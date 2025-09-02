こちらは、「Digital PR Platform」より提供された企業や団体等のプレスリリースを原文のまま掲載しております。内容と削除・修正等のお問い合わせは、「Digital PR Platform」までご連絡をお願い致します。
空港バス『成田シャトル新木場線』のダイヤ改正を9月19日（金）に実施～「東京ベイ潮見プリンスホテル」と成田空港を直結、インバウンド観光の利便性向上！～
WILLER EXPRESS株式会社（本社：東京都江東区、代表取締役：平山 幸司、以下「ウィラーエクスプレス」）は、2025年9月19日（金）に新木場駅（東京都江東区）と成田空港および千葉県芝山町を結ぶ高速路線バス（愛称「成田シャトル新木場線」、以下「本路線」）のダイヤ改正を実施します。今回の改正では、新たに一部便において「東京ベイ潮見プリンスホテル（所在地：東京都江東区、総支配人：矢野 善大）」へ乗り入れを開始します。それに伴い、本日9月2日（火）より、予約サイト「WILLER TRAVEL」（https://travel.willer.co.jp/bus/airport-bus/shinkiba-narita/）にて予約受付を開始します。
今回のダイヤ改正では、都心やテーマパークへの利便性の高さからインバウンド観光のお客様に人気が高まっている潮見エリアに位置する「東京ベイ潮見プリンスホテル」への乗り入れを開始します。また、成田空港発を1便増便し、成田空港から新木場・潮見エリアへ向かうお客様のご利用機会を増やします。
2025年の訪日外国人観光客数は6カ月間で過去最速となる2,000万人（※1）を突破し、成田空港を発着する航空便数も増加基調にあり、空港をご利用になるお客様はさらなる増加が見込まれます。
これまでホテル周辺へは空港バスの運行がなく、多くのお客様が電車やタクシーなどを乗り継いで移動されており、特に大きなお荷物をお持ちの方にとって移動が大きな負担となっていました。そこで今回、ホテルと成田空港を最短75分・乗換なしで結ぶことで、鉄道と比べて移動時間も短くなり、観光やビジネスで都内各地を訪れる国内外のお客様にとって便利で快適な移動を実現します。
今後もウィラーエクスプレスは、お客様のニーズを満たすとともにサービス向上に取り組み、移動の利便性向上に努めてまいります。
※1 出典：日本政府観光局https://www.jnto.go.jp/news/press/20250716_monthly.html
※本プレスリリースに記載する計画は、関係当局の申請と認可を前提としています。
■『成田シャトル新木場線』ダイヤ改正詳細
・ダイヤ改正日：2025年9月19日（金）
・ダイヤ改正日以降の予約開始日：2025年9月2日（火） ※以降、乗車日の1ヶ月前より予約開始
・予約サイト：https://travel.willer.co.jp/bus/airport-bus/shinkiba-narita/
・運賃（大人片道）：
※当日空席がある場合は、予約なしでご乗車いただけます。
※成田空港発では、成田空港の各ターミナルビル内にあるバスチケット販売カウンター(LCBカウンター)で当日の乗車券を購入できます。
※成田空港～芝山町役場間、東京ベイ潮見プリンスホテル～新木場駅間のみのご利用はできません。
・所要時間：成田空港～新木場駅間で最短55分、成田空港～東京ベイ潮見プリンスホテル間で最短75分
・2025年9月19日（金）以降の運行ダイヤ：
■乗り遅れ時の自動キャンセルについて
「成田シャトル新木場線」では、航空機到着遅延等により予約した便に乗車できない場合でも、出発時刻を過ぎると自動で予約がキャンセルされ、手数料無料で全額払い戻しとなるため、安心してご予約いただくことができます。
・利用方法： WILLER TRAVELサイト（https://travel.willer.co.jp/bus/airport-bus/shinkiba-narita/）で事前予約・決済
