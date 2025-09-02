こどもデイ　はれいろ主催「はれいろ夏祭り」にて日本山村硝子ファーマキット事業グループ製品「ぴったりトロミがつくカップ」と「シロップぴったりシロピィ」を展示

日本山村硝子株式会社

日本山村硝子株式会社（本社：兵庫県尼崎市、代表取締役 社長執行役員：山村 昇、以下 当社）は、2025年8月16日（土）に重症心身障がい・医療的ケアに対応した児童発達支援施設「こどもデイ はれいろ」（所在地：兵庫県神戸市、代表取締役：橋本 葉月、以下はれいろ）が主催した「はれいろ夏祭り」に出展し、「ぴったりトロミがつくカップ」と「シロップぴったりシロピィ」を展示しました。

イベントでは多くの家族連れに、当社プラスチックカンパニー ファーマキット事業グループで製造販売している「ぴったりトロミがつくカップ」と「シロップぴったりシロピィ」の使用方法などを紹介しました。「これまでは細かい分量での計量が必要であったが、本製品を使用することで手間が軽減され、ありがたい。」との声もあり、後日購入するケースもありました。

今後も当社は、障がいのある子どもたちやその家族のお困りごとの解決や、快適で安心な暮らしの実現に向けて様々な方と連携しながら取り組んでまいります。

展示の様子イベントの様子■「はれいろ夏祭り」について

日時：2025年8月16日（日）10時30分～13時30分※終了しています

場所：保養センターひよどり会議室1・２（神戸市北区しあわせの村1－17）

イベント詳細：8/16は、はれいろ祭り🎇 - こどもデイ はれいろ(https://kodomoday-hareiro.com/2025/08/09/8-16%e3%81%af%e3%80%81%e3%81%af%e3%82%8c%e3%81%84%e3%82%8d%e7%a5%ad%e3%82%8a%f0%9f%8e%87/)

■「こどもデイ はれいろ」について

「こどもデイ はれいろ」は、重症心身障がい・医療的ケアに対応した児童発達支援事業です。

私たちが大切にしているのは、どんな障がいがあったとしても、こども達、その家族も含めて、誰ひとりとして取り残さないことです。

そして、誰もが住み慣れた地域で当たり前の人生を生きるために、私たちにできることは何かを常に考え、問題に取り組んでいます。

こどもデイ はれいろHP(https://kodomoday-hareiro.com/)

こどもデイはれいろInstagram(https://www.instagram.com/kodomoday_hareiro?igsh=MzA0Z2o0Z3F0aXho&utm_source=qr)

■ファーマキット事業グループ 製品概要

当社は、ファーマキット事業グループにて、医療者・介護者向け製品の開発および製造販売を行っています。

現在、嚥下や逆流防止に必要な「とろみ」を手軽に均一につけることができる「ぴったりトロミがつくカップ」（国立病院機構大阪医療センターと共同開発）と、シロップ剤などの水薬を正確に計量することができる「シロップぴったりシロピィ」（医系総合大学である昭和大学と共同開発）の2製品を製造販売しております。

■ぴったりトロミがつくカップ

適切なトロミづけのための量る・混ぜるがひとつでできるシェイカーカップ。

飲み込みが困難な患者さんの誤えん（誤って気管に物を飲み込むこと）の軽減に貢献します

【ぴったりトロミがつくカップ 使い方動画】

[動画1: https://www.youtube.com/watch?v=kOGOcrxqdOQ ]■シロップぴったりシロピィ

子ども向けのシロップのお薬を正確に量って飲んでいただくためのツール。

投薬瓶に取り付けることで、これまで量りづらかったシロップ薬を簡単に正しく計量できます。

【シロップぴったりシロピィ 使い方動画】

[動画2: https://www.youtube.com/watch?v=sICVIbwH7S0 ]■本件に関するお問い合わせ

本件に関する取材やお問い合わせは以下までお願いいたします。

日本山村硝子株式会社 プラスチックカンパニー ファーマキット事業グループ

pharmakit@yamamura.co.jp