未来の映像制作を、もっと自由に。もっと正確に。もっとあなたらしく。

新開発4KマルチパーパスカメラAK-UBX100発売

また、世界初（※1）オートフォーカス機能を4KスタジオカメラAK-UCX100へ対応

パナソニック エンターテインメント＆コミュニケーション株式会社（本社：大阪府守口市、CEO：豊嶋 明、以下、パナソニック）は、2024年に発売した4KスタジオカメラAK-UCX100と同一プラットフォームの2/3バヨネットレンズマウントに対応したボックススタイル4KマルチパーパスカメラAK-UBX100を2025年度第3四半期に発売を予定しています。さらに、世界初（※1）となるオートフォーカス（以下、AF）機能をAK-UBX100に先駆け、AK-UCX100へ搭載予定。対応するファームウェアアップデート（以下、FWUP）を2025年12月（※2）に予定しています。

近年、LEDウォールやプロジェクター、ライティング技術を駆使した映像制作現場や、高品質なライブ配信を求める現場が増加しており、これらの現場では、複数コンテンツへの同時供給が求められる一方で、撮影スキルや経験に依存せず、安定したクオリティを維持するニーズが高まっています。

そこで、パナソニックはすべての撮影現場で表現者のあらゆるワンマイルをサポートし、撮影に集中でき、かつクリエイティブな時間を創出する環境を提供するため、以下の技術革新を実現しました。

＜特長＞

1. 4KスタジオカメラAK-UCX100と同一プラットフォームを搭載した新開発マルチパーパスカメラAK-UBX100によりユーザーの表現を拡張

[表1: https://prtimes.jp/data/corp/3442/table/6382_1_17c3966117e26342c3582e1e4a0cf16c.jpg?v=202509020227 ]

2. 世界初（※1）、AF機能搭載（FWUP）

[表2: https://prtimes.jp/data/corp/3442/table/6382_2_d5d7fa507df6dc1fd6b99bc8c9498731.jpg?v=202509020227 ]

3. 4KスタジオカメラAK-UCX100の機能拡張

※1 4Kスタジオカメラ・システムカメラの内蔵機能として、2025年9月2日現在 パナソニック調べ

※2 最新のファームウェア提供日程は製品サイトをご確認ください

