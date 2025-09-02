こちらは、「Digital PR Platform」より提供された企業や団体等のプレスリリースを原文のまま掲載しております。内容と削除・修正等のお問い合わせは、「Digital PR Platform」までご連絡をお願い致します。
レブコム、9月17日開催カンファレンス「Beyond Communication 2025」全登壇者、参加者特典を発表
株式会社RevComm（レブコム、本社：東京都渋谷区、代表取締役：会田武史）は、2025年9月17日（水）に開催するカンファレンス「Beyond Communication 2025」の全登壇者、講演内容ならびに参加者特典を発表しました。
カンファレンスプログラム
13:00 - 14:30
基調講演 「音声AIが描く、現場と経営の“知の地図”」
国際基督教大学 理事長 竹内 弘高 氏
株式会社みずほフィナンシャルグループ
リテール・事業法人カンパニー 副カンパニー長兼グループ副CDO 宇井 昭如 氏
アマゾン ウェブ サービス ジャパン合同会社
常務執行役員 / サービス＆テクノロジー統括本部 統括本部長 安田 俊彦 氏
株式会社RevComm 代表取締役社長 会田 武史
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------
14:40 - 15:25
特別講演
現場の声を力に。KDDIとRevCommが挑む、通信×AI音声解析による価値創造
ＫＤＤＩ株式会社 ビジネス事業本部プロダクト本部 本部長 堀 純二 氏
ＫＤＤＩ株式会社 ビジネスデザイン本部 企画統括部 ビジネストランスフォーメーション戦略室
室長 森 千鶴 氏
スペシャルトークセッション
顧客の声が経営を変える。音声AIで顧客の声を『知』に変える経営の羅針盤
株式会社エフアンドエム
オフィスステーションPro事業本部 本部長室 室長 事業企画室 プロダクトマネジメント 明石 麻里奈 氏
株式会社エフアンドエム
オフィスステーションPro事業本部 カスタマーサクセスディビジョン サポートデスク リーダー 檜垣 美咲 氏
モデレーター 株式会社RevComm MiiTel CallCenter Product Marketing Manager 中村 有輝士
パートナーセッション
コンタクトセンターの次世代CRM戦略～人とAIエージェントだからこそ実現できる顧客対応チーム～
株式会社セールスフォース・ジャパン プロダクトマーケティングマネージャー 三宮 健太 氏
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------
15:40 - 16:25
特別講演
営業DX推進に向けたMiiTel導入とカスタマーサクセス組織の変革
株式会社クレディセゾン 取締役 （兼）専務執行役員CDO（兼）CTO 小野 和俊 氏
株式会社クレディセゾン セゾンAMEX営業部 カスタマーサクセス担当 課長 塩川 寛子 氏
プロダクトセッション
生成AIの最前線と企業の未来 ： MiiTel Synapseが拓く、次世代のビジネスコミュニケーション
株式会社RevComm 取締役 / Research Director 橋本 泰一
パートナーセッション
顧客の声を『知』に変え、未来を拓く共創：NEC VALWAYとRevCommが実現するインサイドセールス最前線
NEC VALWAY株式会社
第二事業運営本部 セールス・マーケティングソリューション第二部 部長 上原 重弘 氏
株式会社RevComm Inside Sales Group BDR Team Manager 岸本 和香菜
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------
16:35 - 17:20
スペシャルトークセッション
属人化・コミュニケーション課題よ、さようなら。業務改善の鍵はAIによる『会話解析』にあり
GMO TECH株式会社 専務取締役 大澤 健人 氏
パーソルテンプスタッフ株式会社
法人マーケティング部 デジタルセールス推進室 SV（スーパーバイザー） 美山 直輝 氏
モデレーター
SALES ROBOTICS株式会社 取締役CSO 冨田 貴徳 氏
株式会社RevComm Inside Sales Group Manager 疋田 和可奈
スペシャルトークセッション
解約率を下げるカスタマーサクセスの先に。LTV最大化を実現する、音声AI活用術
アマノ株式会社 カスタマーサクセス推進課 主任 斎藤 優揮 氏
株式会社アルバイトタイムス
メディアソリューション本部 カスタマーサクセス部 カスタマーサクセス1課 課長 川村 宙 氏
Sansan株式会社 Sansan事業部 SMBカスタマーサクセス部 副部長 志田 康二 氏
モデレーター
株式会社RevComm
執行役員 / Customer Success & Commercial Business Div. Division Head 峰松 隆太郎
参加者特典
展示ブースでの情報収集、交流会といった最先端の情報収集・交換の機会に加え、スタンプラリー＆抽選会などのお楽しみ企画を用意しています。また、基調講演開始前の12時20分～12時50分に、インプレックス アンド カンパニー株式会社、株式会社knouと株式会社 木下工務店によるランチオンセッションを予定しています。ランチオンセッション参加者に先着で軽食プレゼントを用意しています。
