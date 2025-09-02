【取材のご案内】「デジ推しフェス　9月11日開催！」

山梨県商工会連合会

盛夏の折、貴社ますますご清栄のこととお喜び申し上げます。

このたび、山梨県商工会連合会では、県内２３商工会及び関係団体と連携してあらゆる業種の中小・小規模事業者が、最新のデジタルツールやその活用事例を“その場で見て、触れて、相談できる”体験型イベント「デジ推しフェス2025」が、2025年9月11日（木）に甲府記念日ホテルで開催いたします。

本フェスでは、

商工会と関係機関が総力を挙げ、中小・小規模事業者を対象に初心者から実践者まで幅広く楽しめる設えを用意。参加費無料・事前登録制で業種や規模を問わず来場を歓迎いたします。

当日は、セミナーや各種体験ブースの取材が可能です。来場者の声や体験の様子、専門家インタビューなども調整可能。中小企業のリアルな課題と解決策が交差する現場を、ぜひ取材ください。



開催概要

・ 名称：デジ推しフェス2025

・ 日時：2025年9月11日（木）13:00～17:00（12:30開場）

・ 会場：甲府記念日ホテル 1階（山梨県甲府市）

・ 対象：中小・小規模事業者、商工会員、商工会職員ほか

・ 参加費：無料（事前登録制）

・ 主催：山梨県商工会連合会、県内23商工会

・ 後援：山梨県、全国商工会連合会

・ 協力：デジサポ！やまなし運営事務局、やまなしデジタル×コネクト運営事務局、山梨DX推進支援コミュニティ、NTTドコモビジネスソリューションズ 山梨支店、ドコモCS 山梨支店、ソリマチ(株)、GMOペパポ(株)、中小企業基盤整備機構、甲府税務署

＜詳細HP＞

https://ysr-degioshi-fes.my.canva.site/lp



■ フェスのテーマは「見て・触れて・相談できる」

「DX」「デジタル化」と聞くと難しそうに感じる経営者や担当者も、

実際に試し、話を聞き、その場で質問できる--これが本フェス最大の特徴です。

会場は、セミナーコーナー・相談＆体験ブース・情報展示コーナーをひとつのフロアに集約。

来場者が自然に回遊でき、関心のあるテーマを迷わず体験できる動線設計になっています。



■ ２２個の体験コンテンツと専門家相談コーナー （詳細は別添パンフレットをご参照ください。）

・ ツール試遊：生成AIで文章・画像・動画・資料作成、クラウド会計ソフト操作、Canvaデザイン体験、AR観光コンテンツ体験など

・ 専門家相談：IT導入補助金活用、SNS集客、Webサイト運営、販路開拓、業務効率化など、各分野の専門家が直接アドバイス

・ DXコンシェルジュ：会場内の回り方や課題に合ったブースを案内し、初めての方も安心



などなど２２の相談・体験ブースを用意しております。

会場パンフレット

パンフレットダウンロードは こちら(https://drive.google.com/file/d/1wDlPm2eKvWK-nqHAjlBDtJWLAkEM8SfK/view)