元福岡ソフトバンクホークスで米メジャーリーグでも活躍した和田毅氏　福岡発「球人リクルート」PRイベント

株式会社ヒトココ

株式会社ヒトココ（本社：福岡市、代表取締役：山野成範、https://hitokoko.jp/）は、2025年9月23日（月・祝）17:00よりイオンモール香椎浜（Kashii iina Terrace）にて、元日本代表で米メジャーリーグでも活躍した和田毅氏によるトークショーを開催いたします。

元日本代表で米メジャーリーグでも活躍した和田毅氏

当日は、福岡を拠点に活躍するテレビ西日本（テレQ）のアナウンサー・木戸優雅氏が司会を務め、会場を盛り上げます。

本イベントには福岡市の小学生200名を無料招待。トップレベルで戦った選手の「挑戦する姿勢」や「夢を追う心構え」に直接触れる貴重な機会を提供します。

当社は大学野球部専門の人材紹介サービス「球人リクルート」（サービスサイト：https://kyujin89.hitokoko.jp/）を展開し、野球選手のキャリア支援に取り組んでいます。本イベントはそのPRの一環として企画されたもので、スポーツから社会へのキャリアの橋渡しを発信してまいります。