・便指定料金/取消料金： 無料
■東京ベイ潮見プリンスホテルについて
JR東京駅・舞浜駅から3駅、潮見駅から徒歩1分の立地に佇み、東京観光やテーマパークへのアクセスが便利なアーバンホテル。“旅”をテーマに江戸文化にインスパイアされたアートに囲まれた色彩豊かな館内に、大浴場や本格的なサウナを完備し、機能美が調和した落ち着きのある客室。利便性と快適さを両立する心地良い非日常を体験いただけます。
HP：https://www.princehotels.co.jp/shiomi/
※WILLER EXPRESS株式会社は、WILLER株式会社のグループ会社です。
今回のダイヤ改正では、都心やテーマパークへの利便性の高さからインバウンド観光のお客様に人気が高まっている潮見エリアに位置する「東京ベイ潮見プリンスホテル」への乗り入れを開始します。また、成田空港発を1便増便し、成田空港から新木場・潮見エリアへ向かうお客様のご利用機会を増やします。
2025年の訪日外国人観光客数は6カ月間で過去最速となる2,000万人（※1）を突破し、成田空港を発着する航空便数も増加基調にあり、空港をご利用になるお客様はさらなる増加が見込まれます。
これまでホテル周辺へは空港バスの運行がなく、多くのお客様が電車やタクシーなどを乗り継いで移動されており、特に大きなお荷物をお持ちの方にとって移動が大きな負担となっていました。そこで今回、ホテルと成田空港を最短75分・乗換なしで結ぶことで、鉄道と比べて移動時間も短くなり、観光やビジネスで都内各地を訪れる国内外のお客様にとって便利で快適な移動を実現します。
今後もウィラーエクスプレスは、お客様のニーズを満たすとともにサービス向上に取り組み、移動の利便性向上に努めてまいります。
※1 出典：日本政府観光局https://www.jnto.go.jp/news/press/20250716_monthly.html
※本プレスリリースに記載する計画は、関係当局の申請と認可を前提としています。
■『成田シャトル新木場線』ダイヤ改正詳細
・ダイヤ改正日：2025年9月19日（金）
・ダイヤ改正日以降の予約開始日：2025年9月2日（火） ※以降、乗車日の1ヶ月前より予約開始
・予約サイト：https://travel.willer.co.jp/bus/airport-bus/shinkiba-narita/
・運賃（大人片道）：
※当日空席がある場合は、予約なしでご乗車いただけます。
※成田空港発では、成田空港の各ターミナルビル内にあるバスチケット販売カウンター(LCBカウンター)で当日の乗車券を購入できます。
※成田空港～芝山町役場間、東京ベイ潮見プリンスホテル～新木場駅間のみのご利用はできません。
・所要時間：成田空港～新木場駅間で最短55分、成田空港～東京ベイ潮見プリンスホテル間で最短75分
・2025年9月19日（金）以降の運行ダイヤ：
■乗り遅れ時の自動キャンセルについて
「成田シャトル新木場線」では、航空機到着遅延等により予約した便に乗車できない場合でも、出発時刻を過ぎると自動で予約がキャンセルされ、手数料無料で全額払い戻しとなるため、安心してご予約いただくことができます。
・利用方法： WILLER TRAVELサイト（https://travel.willer.co.jp/bus/airport-bus/shinkiba-narita/）で事前予約・決済
・便指定料金/取消料金： 無料
■東京ベイ潮見プリンスホテルについて
JR東京駅・舞浜駅から3駅、潮見駅から徒歩1分の立地に佇み、東京観光やテーマパークへのアクセスが便利なアーバンホテル。“旅”をテーマに江戸文化にインスパイアされたアートに囲まれた色彩豊かな館内に、大浴場や本格的なサウナを完備し、機能美が調和した落ち着きのある客室。利便性と快適さを両立する心地良い非日常を体験いただけます。
HP：https://www.princehotels.co.jp/shiomi/
※WILLER EXPRESS株式会社は、WILLER株式会社のグループ会社です。