COCCINELLE(コチネッレ)が贈る#EssentiallyME: 新作 2025年秋冬キャンペーンを公開！

この度、イタリア・パルマ発イタリアンレザーバッグ・アクセサリーブランド“COCCINELLE(コチネッレ)”は、スカンジナビアの哲学「Lagom(ラゴム)」──「多すぎず、少なすぎず、ちょうどよく」──に着想を得た、新しい2025年秋冬キャンペーン#EssentiallyMEを発表します。

このキャンペーンは、美と機能、シンプルさと洗練、品質と心地よさの間にある本物のバランスを受け入れるライフスタイル。クリーンなライン、快適さ、そして真のオーセンティシティが形づくる、タイムレスなエレガンスです。過剰さで目立つのではなく、静かな自信と洗練されたスタイルで自分らしい美しさを表現しています。

キャンペーンは自然光のもとで展開され、ピュアなフォルム、ミニマルな造形、そしてプロダクトのディテールを際立たせます。それぞれのビジュアルは、洗練された視覚的バランスと緻密な構成の中で動きを見せ、形と質感の調和を際立たせています。ミニマルなセットは、新コレクションの核心にある「コンセプチュアルなバランス」を語る理想的な舞台となっています。

キャンペーンの主人公は、国際的に活躍するモデル、リズ・ケネディ。

彼女が放つ魅惑的なエレガンスと自然体のグレースは、Coccinelle ウーマンが体現する「本質的で意図された自分らしい美しさ」を見事に映し出します。#EssentiallyME キャンペーンは、長年ニューヨークを拠点に活動するイタリア人フォトグラファー、リカルド・ヴィメルカーティのクリエイティブ・ビジョンによって表現されました。フォルムのシンプルさ、そしてナチュラルなフェミニニティと洗練された美学の対話を称えるビジュアル・ナラティブを描き出しています。

この美的なストーリーの中心となるのは、バッグです。

クリーンなライン、無駄を削ぎ落としたシルエット、そしてシグネチャーディテールが特徴で、洗練されたミニマリズムの哲学を体現するコレクションに仕上がっています。

カラーパレットには、グリーナリー（Greenery）、リベス（Ribes）、コニャック（Cognac）、などの爽やかな色合いが加わり、上質な仕上げと触感のあるテクスチャーによって、コンテンポラリーかつタイムレスなルックを生み出しています。

ブランドのアイコンであるCoccinelle C-MEコレクションの新作も登場。女性とCOCCINELLEとの絆を象徴するこのモデルは、今季は新たにミニサイズとショルダータイプで展開されます。

E1 SSK 12 03 01 COCCINELLE C-ME CALF CO M CROSSBODY BAGカラー展開：BETULLA /PINKY CLAY\ 68,200(税込)E1 SSK 18 02 01COCCINELLE C-ME CALF COCK SMALL HANDBAG カラー展開： NOIR / BETULLA /PRUNE\ 66,000(税込)

今季の注目アイテム、Coccinelle Double Beat(コチネッレ ダブル ビート)。

日常使いに最適な、広々として快適な新型バッグです。フラップ開閉、チューブハンドル、そして取り外し可能なフロントポケットが特徴で、このポケットはクラッチやポーチとしても活用可能。

E1 T8A 11 02 01COCCINELLE DOUBLE BEAT M SHOPPING BAGカラー展開： NOIR / SNOW /COGNAC\ 85,800(税込)

Coccinelle Beatコレクションから、ブランドのシグネチャーモデルを新しいバランス感覚で再構築したCoccinelle Beat Generation（コチネッレ ビート ジェネレーション）も登場。丸みを帯びたフォルム、チェーンディテール、機能的なストラップ、そして落ち着いたカラーパレットが、伝統と現代性の調和を表現しています。

E1 TFK 23 01 01COCCINELLE BEAT GENERATION L BUCKET BAGカラー展開： PRUNE 他、SNOW / NOIR / COGNAC\ 68,200(税込)E1 TFK 23 03 01COCCINELLE BEAT GENERATION S BUCKET BAGカラー展開： STEEL 他、PINKY CLAY / SNOW / NOIR / COGNAC/ RIBES / PRUNE \ 56,100(税込)

Coccinelle 2025年秋冬コレクションは、「本質の美しさ」を再発見する招待状。

思慮深いディテール、控えめなライン、革新的な素材から紡がれる物語は、意識的で本物志向、そして完璧な

バランスを持つ新しいスタイルのあり方を定義します。

- POPUP SHOP INFORMATION

東京大丸店 POPUP SHOP

会期： 10月21日(火)まで

営業時間：10:00～20:00

場所： 3階 婦人洋品ハンドバッグ売り場

大丸梅田店 POPUP SHOP

会期：8月13日（水）～11月25日（火）

営業時間：10:00～20:00

場所：大丸梅田店３階 インターナショナルブティック

- COCCINELLE（コチネッレ）について

1978年イタリア・パルマの丘にある太陽が降り注ぐ美しい街 サーラ・バガンツァにて創業された、イタリアンレザー バッグ・アクセサリーブランド。コチネッレのモノづくりは、地元のタンナーから仕入れた高品質なイタリアンレザーを使い、女性によるデザイナーチームによって紙にスケッチされることからはじまります。そして、熟練された革職人らの手によって細部に至るまで慎重に作り上げられることで、時代に合わせたトレンド感のあるデザインと共に、耐久性に優れた高品質のアイテムが出来上がるのです。

コチネッレは『手の届くラグジュアリー』であることを志し、洗練された高品質なレザーバッグとアクセサリーを提供し続けます。