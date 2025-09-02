シュナイダー、UPS管理ソフトウェア「PowerChute™ Network Shutdown」　の最新版となるv5.2をリリース

シュナイダーエレクトリック、UPS管理ソフトウェア「PowerChute™ Network Shutdown」 の最新版となるv5.2をリリース

エネルギーマネジメントおよびオートメーションにおけるデジタルトランスフォーメーションのリーダーであるシュナイダーエレクトリックは、同社のUPS（無停電電源装置）管理ソフトウェア「PowerChute™（パワーシュート）」シリーズにおける中⼤規模環境向けソフトウェア製品 「PowerChute Network Shutdown」 の最新版として、バージョン5.2（v5.2）を、本日2025年9月2日（火）より提供開始いたします。

PowerChute Network Shutdownは、オフィスのサーバールームやデータセンターなどを対象としたUPS管理ソフトウェアで、ネットワーク経由でUPSと通信し、電源障害時にサーバーを自動でシャットダウンすることで企業のITインフラの安定運用を支援します。今回のバージョンアップでは、仮想環境における管理性と運用効率の向上を目的に、以下の新機能を追加しました。

PowerChute Network Shutdown v5.2の主な追加機能

・ Microsoft 社の Hyper-VおよびAzure Stack HCI環境に対応した仮想マシンの優先度設定機能

PowerChuteの画面上で、仮想マシンのシャットダウン／起動の優先度を設定可能。



・ サポートログの一括エクスポート機能

トラブルシュートに必要な複数のログを、ヘルプタブから簡単に取得可能。



・ Windowsイベントビューアーでの詳細出力

前バージョンで追加された機能であるWindowsイベントログ出力をさらに拡充。イベントレベルやイベントIDを固定値から、UPS関連/環境関連など詳細がわかるようIDを採番して出力。

参考情報：UPS管理ソフトウェア（PowerChute）の種類と入手方法について

*Microsoft、Windows、Azure、Hyper-Vは、Microsoft Corporationの商標または登録商標です。

