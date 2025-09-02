台湾、Asian Asset Management Center Promotion Officeを開設、世界資本誘致のためのウェブサイトを開設

台北、2025年9月2日 /PRNewswire/ -- 台湾はAsian Asset Management Center（AAMC）Promotion Officeと専用ウェブサイトを正式に開設し、世界の資産運用会社の地域ハブとしての役割を強化しました。



The FSC, TWSE, and partner organizations jointly launched “Asian Asset Management Center Promotion Office” at an inaugural press conference.



Taiwan Stock Exchange（TWSE）がFinancial Supervisory Commission（FSC）の監督下で設立したこの推進室は、台湾の金融市場へのアクセスを希望する国際企業のための一元的な連絡窓口として機能します。法規制遵守、ライセンス手続き、運用上の事項など、電話、オンライン、対面による包括的なコンサルティング・サービスを提供しています。

発足式には、FSC副会長のChen Yen-Liang氏、高雄市政府高官、Taipei Exchange、Taiwan Futures Exchange、Taiwan Depository & Clearing Corporation、金融業界団体、およびビッグ4会計事務所の代表者が出席しました。このイベントでは、台湾の金融の国際化を推進するための地域やセクターを越えた統一された取り組みが強調されました。

期待を上回る政策改革

2024年9月にAAMCイニシアチブが開始されて以来、FSCは36件の規制改革を実施し、2025年の目標を予定より早く達成しました。「これらの改革は、台湾を世界の資産運用会社がアジア市場に参入するための戦略的な玄関口として位置付ける上で役立ちます」とChen副会長は述べています。

台湾の資産運用部門は引き続き勢いを増しており、運用資産（AUM）は前年比で約3兆台湾ドル増加しています。また、7月に開設されたAsian Asset Management Centerの高雄ゾーンには、銀行、投資信託、証券会社、保険会社、世界的な会計事務所など、さまざまな金融機関がすでに参入しており、市場の信頼の高まりを裏付けています。

新しいウェブサイトがアクセシビリティを向上

TWSEはまた、規制当局、業界団体、関連機関からの最新情報を統合したAAMCウェブサイト（https://www.aamc.tw）も公開しました。このプラットフォームは、機関投資家や一般の人々向けに政策概要、市場に関する知見、カスタマイズされたコンサルティング・サービスを提供します。

「台湾は、堅固な民間貯蓄、強靭な金融システム、テクノロジー分野との強力な相乗効果という魅力的な組み合わせを提供しています。これにより、世界的に競争力のある資産運用ハブを開発する上で、戦略的優位性が得られます」とTWSEの会長兼CEOであるSherman Lin氏は述べています。「推進室は、政策を実践に移し、新たな成長機会を開拓する上で極めて重要な役割を果たすことになるでしょう。」

陳副会長と林会長はともに、AAMCの取り組みは世界的な大志を抱いた長期にわたる共同の取り組みであると強調しました。「推進室とそのオンライン・プラットフォームの設立は、台湾が国際金融における地位を強化するための重要な一歩となる」とChen氏は結論付けました。

相談サービスが利用可能に

AAMC推進室は、台湾に進出する企業を支援するため、最前線のコンサルティング・サービスを開始しました。サービスは、フリーダイヤル（+886-800-88-66-99）、オンラインの問い合わせプラットフォーム（https://act.twse.com.tw/Q202507155/）、および対面またはビデオ会議で利用可能な予約相談を通じてご利用いただけます。これらのサービスでは、規制遵守、ライセンス手続き、運用要件に関する専門的なガイダンスを提供します。さらに、当オフィスは、AAMCのポリシーと成果を国内外の市場に積極的に広めていきます。

詳細については、https://www.aamc.twをご覧ください。

TWSEについて

Taiwan Stock Exchange（TWSE）は、1962年2月9日に業務を開始しました。TWSEは、台湾の証券市場の運営と発展を担っています。主な業務には、上場、取引、決済、監視などが含まれます。これには、上場促進と審査、上場後の監督とコーポレート・ガバナンス、市場の秩序維持、証券会社サービス、投資家保護、清算・決済業務、市場のデフォルト防止、違法取引の監視などが含まれます。取引所は証券市場に包括的なサービスを提供しています。

（日本語リリース：クライアント提供）

