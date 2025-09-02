¥Á¥å¥é¥í¥ó¥³¥óÂç³Ø¤Î¥À¥ó¥¹¥×¥í¥°¥é¥à¡§ÊÝÂ¸¡¢ÅÁÅý¡¢³×¿·¡¢¸¦µæ¤ò¤Ä¤Ê¤°²Í¤±¶¶
¥Ð¥ó¥³¥¯¡¢2025Ç¯9·î2Æü /PRNewswire/ -- ÉñÂæ·Ý½Ñ¤Ï¡¢¿Í´Ö¤Î¥³¥ß¥å¥Ë¥±ー¥·¥ç¥ó¡¢´¶¾ð¡¢¤½¤·¤ÆÊ¸²½Åª¥¢¥¤¥Ç¥ó¥Æ¥£¥Æ¥£¤òÎÏ¶¯¤¯É½¸½¤¹¤ë¤â¤Î¤Ç¤¹¡£¥Á¥å¥é¥í¥ó¥³¥óÂç³Ø·Ý½Ñ³ØÉô¤Ï¡¢³Ø»Î²ÝÄø¡¢½¤»Î²ÝÄø¡¢Çî»Î²ÝÄø¤òÄó¶¡¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢ÅÁÅý¤ò·Ñ¾µ¤·¡¢³×¿·¤ò¿ä¿Ê¤·¡¢¥¿¥¤¤ÎÁÏÂ¤Åª·ÐºÑ¤È¥½¥Õ¥È¥Ñ¥ïー¤ò¶¯²½¤¹¤ë¤³¤È¤Î¤Ç¤¤ë·Ý½Ñ²È¤ª¤è¤Ó¸¦µæ¼Ô¤ò°éÀ®¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
Ì¾ÍÀ¶µ¼ø¤ÎSurapone VirulrakÇî»Î¡Ê²¦Î©¥¢¥«¥Ç¥ßー²ñ°÷¡¢¥¿¥¤ÉñÍÙ¤Îµð¾¢¡Ë¤Ï¡¢ÉñÍÙ¤¬¿ÍÎà¤ÎDNA¤Ë¹ï¤ß¹þ¤Þ¤ì¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤ò¶¯Ä´¤·¡¢¸¶»ÏÅª¤Êµ·¼°¤«¤é¸½Âå¤Î¥Ö¥é¥ó¥Ç¥£¥ó¥°¤Ë»ê¤ë¤Þ¤Ç¡¢¤½¤ÎÂ¸ºß¤¬Â©¤Å¤¤¤Æ¤¤¤ë¤È½Ò¤Ù¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£Æ±»á¤Ï¡Ö¥É¥é¥Þ¡Êdrama¡Ë¡×¤È¤¤¤¦¸ÀÍÕ¤³¤½¤¬¡¢Êª¸ì¡¢ÉñÍÙ¡¢²»³Ú¡¢Ìò³ä±éµ»¡¢¤µ¤é¤Ë¤Ï¥¹¥Ôー¥Á¤ä¥â¥Ç¥ë¤Î¤è¤¦¤ÊÆü¾ïÅª¤Ê¥³¥ß¥å¥Ë¥±ー¥·¥ç¥ó¤Þ¤Ç¤âÊñ³ç¤¹¤ëºÇ¤âÅ¬ÀÚ¤ÊÍÑ¸ì¤Ç¤¢¤ë¤È¹Í¤¨¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¡Ö¤·¤¿¤¬¤Ã¤Æ¡¢ÉñÍÙ¤ÏÃ±¤Ê¤ë¸ä³Ú¤Î¤¿¤á¤Î·Ý½Ñ·ÁÂÖ¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢¿ÍÎà¤Î¥³¥ß¥å¥Ë¥±ー¥·¥ç¥ó¿Ê²