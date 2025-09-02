使わなくなったベビーカーをアップサイクル！ペットも、シニアも、ずっと使える。エアバギーが描く“未来につなぐバギー”のかたち
株式会社GMPインターナショナル（本社：東京都渋谷区、代表取締役：原口敬太）が展開するベビーカーブランド＜AIRBUGGY（エアバギー）＞は、ユニットの付け替えやメンテナンスを通じて、子育て後も「ペットカート」や「マルチカート」として使い続けられるフレーム「LIFEBUGGY（ライフバギー(https://www.airbuggy.com/special/lifebuggy/)）」を2010年に発売。累計販売台数は30万台を突破しました。
ユニットを選んで取り付けるだけで4通りの使い方が可能
■使い方の”可能性を広げる”──家族の未来につなげるベビーカー
「もう使わないけれど、手放すのは寂しい」──
子育てを共に過ごしたベビーカーは、家族の思い出が詰まった特別な存在です。そんな想いに応えるように、エアバギーでは「LIFEBUGGY」という独自のコンセプトを生み出しました。ベビーカーを使い終えて廃棄するのではなく、高い耐久性を持つフレームをベースに、ライフステージや用途に応じてユニットを乗り換える・整備することで、“1台を長く使い続ける”サステナブルなスタイルです。
LIFEBUGGYのユニット乗り換えイメージ。
エアバギーのフレームは、上部の「ユニット」を付け替えることで、ベビーカーからペットカート、マルチカートへと自在に変化します。工具不要で誰でも簡単に着脱でき、ライフスタイルの変化にも柔軟に対応可能です。
中でもペットカートユニットは、ペット需要の高まりとともに人気が拡大。2021年以降の3年間で、売上は120％以上の成長を記録しています。
購入者からは、
「子どもが成長した今は、愛犬用のペットカートとして使っています」
「実家の両親に買い物カートとしてプレゼントしました、ベビーカーを手放さずにとっておいて正解でした」
といった声が寄せられています。
子育て後も、さまざまな場面で活躍している様子が伺えます。
ユニットを付け替えるだけでベビーカーからペットカートへ
暑い夏も、愛犬とスマートにおでかけ
■特集コンテンツ『ライフバギーって何？』
https://www.airbuggy.com/special/what-is-lifebuggy/
■実際にライフバギーを愛用中の家族の声を紹介。『AIRBUGGY PEOPLE(エアバギー・ピープル）』
「LIFEBUGGY」を紹介する特集コンテンツ『AIRBUGGY PEOPLE』では、ベビーカーとして使われていたバギーが、現在は愛犬の“マイカート”として活躍する家族をご紹介。長く愛用する姿勢が共感を呼んでいます。
▶ 特集はこちら：https://www.airbuggy.com/special/people-2/
■ LIFEBUGGYの強み - 長寿命フレームと充実のアフターサポート
『LIFEBUGGY』が実現した背景には、耐久性に優れたエアバギーのフレーム設計と、充実したアフターサポート体制があります。国内で唯一、欧州最新の安全規格「EN1888-2」に準拠したフレームは、定期的なメンテナンスにより最長10年の使用が可能です。
メンテナンスは専門技術者が常駐する自社メンテナンスセンターに加え、全国7店舗の直営店でも対応。迅速で安心なサポートを提供しています。
少子化や物価上昇、環境意識の高まりを背景に、新たに買い替えるのではなく、今あるものを長く使い続ける『LIFEBUGGY』の価値に注目が集まっています。
■ユーザーを支える安心のメンテナンス体制
https://www.airbuggy.com/special/maintenance-center/
■ 話題の「カート車検」！タイヤ・部品交換込みのメンテナンスパッケージも売上増
定期点検や整備のニーズに応えたエアバギーの「メンテナンスパッケージ（\16,500～※）」も、利用者数が増加しています。
消耗部品の交換に加え、安全点検・整備がセットになった“ベビーカーの車検”のようなサービスとして支持されており、二人目のお子さまやペットの利用、譲り受け時にも安心と好評です。
▶ 詳細はこちら：https://www.airbuggy.com/feature/maintenance-package/
※COCO PREMIER/BRAKE（一人乗りモデル）の料金(税・返送料込）
エアバギーはこれからも、“一台を長く使い続ける”という選択肢を通じて、家族の成長やライフスタイルの変化に寄り添い続けます。
単なるベビーカーではなく、家族の思い出と未来を運ぶ「LIFEBUGGY」という新しい価値観が、これからの子育てと暮らしのスタンダードになることを目指しています。
■AIRBUGGY（エアバギー）について
「歩くことが好きになる」をテーマに、赤ちゃんやペットにとって安全、快適で乗り心地がよく、押す人にとって歩きやすいベビーカー・ペットカートを提供する日本発ブランド。3輪構造の高機能バギーを中心に、ライフスタイルの変化に対応するユニークなプロダクトとアフターサポートを展開中。
エアバギーの基本フレームは『LIFEBUGGY（ライフバギー）』として、ユニットを付け替えることで、ベビーカー・ペットカート・マルチカート・トラベルシステムなどに変化し、様々なライフシーンで活躍します。
https://www.airbuggy.com/special/lifebuggy/
■会社概要
商号 ：株式会社GMPインターナショナル
所在地 ：〒151-0063 東京都渋谷区富ヶ谷1-18-5 TIビル
代表 ：原口 敬太
設立日 ：2002年2月
事業内容 : ベビーカー、抱っこひも等ベビー用品、並びにペットカートの製造販売、チャイルドシート等、育児用品の輸入販売
エアバギー公式ウェブサイト https://www.airbuggy.com
エアバギー公式アカウント https://www.instagram.com/airbuggyhq/
■自社ブランド：
AIRBUGGY：https://www.airbuggy.com
AIRBUGGY PET：https://www.airbuggy.pet
■取扱いブランド：
MAXI-COSI：https://www.maxicosi.jp
BRITAX ROMER：https://www.britax.jp/
Joolz：https://my-joolz.jp