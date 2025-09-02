新作RPG『カオスゼロナイトメア』特別先行テスト参加者募集開始！
■9月12日(金)まで誰でも応募可能な、一足先にゲームを体験できる特別先行テスト
■当選者は9月15日(月)発表、特別先行テストは9月18日(木)から9月21日(日)までの4日間実施
スマイルゲート・メガポートは、SUPER CREATIVEが開発中の新作RPG『カオスゼロナイトメア』(以下『カオゼロ』)において、特別先行テストの参加者募集を、9月2日(火)より開始したことを発表しました。
応募受付は本日9月2日(火)12:00から9月12日(金)18:00まで、『カオゼロ』公式サイトにて実施されます。
希望者であれば誰でも申し込み可能で、応募者の中から抽選により参加者を決定します。
当選者には9月15日(月)に個別で案内が行われる予定です。
特別先行テストは9月18日(木)11:00から9月21日(日)23:59まで、PCおよびモバイルで実施されます。
参加者は『カオゼロ』のストーリーコンテンツをはじめ、カードデッキ構築とローグライク要素が融合した戦闘コンテンツを初めて体験できます。なお、一部コンテンツやシステムは今回の特別先行テスト対象外となっております。
■特別先行テスト概要
【対象プラットフォーム】：PC(STOVE)、Android、iOS
【募集期間】：9月2日(火)12:00～9月12日(金)18:00
【テスト期間】：9月18日(木)11:00～9月21日(日)23:59
【当選者発表】：9月15日(月)に、申込されたメールアドレスへ、個別に順次ご案内
【参加申し込み方法】：特別先行テスト申請ページより、必要事項を入力後、申請
特別先行テストに関する詳細は、公式コミュニティよりご確認いただけます。
▼特別先行テストに関する詳細はこちら！
https://page.onstove.com/chaoszeronightmare/jp/view/11036972
■特別先行テスト募集開始記念イベントを実施！
9月12日(金)までに『カオゼロ』公式Xアカウントをフォローし、対象の投稿をリポストした方の中から抽選で10名様に「Amazonギフトカード1,000円分」がプレゼントされるイベントを開催しています。
▼対象の投稿はこちら！
https://x.com/CZN_Official_JP/status/1962727182838702412
『カオスゼロナイトメア』に関する最新情報は、「X」や「YouTube」などの公式コミュニティ、「公式サイト」で確認できます。
■ゲーム情報
[ タイトル ] カオスゼロナイトメア
[ ジャンル ] 選択が導くカオスループRPG
[ 対応OS ] iOS / Android / PC
[ 価格 ] 基本無料（アプリ内課金あり）
■ウェブサイト情報
公式サイト
https://chaoszeronightmare.onstove.com/ja
公式X
https://x.com/CZN_Official_JP
公式YouTube
https://www.youtube.com/@ChaosZeroNightmare_JP
公式TikTok
https://www.tiktok.com/@czn_official_jp