½¤Ë¤ª¤±¤ëºÇ¤â½ÅÍ×¤Ê·ÁÂÖ¤Î°ì¤Ä¤Ê¤Î¤Ç¤¹¡£¤½¤ì¤ÏÊª¸ì¤òµÏ¿¤·¡¢´¶¾ð¤òÅÁÃ£¤·¡¢»þÂå¤´¤È¤Î¼Ò²ñÅª²ÁÃÍ´Ñ¤ò±Ç¤·½Ð¤¹¤¿¤á¤Î¼êÃÊ¤Ê¤Î¤Ç¤¹¡£¡×¤È¡¢SuraponeÇî»Î¤ÏÉÕ¤±²Ã¤¨¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¥Á¥å¥é¥í¥ó¥³¥óÂç³Ø¤Ë¤ª¤¤¤Æ¡¢¥Ñ¥Õ¥©ー¥Þ¥ó¥¹¤Ï³ØºÝÅª¤Ê¸À¸ì¤È¤·¤Æ°ÌÃÖ¤Å¤±¤é¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£·úÃÛ³ØÉô¤Î³ØÀ¸¤Ï¡ÖLakorn Thapat¡×¤ò¾å±é¤·¡¢Ë¡³ØÉô¤Î³ØÀ¸¤ÏÌÏµ¼ºÛÈ½¤ò¹Ô¤¤¡¢°å³ØÉô¤Î³ØÀ¸¤Ï·à²½¤µ¤ì¤¿´µ¼Ô¤È¤ÎÂÐÏÃ¤òÄÌ¤¸¤Æ¶¦´¶ÎÏ¤òÍÜ¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£Ê¸³ØÉô¡¢·Ð±Ä³ØÉô¡¢¤½¤·¤Æ¥³¥ß¥å¥Ë¥±ー¥·¥ç¥ó³ØÉô¤Î³ØÀ¸¤¿¤Á¤â¤Þ¤¿¡¢Íý²òÎÏ¡¢ÈãÈ½Åª»×¹ÍÎÏ¡¢É½¸½ÎÏ¤ò¹â¤á¤ë¤¿¤á¤Î¼êÃÊ¤È¤·¤Æ¥É¥é¥Þ¤Ë¼è¤êÁÈ¤ó¤Ç¤¤¤Þ¤¹¡£¤½¤ì¤Ï¡¢¥Ñ¥Õ¥©ー¥Þ¥ó¥¹¤òÄÌ¤¸¤¿¿ÍÀ¸¤Î¶µ°é¤Ê¤Î¤Ç¤¹¡£
³ØÀ¸¤¬½ÏÎý¤·¤¿·Ý½Ñ²È¡Ê¼ÂÁ©¼Ô¡Ë¤Ç¤¢¤ê¡¢¤«¤Ä¿¼¤¤³Ø¼±¤òÈ÷¤¨¤¿¸¦µæ¼Ô¡Ê»×º÷¼Ô¡Ë¤È¤Ê¤ë¤¿¤á¤Ë¤Ï¡¢Â´¶ÈÍ×·ï¤È¤·¤Æ3¤Ä¤Î²ÝÂê¤ò½¤Î»¤·¤Ê¤±¤ì¤Ð¤Ê¤ê¤Þ¤»¤ó¡£¤¹¤Ê¤ï¤Á¡¢ÊÝÂ¸¡ÊÅÁÅýÅª¤ÊÌòÊÁ¤ò½¬ÆÀ¤·¤¿¤³¤È¤ò¼¨¤¹¸ÅÅµÅª¥Ñ¥Õ¥©ー¥Þ¥ó¥¹¡Ë¡¢ÁÏÂ¤Åª¥Ñ¥Õ¥©ー¥Þ¥ó¥¹¡ÊÆÈ¼«¤ÎºîÉÊ¤ò´ë²è¡¦±é½Ð¡Ë¡¢¤½¤·¤Æ³Ø½Ñ¸¦µæ¡ÊÍýÏÀ¤ÈÉñÂæ¼ÂÁ©¤ò·ë¤ÓÉÕ¤±¤¿ÏÀÊ¸¤ò¼¹É®¡Ë¤Ç¤¹¡£¤³¤Î¸·³Ê¤Ê¥×¥í¥»¥¹¤Ë¤è¤ê¡¢Â´¶ÈÀ¸¤Ï½ÏÎý¤·¤¿¥Ñ¥Õ¥©ー¥Þー¤Ç¤¢¤ê¡¢»×Î¸¿¼¤¤¸¦µæ¼Ô¤Ç¤¢¤ê¡¢Ê¸²½¤ò¸ì¤ê·Ñ¤°¥¹¥Èー¥êー¥Æ¥éー¤È¤·¤Æ¤Î»ñ¼Á¤òÈ÷¤¨¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤Þ¤¹¡£
