GlobantがUnityと提携し、エンタープライズ分野におけるリアルタイム3Dイノベーションを加速





・この新しいパートナーシップは、Unityの新規サービス・パートナー・プログラムを通じて、自動車、ヘルスケア、製造業など、ゲーム以外の業界に高度なインタラクティブ・テクノロジーを提供します。

サンフランシスコ, 2025年9月2日 /PRNewswire/ -- 革新的なテクノロジー・ソリューションを通じてビジネスを改革することに注力するデジタル・ネイティブ企業であるGlobant（NYSE：GLOB）は本日、インタラクティブな体験を創造する世界有数のプラットフォームであるUnity（NYSE：U）との新たなグローバル・パートナーシップを発表しました。この提携により、GlobantはUnityサービス・パートナー・プログラム（Unity Service Partner Program）のメンバーとなり、両社はデジタル・ツイン、自動車、ヘルスケア、ライフ・サイエンス、製造業などの急成長分野に最先端のインタラクティブ・ソリューションを提供できるようになりました。



Globant & Unity



GlobantはUnityサービス・パートナーとして、企業がUnityのリアルタイム3Dテクノロジーとデジタル・アセット管理ソリューションを活用して、製品開発を加速し、運用を最適化し、顧客エンゲージメントを強化できるよう支援します。このコラボレーションでは、製造効率を高めるためのデジタル・ツインの設計と展開、医療従事者のスキルアップのための没入型トレーニングツール、詳細な3Dマップ、アニメーション・アバター、没入型車内エンターテイメント・システムなど、忠実度の高いインタラクティブなリアルタイム3Dグラフィックスをレンダリングするための自動車および産業クライアント向けの次世代視覚化プラットフォームなど、さまざまなサービスに重点を置きます。Globantは、Unity製品をエンタープライズ・テクノロジー・スタックに統合し、市場開拓戦略をサポートし、世界中の顧客に合わせたソリューションを共同開発することで、Unityの新しい商業市場への拡大もサポートします。

「デジタル改革の先駆者として、私たちはUnityの技術がいかに業界の運営、関与、進化の方法を変革し、現代の顧客の絶えず変化する技術需要に対応しているかに感銘を受けています」とGlobantのCEO兼共同創設者であるMartín Migoya氏は述べています。「当社の技術力とグローバル展開をUnityのテクノロジーと組み合わせることで、世界中のクライアントがインタラクティブなトレーニング、シミュレーション、視覚化ツールなどの高度なデジタル・ソリューションを構築し、効率性を向上させてビジネスの成長をサポートすることを支援できます。」

この契約の柱となるのは、Globantが自社のエンジニアとデザイナーにUnityのプラットフォームに関する認定を与える包括的なトレーニング・イニシアチブです。これにより、クライアントは世界最大のUnityトレーニングを受けたエンタープライズ技術者のプールにアクセスできるようになります。毎年の再認定と人材育成への継続的な投資により、GlobantのチームはUnityプラットフォームを通じてイノベーションの最前線に立ち続けることができます。

「Globantとの提携により、没入型でインタラクティブな体験が急速に不可欠になりつつある業界にUnityのリアルタイム3Dテクノロジーを提供する当社の能力が強化されます」とUnityのCOO、Alex Blum氏は述べています。「私たちは協力して、自動車、ヘルスケア、製造業などの業界の企業が新たな効率性を実現し、トレーニングと設計を再考し、魅力的な顧客体験を提供できるようにしています。」

「当社は長年にわたり、創造性、インタラクティブ性、そして最先端技術が交差する領域で事業を展開してきました。Unityとのパートナーシップを通じて、ゲーム・テクノロジーの世界から得た教訓とブレークスルーを応用し、他の業界がビジネスを構築、トレーニング、運営し、人々とつながる方法を再考できるよう支援します。重要なのは、リアルタイム3Dで可能なことを広げていくことであり、私たちのスタジオの仕事を特徴づけるのと同じ実験と革新の精神でそれを実現することです」と、GlobantのGames & EdTech Studio CEOであるKevin Janzen氏は述べています。

このパートナーシップは北米、EMEA、APACに広がり、Globantのデリバリー・センター・ネットワークと市場の専門知識を活用して、Unityを活用したソリューションを世界中に拡大します。Unityのサービス・パートナー・プログラム（Service Partner Program）の詳細については、こちらのウェブサイトをご覧ください。

Globantについて

Globantは、人々が愛するデジタル・ネイティブ製品を開発しています。当社は、AIに関する専門知識を活用し、テクノロジーと創造性を通じて企業と消費者の間のギャップを埋めています。私たちは組織のデジタル変革に挑戦し、顧客に満足してもらえるよう努めています。

・当社は30,000人以上の従業員を擁し、5大陸35か国で事業を展開し、Google、Electronic Arts、Santanderなどの企業と共に働いています。

・IDC MarketScapeレポートでは、当社は「AIサービスの世界的リーダー（Worldwide Leader in AI Services）」（2023年）および「メディア・コンサルティング、統合、およびビジネス・オペレーション・クラウド・サービス・プロバイダーの世界的リーダー（Worldwide Leader in Media Consultation, Integration, and Business Operations Cloud Service Providers）」（2024年）に選出されました。

・Brand Financeによれば、当社は最も急速に成長しているITブランドであり、世界で5番目に強力なITブランドです（2024年）。

・また、ハーバード大学、MIT、スタンフォード大学では、ビジネス・ケース・スタディとして取り上げられました。

・当社は、The Green Software Foundation（GSF）およびCybersecurity Tech Accordの積極的なメンバーです。

Unity Software Inc.（Unity）について

Unity [NYSE：U]は、モバイル、PC、コンソールから拡張現実（XR）まで、すべての主要プラットフォームでゲームやインタラクティブな体験を創造、マーケティング、成長させるためのツール・スイートを提供しています。詳細については、Unity.comをご覧ください。

将来の見通しに関する記述

この出版物には、連邦証券法の定義による「将来の見通しに関する記述」が含まれており、特にUnityの計画、戦略、目的に関する記述が含まれます。「信じる」、「かもしれない」、「だろう」、「推定する」、「続ける」、「意図する」、「期待する」、「計画する」、「計画する」などの言葉およびこれに類する表現は、将来の見通しに関する記述を示すものです。このような将来予想に関する記述は、リスク、不確実性、および仮定の影響を受けます。これらのリスクが現実のものとなった場合、または仮定が正しくないことが判明した場合、実際の結果は、これらの将来の見通しに関する記述によって暗示された結果と大きく異なる可能性があります。Unityの業績に影響を及ぼす可能性のあるこれらのリスクおよびその他のリスクに関する詳細情報は、Securities and Exchange Commission（SEC）に提出した書類に記載されており、Unityの投資家向け広報ウェブサイトでご覧いただけます。ここに記載されている記述は、本リリースの発表日時点の見解のみを述べたものであり、Unityは、法律で義務付けられている場合を除き、本発表日以降、かかる将来予想に関する記述を更新する義務を負わず、また現時点で更新する予定もありません。

