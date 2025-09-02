越前漆器の雅を食卓に――『越前塗 蔦 吸物椀［5客］』で彩る伝統の美
日本の伝統工芸「越前漆器」の技が光る、越前塗 蔦 吸物椀［5客］。
光沢のある漆黒の器に、流れるように描かれた蔦の意匠が優美さを添え、食卓に上質な雰囲気を演出します。職人の手で一つひとつ丁寧に仕上げられた椀は、漆ならではの艶と深みを持ち、使うほどにその美しさを増していきます。
吸物や汁物はもちろん、お正月やお祝いの席にもふさわしい逸品。5客揃いのセットは、ご家族や来客時にも重宝し、贈り物としても最適です。長い歴史と伝統を誇る越前漆器の魅力を、ぜひ日常の食卓でご堪能ください。
越前塗 蔦 吸物椀［5客］
https://www.shikki-shop.com/owan4009-4/
越前漆器粂治郎
https://www.shikki-shop.com/
【画像 https://www.dreamnews.jp/?action_Image=1&p=0000328655&id=bodyimage1】
配信元企業：株式会社堪能や
光沢のある漆黒の器に、流れるように描かれた蔦の意匠が優美さを添え、食卓に上質な雰囲気を演出します。職人の手で一つひとつ丁寧に仕上げられた椀は、漆ならではの艶と深みを持ち、使うほどにその美しさを増していきます。
吸物や汁物はもちろん、お正月やお祝いの席にもふさわしい逸品。5客揃いのセットは、ご家族や来客時にも重宝し、贈り物としても最適です。長い歴史と伝統を誇る越前漆器の魅力を、ぜひ日常の食卓でご堪能ください。
越前塗 蔦 吸物椀［5客］
https://www.shikki-shop.com/owan4009-4/
越前漆器粂治郎
https://www.shikki-shop.com/
【画像 https://www.dreamnews.jp/?action_Image=1&p=0000328655&id=bodyimage1】
配信元企業：株式会社堪能や
プレスリリース詳細へ