Â´¶ÈÀ¸¤Ï¡¢¥À¥ó¥µー¡¢¿¶ÉÕ»Õ¡¢Ê¸²½¥³¥ó¥µ¥ë¥¿¥ó¥È¡¢¶µ°é¼Ô¡¢¥á¥¤¥¯¥¢¥Ã¥×¥¢ー¥Æ¥£¥¹¥È¡¢¥Õ¥¡¥Ã¥·¥ç¥ó¥Ç¥¶¥¤¥Êー¡¢¤µ¤é¤Ë¤Ï¥¯¥ê¥¨¥¤¥Æ¥£¥Ö¤Êµ¯¶È²È¤Ê¤É¡¢Â¿ÍÍ¤ÊÆ»¤òÊâ¤ó¤Ç¤¤¤Þ¤¹¡£Â¿¤¯¤ÎÂ´¶ÈÀ¸¤Ï¡¢ÉñÂæ±é½Ð¡¢°áÁõ¡¢¿ÈÂÎÉ½¸½¤Ë´Ø¤¹¤ë¥¹¥¥ë¤ò³è¤«¤·¡¢¥Æ¥ì¥Ó¡¢±Ç²è¡¢¹¹ð¡¢¥Ö¥é¥ó¥É¥Ç¥¶¥¤¥ó¤ÎÊ¬Ìî¤Ç³èÌö¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£Ãæ¤Ë¤Ï¡¢¼«¤é¥Õ¥¡¥Ã¥·¥ç¥ó¥Ó¥¸¥Í¥¹¤ä¥¤¥Ù¥ó¥È»ö¶È¤òÎ©¤Á¾å¤²¤ë¼Ô¤â¤¤¤Þ¤¹¡£AI¡¢¥Ç¥¸¥¿¥ë¥á¥Ç¥£¥¢¡¢¥¢¥Ë¥áー¥·¥ç¥ó¤¬¥«¥ê¥¥å¥é¥à¤ËÁÈ¤ß¹þ¤Þ¤ì¤¿¤³¤È¤Ç¡¢³ØÀ¸¤¿¤Á¤ÏÅÁÅýÅª¤Ê¥¯¥ê¥¨¥¤¥Æ¥£¥Ö»º¶È¤Î¤ß¤Ê¤é¤º¡¢¿·¤¿¤ËÂæÆ¬¤¹¤ëÁÏÂ¤Åª»º¶È¤Ë¤ª¤¤¤Æ¤â¥êー¥Àー¥·¥Ã¥×¤òÈ¯´ø¤Ç¤¤ëÎÏ¤òÈ÷¤¨¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
SuraponeÇî»Î¤Ï¡¢¥½¥Õ¥È¥Ñ¥ïー¤È¤ÏÉ½ÌÌÅª¤Ê¸«¤»Êý¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤ÈÌÀ¸À¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¿¿¤Î±Æ¶ÁÎÏ¤Ï¡¢°ÕÌ£¡¢µ¬Î§¡¢¤½¤·¤ÆÊª¸ìÀ¤«¤éÀ¸¤Þ¤ì¤ë¤Î¤Ç¤¹¡£¥Á¥å¥é¥í¥ó¥³¥óÂç³Ø¤ÎÉñÂæ·Ý½ÑÀì¹¶¤ÎÂ´¶ÈÀ¸¤Ï¡¢Í¥²í¤µ¤À¤±¤Ç¤Ê¤¯¡¢ÃÎÀ¡¢¿´¡¢¤½¤·¤ÆÊ¸²½Åª¿¼¤ß¤ò¤â¤Ã¤Æ±é¤¸¤ë¤³¤È¤Ç¡¢¤³¤ì¤é¤Î²ÁÃÍ¤òÂÎ¸½¤¹¤ë¤è¤¦¤Ë·±Îý¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¾ÜºÙ¤Ï facebook.com/dancechula ¤ò¤´Í÷¤¯¤À¤µ¤¤¡£
Á´Ê¸¤Ï https://www.chula.ac.th/en/highlight/256789/ ¤Ç¤ªÆÉ¤ß¤¯¤À¤µ¤¤¡£
¥á¥Ç¥£¥¢´ØÏ¢Ìä¤¤¹ç¤ï¤»Àè¡§
Chula Communication Center
¥áー¥ë¡§Pataraporn.r@chula.ac.th
