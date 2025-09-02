【ラストコール】StreamFab「お盆セール」最終案内--主力「オールインワン」最大6,400円OFF／9月5日（金）23:59で終了
StreamFab（ストリームファブ）は、夏季恒例プロモーション「お盆セール」について、最終のご案内（Last Call）をお知らせします。期間中は、当社主力パッケージ「オールインワン（無期限版）」を中心に、複数製品を特別条件で提供しています。キャンペーンは9月5日（金）23:59で終了いたします。
本件のポイント
● 期 間：～9月5日（金）23:59（この時刻で割引・特典が終了）。
● 主 力：オールインワン（無期限版）が最大6,400円OFF／税込40,600円。
● 特 典：5PCライセンスへの無償アップグレード／Amazonギフト券3,500円／Rokuストリーミングスティック抽選（100名）。
● 併売品：StreamFab for Android（無期限版）は30% OFF＝23,200円（税込）、YouTube ダウンローダー Proは40% OFF＝6,520円（税込）。
● クーポン：特別クーポンは9月5日まで有効（詳細は特設ページの条件をご確認ください）。
________________________________________
提供内容
1） オールインワン（無期限版）
56製品を統合した当社の包括パッケージ。最大6,400円OFF→税込40,600円で提供。さらに5PCライセンスへ無償アップグレード、Amazonギフト券3,500円、Rokuストリーミングスティック（抽選100名）が付帯します。長期移動や通信制限のある環境でも“好きな作品をいつでも”楽しみたい方に。
2） StreamFab for Android（無期限版）
30% OFF（23,200円・税込）。Android端末に直接保存し、そのままオフライン再生が可能。スマホ中心の視聴スタイルに最適です。
3） YouTube ダウンローダー Pro
40% OFF（6,520円・税込）。動画保存とMP3変換を1本でカバー。最大8Kの保存にも対応します。
※クーポン／特典には適用条件があります。各製品ページおよび特設ページの記載に従ってください。
________________________________________
利用手順（3ステップ）
1. 公式プロモーションページへアクセス
2. 対象製品を選択し、セール価格またはクーポンを適用
3. 注文完了メールを保管（特典付与・抽選の対象）
________________________________________
StreamFabの広報担当者のLast Call：「今年のお盆セールは期限の明確さがポイントです。9月5日（金）23:59以降、割引と複数特典は同時に終了します。『あとで』と思っていたら終わっていた、を避けるためにも、本日中にカートへ入れて条件をご確認ください。数分で完了します。皆さまの“観たいときに観られる”毎日を、当社ソリューションで引き続き支援してまいります」。
________________________________________
StreamFabについて
StreamFabは、主要配信サービスおよび1,000以上の動画サイトからの保存に対応するダウンロードソリューションです。最大8K画質やEAC3 5.1音声での保存、字幕・音声の選択保存、メタデータ取得などに対応し、安定したオフライン視聴環境を構築します（MP4/MKV）。
キャンペーン詳細・購入： 公式プロモーションページ（クーポン有効期限は9月5日まで）
https://streamfab.jp/promotion.htm
配信元企業：日進斗金合同会社
