インバウンドにも大人気！縁起の象徴“富士山”をモチーフにした越前漆器の夫婦箸、贈り物に最適
日本の象徴「富士山」をモチーフにした、越前漆器の夫婦箸セット。
熟練の職人による漆塗りの美しい光沢と、縁起の良い富士山デザインの箸置きが揃った特別な逸品です。
古くから「天にそびえる富士」は無病息災・繁栄・長寿の象徴とされ、結婚祝いや記念日の贈り物としても最適です。漆ならではの滑らかな手触りと持ちやすさは、毎日の食卓を豊かに彩ります。
ペア仕様の夫婦箸に加え、同じモチーフの箸置きが付属しているため、箱を開けた瞬間から和の美を感じられるセットとなっています。日常使いはもちろん、特別なシーンを祝うギフトとしても多くの方に喜ばれる商品です。
箸置付夫婦箸 富士山［組］
https://www.shikki-shop.com/ohashi4090-6/
越前漆器粂治郎
https://www.shikki-shop.com/
【画像 https://www.dreamnews.jp/?action_Image=1&p=0000328661&id=bodyimage1】
配信元企業：株式会社堪能や
熟練の職人による漆塗りの美しい光沢と、縁起の良い富士山デザインの箸置きが揃った特別な逸品です。
古くから「天にそびえる富士」は無病息災・繁栄・長寿の象徴とされ、結婚祝いや記念日の贈り物としても最適です。漆ならではの滑らかな手触りと持ちやすさは、毎日の食卓を豊かに彩ります。
ペア仕様の夫婦箸に加え、同じモチーフの箸置きが付属しているため、箱を開けた瞬間から和の美を感じられるセットとなっています。日常使いはもちろん、特別なシーンを祝うギフトとしても多くの方に喜ばれる商品です。
箸置付夫婦箸 富士山［組］
https://www.shikki-shop.com/ohashi4090-6/
越前漆器粂治郎
https://www.shikki-shop.com/
【画像 https://www.dreamnews.jp/?action_Image=1&p=0000328661&id=bodyimage1】
配信元企業：株式会社堪能や
プレスリリース詳細へ