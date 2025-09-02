日本で1番売れている「アミノコラーゲン」シリーズからNMNを配合した新商品「アミノコラーゲン NMN」を発売

株式会社 明治（代表取締役社長：八尾 文二郎）は、日本で1番※1売れており、インバウンド需要も高いコラーゲンパウダー「アミノコラーゲン」シリーズから、次世代のエイジングケアをサポートする成分として世界的に注目されているNMN（ニコチンアミドモノヌクレオチド、以下NMN）を配合した「アミノコラーゲン NMN」を、2025年9月8日より全国で発売します。

1食（7ｇ）あたり、コラーゲンペプチド5000ｍｇ、NMN250ｍｇ配合！

コラーゲン原料としてフィッシュコラーゲンを100％使用！

NMNの純度は99％以上！

偽造品対策としてパッケージに正規品マークを印字！





「アミノコラーゲン NMN」（196g） 正規品マーク

希望小売価格：13,500円（税込）





本商品は、コラーゲンペプチド特有のにおい成分を抑え、吸収されやすいように低分子化したフィッシュコラーゲンと、次世代のエイジングケアをサポートする成分として世界的に注目されているNMNを配合したコラーゲンパウダーです。

日本のNMNサプリメントの市場規模は、2023年には約79億円でしたが、2024年には約149億円にまで拡大しており※2、ECを中心に広がりをみせています。海外では、NMNサプリメントへの関心が中国で最も高く、台湾やベトナムなどの東南アジアでも関心が高まっています※3。また、日本などへの旅行先でNMN商品を購入する方が増えています。ECのみならず店舗などへの商品展開を推進したり、インバウンド需要に対応したりすることで今後も市場の拡大が見込まれるNMNを、国内外で人気の「アミノコラーゲン」に配合した本商品を発売し、グローバル市場でのシェア拡大を目指します。

また、偽造品の流通対策として新たに「AminoCollagen」という文字の集合体になった正規品マークをパッケージに印字します。正規品マークの印字により、お客さまにお手元でルーペなどを用いて偽造品と見分けていただけるようになります。偽造品からお客さまをお守りするために、今後も適切な措置を講じてまいります。

本商品の発売を通じ、美容食品市場のさらなる活性化と、お客さまの美しく健康な毎日に貢献してまいります。

※1 インテージSRI+健康食品コラーゲン市場2024年1月～2024年12月 ブランド別累計販売金額

※2 ㈱富士経済「国産化・低価格化などにより市場成長期に移行するNMN製品（サプリメント、化粧品）及び原料市場調査」

をもとに当社で試算

※3 商品のバーコードをスキャンすると商品情報が表示される翻訳アプリ「Payke」でのNMN商品のスキャン者数より当社で算出