山形県川西町との包括連携協定締結のお知らせ

株式会社モンテディオ山形

このたび株式会社モンテディオ山形と山形県川西町（町長 茂木晶）は、新スタジアムをきっかけとした交流人口拡大と、居住者へ対する健康を目的とした取り組みを展開するため、包括連携協定を締結いたしましたので、お知らせいたします。

協定概要

目的

包括的な連携を通じて、双方が互いの資源や魅力を活かした事業に協働して取り組むことにより、交流人口の増加と健康増進の推進に資することを目的とする。

協定内容

双方の振興・ＰＲに関すること

双方の行事・イベント及びスポーツ振興に関すること

地域コミュニティの活性化に関すること

協定締結日

2025年8月30日(土)

協定締結先

山形県川西町

所在地 山形県東置賜郡川西町上小松977番地1

町長 茂木晶

URL https://www.town.kawanishi.yamagata.jp/

茂木晶 川西町長 コメント

この度の協定締結は、これまでにモンテディオ山形様が進めてきた、サッカークラブの運営に留まらないスポーツを核にした交流人口の拡大や地域住民の健康増進など、社会課題への取組みに対する敬意と共感がもととなっています。今後は互いの持つ強みや資源を最大限に活用して地域の活性化にまい進して参ります。

相田健太郎 株式会社モンテディオ山形代表取締役社長 コメント

このたび川西町と協定を結ばせていただけることを大変嬉しく思います。モンテディオ山形は、地域に根ざし、地域と共に歩むことを大切にしてきました。今回の協定を結ぶ事で、スポーツを通じて子どもたちに夢を届け、世代を超えた交流を生み出し、町の活力や文化の発展にもつながる大きな一歩になればと思っています。川西町の皆さまと手を取り合いながら、地域がさらに元気になり、未来に希望を持てる場所になるよう、クラブとして全力で取り組んでまいります。