなハンバーグ”～新・俺のハンバーグ～”が開発されました！
これに加え、世界的アニメの”ウルトラマン”や”GODZILLA”の音楽制作会社として知られる”円谷ミュージック”のDNAを引き継いだ日本初の「ヴィジュアル系フィットネス歌謡集団」として、３月１日に初の音楽配信とアーティストデビューを果たし、Spotifyの海外音楽チャートで1位を獲得したばかりの「三代目レッカザン」との特別コラボも決定。（※2）
”美と健康を耽美に推奨するコンセプト”の同グループは、第一弾コラボで人気書籍のアンバサダーも務めており、「食（俺のハンバーグ 渡なべ）」×「書籍（リバウンドしない魔法のダイエットスイッチ ）」×「音楽（三代目レッカザン ）」を掛け合わせて、食と書籍と音楽の三方面から「本能スイッチ」の起動を狙っていく。
SNSで「#本能スイッチ」のハッシュタグを付けて投稿して記録に残すことで、更に意識が高まることを期待するメニューに仕上がった。
「日本初の仕掛け付き！注文するだけで、魔法のように”本能スイッチ”が入って”幸せホルモン”のセロトニンを出して美ボディを意識できてしまう！」、題して「音楽CD付き！幸せスイッチも本能スイッチもONになる～新・俺のハンバーグ～」。
レストランで実際に注文した人だけが体感できる”本能スイッチ体験”と共に「新・俺のハンバーグ」をご賞味ください！
●●レストランについて●●
■場所：
・東京渋谷「俺のハンバーグ 渡なべ」
●●レストランについて●●
■場所：
・東京渋谷「俺のハンバーグ 渡なべ」