レブコムは、2017年の創業以降、「コミュニケーションを再発明し、人が人を想う社会を創る。」というミッションのもと、音声解析AI「MiiTel」の提供を通じ、会話のコミュニケーションが発生するすべての場所における会話のビッグデータ化を実現しています。
市場環境が劇的に変化する中、企業の競争力を左右するのは「データ活用力」です。音声×AIによって、顧客との対話をデータ化し、現場で起きている会話を経営の意思決定につなげる──。断片的だった顧客接点を“全社の知”として活用することで、顧客理解の深化・業務の再現性・収益性の向上を同時に実現します。
本カンファレンスでは、コミュニケーションを企業の戦略資産へと進化させる、新しい常識と最前線についてのディスカッションを行い、次世代の経営に資するデータ活用の最前線を参加者と共有します。
コンセプト
音声AIがつなぐ、現場と経営の未来。
顧客の声を“知”に変える、次世代コミュニケーションの始まり。
レブコムは今後も「コミュニケーションを再発明し、人が人を想う社会を創る。」というミッションのもと「MiiTel」ブランドの提供価値向上に努め、企業の生産性向上に貢献します。
■開催概要
イベント ：Beyond Communication 2025 -顧客の声を超えて、未来を創る-
開催日時 ：2025年 9月17日（水） 12:00-18：30（懇親会17:30-18:30）
会場 ：KABUTO ONE 〒103-0026 東京都中央区日本橋兜町7－1
参加方法 ：会場にて直接参加
参加費 ：無料
主催 ：株式会社RevComm
詳細・お申し込み：https://conference.revcomm.com/beyondcommunication/
■株式会社RevComm 会社概要
「コミュニケーションを再発明し、人が人を想う社会を創る。」という理念のもと、音声技術とAIにより、コミュニケーション課題を解決する企業です。
電話解析AI「MiiTel Phone」、Web会議解析AI「MiiTel Meetings」、対面会話解析AI「MiiTel RecPod」の提供を通じ、コミュニケーションが発生するすべての場所における会話のビッグデータ化を実現します。
2023年4月にはアジア企業で唯一、米国「Forbes AI 50 2023」に選出、2023年5月にはデロイト トーマツ グループ「Technology Fast 50 2022 Japan」で1位を受賞、2025年1月にはCES® 2025 にてAI部門でイノベーションアワードを受賞しました。
・企業名 ： 株式会社RevComm
・所在地 ： 150-0002東京都渋谷区渋谷1-3-9 ヒューリック渋谷一丁目ビル7階
・代表者 ： 会田 武史
・事業内容 ： AI × 音声のソフトウェア・データベースの開発
・企業サイト：https://www.revcomm.co.jp/
※記載されている会社名および商品・製品・サービス名（ロゴマーク等を含む）は、各社の商標または各権利者の登録商標です
関連リンク
詳細・お申し込み
https://conference.revcomm.com/beyondcommunication/
カンファレンスプログラム
13:00 - 14:30
基調講演 「音声AIが描く、現場と経営の“知の地図”」
国際基督教大学 理事長 竹内 弘高 氏
株式会社みずほフィナンシャルグループ
リテール・事業法人カンパニー 副カンパニー長兼グループ副CDO 宇井 昭如 氏
アマゾン ウェブ サービス ジャパン合同会社
常務執行役員 / サービス＆テクノロジー統括本部 統括本部長 安田 俊彦 氏
株式会社RevComm 代表取締役社長 会田 武史
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------
14:40 - 15:25
特別講演
現場の声を力に。KDDIとRevCommが挑む、通信×AI音声解析による価値創造
ＫＤＤＩ株式会社 ビジネス事業本部プロダクト本部 本部長 堀 純二 氏
ＫＤＤＩ株式会社 ビジネスデザイン本部 企画統括部 ビジネストランスフォーメーション戦略室
室長 森 千鶴 氏
スペシャルトークセッション
顧客の声が経営を変える。音声AIで顧客の声を『知』に変える経営の羅針盤
株式会社エフアンドエム
オフィスステーションPro事業本部 本部長室 室長 事業企画室 プロダクトマネジメント 明石 麻里奈 氏
株式会社エフアンドエム
オフィスステーションPro事業本部 カスタマーサクセスディビジョン サポートデスク リーダー 檜垣 美咲 氏
モデレーター 株式会社RevComm MiiTel CallCenter Product Marketing Manager 中村 有輝士
パートナーセッション
コンタクトセンターの次世代CRM戦略～人とAIエージェントだからこそ実現できる顧客対応チーム～
株式会社セールスフォース・ジャパン プロダクトマーケティングマネージャー 三宮 健太 氏
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------
15:40 - 16:25
特別講演
営業DX推進に向けたMiiTel導入とカスタマーサクセス組織の変革
株式会社クレディセゾン 取締役 （兼）専務執行役員CDO（兼）CTO 小野 和俊 氏
株式会社クレディセゾン セゾンAMEX営業部 カスタマーサクセス担当 課長 塩川 寛子 氏
プロダクトセッション
