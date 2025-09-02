携帯型オートレフラクターの世界市場2025年、グローバル市場規模（Wi-Fi接続、Bluetooth接続）・分析レポートを発表
2025年9月2日
株式会社マーケットリサーチセンター
株式会社マーケットリサーチセンター（本社：東京都港区、世界の市場調査資料販売）では、「携帯型オートレフラクターの世界市場2025年」調査資料を発表しました。資料には、携帯型オートレフラクターのグローバル市場規模、動向、予測、関連企業の情報などが盛り込まれています。
■主な掲載内容
________________________________________
市場概要
最新の調査によれば、世界の携帯型オートレフラクター市場は2023年に数十億米ドル規模で評価され、2030年までにさらに拡大すると予測されています。予測期間における年平均成長率（CAGR）は安定的な伸びを示すと見込まれています。
携帯型オートレフラクターは、眼科領域で患者の屈折状態を迅速かつ簡便に測定する機器であり、病院や眼科センターなどで広く利用されています。従来の据え置き型に比べ携帯性に優れ、遠隔医療や外来診療、スクリーニング検査の現場で特に需要が高まっています。
________________________________________
産業チェーンと応用分野
本レポートでは、携帯型オートレフラクター産業のバリューチェーンを網羅的に整理し、原材料供給から製造、販売、利用に至るまでの構造を分析しています。
用途別には「病院」と「眼科センター」が主な利用分野であり、さらに「その他」のカテゴリーとして学校や地域医療機関、発展途上地域での視覚スクリーニング活動などが含まれます。タイプ別では、Wi-Fi接続モデルとBluetooth接続モデルが市場を二分しており、データ連携や電子カルテとの統合を目的に需要が拡大しています。
________________________________________
地域別市場動向
地域別に見ると、アジア太平洋地域、特に中国が市場をリードしています。旺盛な国内需要、政府の医療インフラ拡充政策、強力な製造基盤を背景に急成長しています。
北米と欧州は安定した成長を示しており、先進的な医療機関や研究機関での採用が進んでいます。さらに政府による予防医療推進政策や高齢化による視覚障害検査需要の増加も市場拡大を支えています。南米や中東・アフリカでは、新興国の医療インフラ整備や国際支援による導入が進んでおり、潜在的な成長市場と位置付けられています。
________________________________________
市場セグメンテーション
携帯型オートレフラクター市場は以下のように分類されます。
● タイプ別
o Wi-Fi接続
o Bluetooth接続
o その他
● 用途別
o 病院
o 眼科センター
o その他（学校、地域医療など）
病院分野が最大の市場シェアを持ち、診断精度と効率性の向上を目的に導入が進んでいます。眼科センターも重要な成長分野であり、短時間で多数の患者を診るニーズに適合しています。
________________________________________
主要企業分析
本市場で活動する主要企業には、Welch Allyn、NIDEK、Shigiya Machinery Works Ltd.、Retinomax、PlusOptix、SmartVision、Adaptica、EyeNetra、Plenoptika、Aurolab などがあります。
これらの企業はポータブル性、接続性、測定精度の向上を差別化要因として競争しており、研究開発投資や国際市場への拡大を進めています。特に一部企業は低価格モデルを開発し、発展途上国や地域医療向けに普及を図っています。
________________________________________
