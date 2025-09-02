LUCK株式会社 / ドキュメンタリー作品が「MAD STARS 2025」クリスタルを受賞

LUCK株式会社

2025年9月1日LUCK株式会社

LUCK株式会社は、国際的な広告賞「MAD STARS 2025」において、クリスタルを受賞しました。受賞した作品は、当社が企画・制作した『【MAZDAドキュメンタリー】RX-7と過ごした25年間、最後の3日間 ～クルマが残してくれたもの～』です。

https://youtu.be/CWhNI_x9W6c?si=oZbIG6M3RfdPs3eL

▼動画作品はこちら

https://youtu.be/CWhNI_x9W6c?si=oZbIG6M3RfdPs3eL

MAD STARSについて

MAD STARSは、韓国・釜山で開催されるグローバルな広告祭です。クリエイティブの力によって人類の共通課題を解決するアイデアや、表現を評価する国際的なアワードで、2025年8月27日（水）から29日（金）にかけて、釜山の「SIGNIEL BUSAN」にて授賞式とカンファレンスが開催されました。

受賞作品について

当作品は、1台のクルマと80歳の女性との25年にわたる思いと、その別れの3日間を描いたドキュメンタリー作品です。人とクルマが作り出す愛情が、視聴者の心に深く訴えかけるストーリーとなっています。

受賞者コメント

▼小川凜一（企画/ディレクター）

「私は“人の言葉”こそ人の心を動かすと考え、企画・ディレクションを行っています。本作でも西本さんの言葉から、クルマが単なる移動手段ではなく人生を豊かにする存在であることを描きました。ご協力くださった皆さま、そして笑顔で最後の3日間を取材させてくださった西本さんに、心より感謝申し上げます。」

プロフィール：小川凜一

動画ディレクター・プランナー。

ドキュメンタリーやインタビューなど、人の"言葉"から動画をつくる。経済産業省、マツダ、法経書出版協会などのPR動画の制作ディレクション、長岡造形大学で映像制作の講師も務める。

▼砂田智香（プロデューサー/SNSコンテンツデザイナー）

「現代はYouTubeなどで大量の映像が流れる時代ですが、やはり“人の言葉や生き方”を描いた作品こそ、多くの視聴者の心を動かすのだと実感しました。西本様、MAZDA様、撮影スタッフの皆さまに心よりお礼申し上げます。」

プロフィール：砂田智香

コンテンツデザイナー/SNS・広報アドバイザー。

対話を重視し、課題発見から数値分析、改善提案、デザイン制作まで一貫して行う。東京都港区 区長室広報戦略支援員、奈良県庁SNS広報アドバイザー、中央区デザイン講座講師を兼任。

製作スタッフ

■プランナー・ディレクター・編集：小川 凜一（LUCK株式会社）

■プロデューサー・SNSコンテンツデザイナー：砂田 智香（LUCK株式会社）

■撮影：松栄 憲太（株式会社アマナ）

■録音・MA：小野 幹和

■グレーディング：神林 輝

LUCK株式会社

LUCK株式会社は、2名で営む小さな制作会社です。行政・自治体・企業からのご依頼に対し、単なる「制作」にとどまらない、課題解決型のクリエイティブを強みとしています。今後も「伝える」のその先にある人々の思いをつなぎ、人・企業・地域の想いをかたちにしてまいります。

▼本件に関するお問い合わせ

広報担当：砂田

ウェブサイト：https://www.luck-inc.com/

メール：info@luck-inc.com