マッチョ介護士がサウナで熱波師パフォーマンスを行う大人気イベント「マッチョGAロウリュウ」が豊橋市に初上陸！

株式会社ビジョナリーマッチョGAロウリュウ 9月6日（日）に極楽湯 豊橋店にて開催決定

障害福祉サービスを運営する株式会社ビジョナリー（代表取締役社長／丹羽 悠介、本社：愛知県名古屋市）は、2025年9月7日（日）に極楽湯 豊橋店（愛知県豊橋市瓜郷町）にてマッチョ介護士がサウナで熱波師パフォーマンスを行う大人気イベント「マッチョGAロウリュウ」を開催いたします。

（マッチョ介護士熱波師デビュー：https://visionary.day/news/dw3vbkwa7e(https://visionary.day/news/dw3vbkwa7e)）

本企画は、株式会社ビジョナリー創業の地である愛知県一宮市に恩返しをしていきたいとの想いのもと、これまで美彩都 湯友楽（愛知県一宮市）、RAKUSUPA GARDEN 名古屋（愛知県名古屋市）にて開催してまいりました。

これまでの開催先施設から「ぜひ、近隣の店舗でも開催してほしい」との要望を受け、地域に根ざした活動の一環として、新たに愛知県豊橋市にてイベントの実施が決定いたしました。

イベント詳細

マッチョ介護士の熱波師パフォーマンスは、9月7日（日）に極楽湯（豊橋店）男性サウナ室にて開催されます。当日はマッチョ介護士による熱波師パフォーマンスを実施いたします。地域のみなさまと一緒に楽しめるイベントとなっておりますので、ぜひご参加ください。

日時：2025年9月７日（日） 一部/18：15～ 二部/19：15～

場所：極楽湯 豊橋店（〒440-0092 愛知県豊橋市瓜郷町一新替１３－１）

施設ホームページ：https://www.gokurakuyu.ne.jp/tempo/toyohashi/(https://www.gokurakuyu.ne.jp/tempo/toyohashi/)

過去ロウリュウイベントの様子

愛知県豊橋市にある障害者グループホーム「NOIE TOYOHASHI」は2025年１月に開所し、県内外からの重度障害のある方の受け入れを積極的に行っています。

この豊橋の地でもまた、イベントを通して地域の方々へ笑顔と健康を届けていきたいと考えております。

施設詳細

名称：NOIE TOYOHASHI

住所：愛知県豊橋市上野町上野98番1

開所：2025年1月1日

定員：【入居利用】20名/【短期入所】2名

運営：株式会社ビジョナリー

株式会社ビジョナリー

公式ホームページ：https://visionary.day/(https://visionary.day/)

フィットネス実業団【7SEAS】サイト：https://7seas.visionary.day/(https://7seas.visionary.day/)

TIMES VISIONARY（コラム・リリース掲載）：https://times.visionary.day/(https://times.visionary.day/)