生成AIの最前線と企業の未来 ： MiiTel Synapseが拓く、次世代のビジネスコミュニケーション
株式会社RevComm 取締役 / Research Director 橋本 泰一
パートナーセッション
顧客の声を『知』に変え、未来を拓く共創：NEC VALWAYとRevCommが実現するインサイドセールス最前線
NEC VALWAY株式会社
第二事業運営本部 セールス・マーケティングソリューション第二部 部長 上原 重弘 氏
株式会社RevComm Inside Sales Group BDR Team Manager 岸本 和香菜
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------
16:35 - 17:20
スペシャルトークセッション
属人化・コミュニケーション課題よ、さようなら。業務改善の鍵はAIによる『会話解析』にあり
GMO TECH株式会社 専務取締役 大澤 健人 氏
パーソルテンプスタッフ株式会社
法人マーケティング部 デジタルセールス推進室 SV（スーパーバイザー） 美山 直輝 氏
モデレーター
SALES ROBOTICS株式会社 取締役CSO 冨田 貴徳 氏
株式会社RevComm Inside Sales Group Manager 疋田 和可奈
スペシャルトークセッション
解約率を下げるカスタマーサクセスの先に。LTV最大化を実現する、音声AI活用術
アマノ株式会社 カスタマーサクセス推進課 主任 斎藤 優揮 氏
株式会社アルバイトタイムス
メディアソリューション本部 カスタマーサクセス部 カスタマーサクセス1課 課長 川村 宙 氏
Sansan株式会社 Sansan事業部 SMBカスタマーサクセス部 副部長 志田 康二 氏
モデレーター
株式会社RevComm
執行役員 / Customer Success & Commercial Business Div. Division Head 峰松 隆太郎
参加者特典
展示ブースでの情報収集、交流会といった最先端の情報収集・交換の機会に加え、スタンプラリー＆抽選会などのお楽しみ企画を用意しています。また、基調講演開始前の12時20分～12時50分に、インプレックス アンド カンパニー株式会社、株式会社knouと株式会社 木下工務店によるランチオンセッションを予定しています。ランチオンセッション参加者に先着で軽食プレゼントを用意しています。
レブコムは、2017年の創業以降、「コミュニケーションを再発明し、人が人を想う社会を創る。」というミッションのもと、音声解析AI「MiiTel」の提供を通じ、会話のコミュニケーションが発生するすべての場所における会話のビッグデータ化を実現しています。
市場環境が劇的に変化する中、企業の競争力を左右するのは「データ活用力」です。音声×AIによって、顧客との対話をデータ化し、現場で起きている会話を経営の意思決定につなげる──。断片的だった顧客接点を“全社の知”として活用することで、顧客理解の深化・業務の再現性・収益性の向上を同時に実現します。
本カンファレンスでは、コミュニケーションを企業の戦略資産へと進化させる、新しい常識と最前線についてのディスカッションを行い、次世代の経営に資するデータ活用の最前線を参加者と共有します。
コンセプト
音声AIがつなぐ、現場と経営の未来。
顧客の声を“知”に変える、次世代コミュニケーションの始まり。
レブコムは今後も「コミュニケーションを再発明し、人が人を想う社会を創る。」というミッションのもと「MiiTel」ブランドの提供価値向上に努め、企業の生産性向上に貢献します。
■開催概要
イベント ：Beyond Communication 2025 -顧客の声を超えて、未来を創る-
開催日時 ：2025年 9月17日（水） 12:00-18：30（懇親会17:30-18:30）
会場 ：KABUTO ONE 〒103-0026 東京都中央区日本橋兜町7－1
参加方法 ：会場にて直接参加
参加費 ：無料
主催 ：株式会社RevComm
詳細・お申し込み：https://conference.revcomm.com/beyondcommunication/
■株式会社RevComm 会社概要
「コミュニケーションを再発明し、人が人を想う社会を創る。」という理念のもと、音声技術とAIにより、コミュニケーション課題を解決する企業です。
電話解析AI「MiiTel Phone」、Web会議解析AI「MiiTel Meetings」、対面会話解析AI「MiiTel RecPod」の提供を通じ、コミュニケーションが発生するすべての場所における会話のビッグデータ化を実現します。
2023年4月にはアジア企業で唯一、米国「Forbes AI 50 2023」に選出、2023年5月にはデロイト トーマツ グループ「Technology Fast 50 2022 Japan」で1位を受賞、2025年1月にはCES® 2025 にてAI部門でイノベーションアワードを受賞しました。
・企業名 ： 株式会社RevComm
・所在地 ： 150-0002東京都渋谷区渋谷1-3-9 ヒューリック渋谷一丁目ビル7階
・代表者 ： 会田 武史
・事業内容 ： AI × 音声のソフトウェア・データベースの開発
・企業サイト：https://www.revcomm.co.jp/
※記載されている会社名および商品・製品・サービス名（ロゴマーク等を含む）は、各社の商標または各権利者の登録商標です
関連リンク
詳細・お申し込み
https://conference.revcomm.com/beyondcommunication/