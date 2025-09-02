世界のABF基板 （FC-BGA）メーカー分析：市場シェア、販売動向、価格変動2025
最先端プロセッサの性能を解き放つ高密度配線技術
ABF（Ajinomoto Build-up Film）基板は、CPUやGPUなどの高性能半導体パッケージの内部で、チップとプリント配線板（PCB）を接続し、電気信号の伝達を担う積層型パッケージ基板の核心部材である。その本質的価値は、微細化・多層化された回路を安定的に形成し、高速な信号伝達と放熱性を両立させることで、半導体チップの性能を最大限に引き出す点にある。基本構造は、コア基板上にABFフィルムを積層し、そのフィルム層にレーザー加工などで微細なビアホール（接続孔）を形成し、銅配線を形成する「ビルドアップ工法」によって多層化される。物理・化学特性としては、低誘電率・低誘電正接による高速信号伝送能力、優れた耐熱性・寸法安定性、そして低吸湿性や高い信頼性が挙げられる。主要な用途は、データセンターのサーバー用CPU、AI/ML（機械学習）向けGPU、高性能PC用プロセッサ、5G通信インフラ向けIC、そして先進運転支援システム（ADAS）など、計算負荷の高いあらゆる電子機器の頭脳部である。AI技術の急速な進展、データ通信量の爆発的増加、そしてIoTデバイスの高性能化へのニーズが、ABF基板が注目される背景にある。微細配線対応能力、高周波特性、そして量産における安定した品質は、他のパッケージ基板材料との決定的な差別化ポイントとなる。
デジタル社会の進化を支える戦略的マテリアル
ABF基板は、情報通信、データセンター、自動車、AI/IoTといった、今日のデジタル社会の根幹を支える産業において、その事業展開と技術革新を駆動する戦略的マテリアルである。これらの産業では、半導体チップの高性能化が製品やサービスの競争力を左右し、その性能を引き出すパッケージング技術が極めて重要となる。ABF基板は、CPUやGPUの多ピン化、高速化、そして高発熱化に対応し、より多くの情報をより速く処理する能力を飛躍的に向上させる。特に、AIの普及に伴うデータ処理量の増大は、データセンターにおけるサーバー用プロセッサの性能向上を不可欠とし、これによりABF基板への需要を強力に喚起している。また、自動運転技術の進化は、車載プロセッサに高い信頼性と処理能力を要求し、その基板としてABFが採用される動きが加速している。川下市場におけるIoTデバイスの多様化、5G・次世代通信規格の普及、そしてエッジAIの発展は、ABF基板の用途拡張性を広げ、市場の成長を後押しする。
LP Information調査チームの最新レポートである「グローバルABF基板 （FC-BGA）市場の成長2025-2031」によると、2025年から2031年の予測期間中のCAGRが9.8%で、2031年までにグローバルABF基板市場規模は100億米ドルに達すると予測されている。この高い市場成長は、世界的なデータ量の爆発的増加、AI技術の飛躍的発展、そして高性能半導体需要の継続的な拡大に強く牽引されている。
図. ABF基板世界総市場規模
図. 世界のABF基板市場におけるトップ18企業のランキングと市場シェア（2024年の調査データに基づく；最新のデータは、当社の最新調査データに基づいている）
LP Informationのトップ企業研究センターによると、ABF基板の世界的な主要製造業者には、Unimicron、Ibiden、AT&S、Shinko Electric Industries、Nan Ya PCB、Semco、Kinsus Interconnect、Kyocera、Daeduck Electronics、Toppanなどが含まれている。2024年、世界のトップ5企業は売上の観点から約72.0%の市場シェアを持っていた。
