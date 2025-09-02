使わなくなったベビーカーをアップサイクル！ペットも、シニアも、ずっと使える。エアバギーが描く“未来につなぐバギー”のかたち

株式会社GMPインターナショナル

株式会社GMPインターナショナル（本社：東京都渋谷区、代表取締役：原口敬太）が展開するベビーカーブランド＜AIRBUGGY（エアバギー）＞は、ユニットの付け替えやメンテナンスを通じて、子育て後も「ペットカート」や「マルチカート」として使い続けられるフレーム「LIFEBUGGY（ライフバギー(https://www.airbuggy.com/special/lifebuggy/)）」を2010年に発売。累計販売台数は30万台を突破しました。

ユニットを選んで取り付けるだけで4通りの使い方が可能

■使い方の”可能性を広げる”──家族の未来につなげるベビーカー

「もう使わないけれど、手放すのは寂しい」──

子育てを共に過ごしたベビーカーは、家族の思い出が詰まった特別な存在です。そんな想いに応えるように、エアバギーでは「LIFEBUGGY」という独自のコンセプトを生み出しました。ベビーカーを使い終えて廃棄するのではなく、高い耐久性を持つフレームをベースに、ライフステージや用途に応じてユニットを乗り換える・整備することで、“1台を長く使い続ける”サステナブルなスタイルです。

LIFEBUGGYのユニット乗り換えイメージ。

エアバギーのフレームは、上部の「ユニット」を付け替えることで、ベビーカーからペットカート、マルチカートへと自在に変化します。工具不要で誰でも簡単に着脱でき、ライフスタイルの変化にも柔軟に対応可能です。

中でもペットカートユニットは、ペット需要の高まりとともに人気が拡大。2021年以降の3年間で、売上は120％以上の成長を記録しています。

購入者からは、

「子どもが成長した今は、愛犬用のペットカートとして使っています」

「実家の両親に買い物カートとしてプレゼントしました、ベビーカーを手放さずにとっておいて正解でした」

といった声が寄せられています。

子育て後も、さまざまな場面で活躍している様子が伺えます。

ユニットを付け替えるだけでベビーカーからペットカートへ暑い夏も、愛犬とスマートにおでかけ

■特集コンテンツ『ライフバギーって何？』

https://www.airbuggy.com/special/what-is-lifebuggy/

■実際にライフバギーを愛用中の家族の声を紹介。『AIRBUGGY PEOPLE(エアバギー・ピープル）』

「LIFEBUGGY」を紹介する特集コンテンツ『AIRBUGGY PEOPLE』では、ベビーカーとして使われていたバギーが、現在は愛犬の“マイカート”として活躍する家族をご紹介。長く愛用する姿勢が共感を呼んでいます。

▶ 特集はこちら：https://www.airbuggy.com/special/people-2/

■ LIFEBUGGYの強み - 長寿命フレームと充実のアフターサポート

『LIFEBUGGY』が実現した背景には、耐久性に優れたエアバギーのフレーム設計と、充実したアフターサポート体制があります。国内で唯一、欧州最新の安全規格「EN1888-2」に準拠したフレームは、定期的なメンテナンスにより最長10年の使用が可能です。

メンテナンスは専門技術者が常駐する自社メンテナンスセンターに加え、全国7店舗の直営店でも対応。迅速で安心なサポートを提供しています。

少子化や物価上昇、環境意識の高まりを背景に、新たに買い替えるのではなく、今あるものを長く使い続ける『LIFEBUGGY』の価値に注目が集まっています。

■ユーザーを支える安心のメンテナンス体制

https://www.airbuggy.com/special/maintenance-center/

■ 話題の「カート車検」！タイヤ・部品交換込みのメンテナンスパッケージも売上増

定期点検や整備のニーズに応えたエアバギーの「メンテナンスパッケージ（\16,500～※）」も、利用者数が増加しています。

消耗部品の交換に加え、安全点検・整備がセットになった“ベビーカーの車検”のようなサービスとして支持されており、二人目のお子さまやペットの利用、譲り受け時にも安心と好評です。

▶ 詳細はこちら：https://www.airbuggy.com/feature/maintenance-package/

※COCO PREMIER/BRAKE（一人乗りモデル）の料金(税・返送料込）

エアバギーはこれからも、“一台を長く使い続ける”という選択肢を通じて、家族の成長やライフスタイルの変化に寄り添い続けます。

単なるベビーカーではなく、家族の思い出と未来を運ぶ「LIFEBUGGY」という新しい価値観が、これからの子育てと暮らしのスタンダードになることを目指しています。

■AIRBUGGY（エアバギー）について

「歩くことが好きになる」をテーマに、赤ちゃんやペットにとって安全、快適で乗り心地がよく、押す人にとって歩きやすいベビーカー・ペットカートを提供する日本発ブランド。3輪構造の高機能バギーを中心に、ライフスタイルの変化に対応するユニークなプロダクトとアフターサポートを展開中。

エアバギーの基本フレームは『LIFEBUGGY（ライフバギー）』として、ユニットを付け替えることで、ベビーカー・ペットカート・マルチカート・トラベルシステムなどに変化し、様々なライフシーンで活躍します。

https://www.airbuggy.com/special/lifebuggy/

■会社概要

商号 ：株式会社GMPインターナショナル

所在地 ：〒151-0063 東京都渋谷区富ヶ谷1-18-5 TIビル

代表 ：原口 敬太

設立日 ：2002年2月

事業内容 : ベビーカー、抱っこひも等ベビー用品、並びにペットカートの製造販売、チャイルドシート等、育児用品の輸入販売

エアバギー公式ウェブサイト https://www.airbuggy.com

エアバギー公式アカウント https://www.instagram.com/airbuggyhq/

■自社ブランド：

AIRBUGGY：https://www.airbuggy.com

AIRBUGGY PET：https://www.airbuggy.pet

■取扱いブランド：

MAXI-COSI：https://www.maxicosi.jp

BRITAX ROMER：https://www.britax.jp/

Joolz：https://my-joolz.jp