ホテルビュッフェ『銀座朝食ラボ』、手作り小鉢で楽しむ秋の味覚メニューが2025年9月1日（月）よりスタート！
株式会社アズフードシステムズ（本社：東京都中央区、代表取締役：森田威）が運営する『銀座朝食ラボ』は、2025年9月1日（月）より秋メニューの提供を開始いたします。
【画像 https://www.dreamnews.jp/?action_Image=1&p=0000328668&id=bodyimage1】
ホテルミュッセ銀座名鉄の2階に店を構える『銀座朝食ラボ』は、“日本一の東京の朝食”を目指し、料理人の手作りにこだわった、小鉢スタイルのビュッフェをご提供しています。お客様に旬の味をお楽しみいただくため、小鉢メニューは季節ごとに一新し、炊き込みご飯は月替わりでご用意。こだわりが詰まったメニューを開発しています。
◆2025年 秋メニュー紹介
今回のメニューのテーマは、” ほっとする和の味わいと、贅沢なごちそう感を同時に楽しむ秋 ”です。
神戸牛を贅沢に使ったすき焼き風肉じゃが『神戸牛と馬鈴薯のすき焼き風』、秋の味覚を存分に楽しめる『さつまいものドフィノワーズ』など、贅沢さと季節感あふれるラインナップをご用意いたしました。
また、『飛龍頭（ひろうず）のきのこ餡』、『淡路玉ねぎのさつま揚げと大根の旨煮』は、出汁を効かせた和の味わいで、ほっとする和食の魅力をお楽しみいただけます。
さらに、お客様からのご要望を受け、新たに卵料理が登場します。『ふわふわ卵の一口サンド』は、なめらかなスクランブルエッグにチーズとハムを合わせ、ロメインレタスとケチャップで爽やかに仕上げました。
また、引き続き「シェフズセレクト」として、旬の食材を料理人の技で仕上げた特別メニューをご提供いたします。
▽『銀座和牛ラボ』とのコラボメニュー
姉妹店である、ディナーレストラン『銀座和牛ラボ』とのコラボメニュー。
春夏メニューでも大変ご好評いただいた、ブランド黒毛和牛の仙台牛を使った『A5仙台牛のビーフシチュー』、そして旨み豊かな神戸牛とほくほくの馬鈴薯を、甘辛い割下でじっくり煮込み、すき焼き風に仕上げた『神戸牛と馬鈴薯のすき焼き風』の2品をお楽しみいただけます。
▽彩り小鉢メニュー
和の総本山「なだ万」で30年近く腕を磨き、料理長まで務めた角田博史。
料理の鉄人・中村孝明氏を師とし、和食を世界に広めた立役者の一人です。そんな角田が総料理長として、その確かな技と知識を惜しみなく注ぎ込んだ小鉢料理は、どれもが力作。
9升に仕切られたトレイに思い思いの小鉢を乗せる小鉢スタイルは、盛り付けも簡単で、他の食材と味が混ざってしまうこともありません。和洋のお好きな小鉢を乗せていくだけで、健康的で美しい朝食が出来上がります。
【画像 https://www.dreamnews.jp/?action_Image=1&p=0000328668&id=bodyimage2】
（1）【和・温菜】飛龍頭（ひろうず）のきのこ餡
（2）【和・温菜】神戸牛と馬鈴薯のすき焼き風 [銀座和牛ラボコラボ]
（3）【和・冷菜】淡路玉ねぎのさつま揚げと大根の旨煮
（4）【和・冷菜】彩りほうれん草とパプリカの香ばし胡麻和え
（5）【和・冷菜】茄子の天ぷらのピリ辛肉味噌添え
（6）【和・冷菜】からし蓮根風のれんこんフリット
（7）【洋・冷菜】豚コンフィとパンプキンのミルフィーユ ～にらのジェノベーゼ風ソース
（8）【洋・温菜】殻付きあさりのウニバターパスタ
（9）【洋・温菜】とり肉メダイヨン仕立て 赤ワインソース
（10）【洋・温菜】オータムサーモンと海老のラザニア
（11）【洋・冷菜】ふわふわ卵の一口サンド
【画像 https://www.dreamnews.jp/?action_Image=1&p=0000328668&id=bodyimage1】
