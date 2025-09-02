「かつお溜め釣り漁伝来350周年記念特別企画」厳選気仙沼素材Specialコースとパン業界のレジェンド志賀勝栄氏の競演マリアージュ

気仙沼の豊かな食材を活かしたメニュー1品1品に合わせて、志賀シェフにご考案いただいたパンを組み合わせた、魅惑のマリアージュコース。海と森に囲まれた気仙沼の豊かさと志賀シェフのパンが織りなす無限の可能性を存分にお楽しみいただけますと幸いです。



【目的】


気仙沼市に、かつお一本釣り漁が伝わって350年と節目の年を迎えるにあたり、カツオや気仙沼の旬な食材を活かした洋食料理を考案し、新たな気仙沼の魅力を伝えることで、日本国内のみならず国外にも発信し、インバウンドの誘致などに繋げ、気仙沼を今まで以上に盛り上げたい思いから今回のイベントを企画しました。



志賀勝栄氏

【志賀勝栄氏のご紹介】


業界の常識を覆す独創的なアプローチと、素材の持ち味を最大限に引き出す確かな技術で、常に日本のパン業界をけん引してきた低温長時間発酵のパイオニア。これまでに「カフェ・アルトファゴス」「パティスリー・ぺルティエ」「ユーハイム・マイスター丸ビル店」「フォートナム&メイソン」等のシェフ・ブーランジェを歴任。2006年には更なる高みを目指す場所として、東京・世田谷に「シニフィアン・シニフィエ」をオープン。深い旨味を持つパンとともに、常に技術を磨き続ける姿と温かな人柄から業界内外にファンも多く、数多くの星付きレストランでそのパンは提供されている。「一度味わうと忘れられない」とパン好きに評されるパンは、長時間発酵による深い旨味と複雑な香り、高加水の独特なテクスチャーが特徴。ひとつひとつのパンが持つストーリーと個性は芸術品と評されています。





料理イメージ

【MENU】


Amuse-bouche　　　　 一口のお楽しみ


Hors-d‘oenvre froids　　旬のカツオの赤ワイン漬け　タルタル仕立て


　　　　　　　　　　　　三陸産海の幸と海藻のロンド


sonpe　　　　　　　　　コンソメ　ロワイヤル　カニと気仙沼産ふかひれ入り


Poisson　　　　　　　　 前浜で水揚げされたヒラメとホタテムースのポーピエット2色ソース


　　　　　　　　　　　　旬のかつおハラスのコンフィーを添えて


viande　　　　　　　　　野田鴨のロースト　マスタードソース


　　　　　　　　　　　　松茸のバターソテー　ズッキーニのフャルシー


Salade　　　　　　　　 季節のサラダ　リンゴとクルミとモッツアレラチーズ


Dessert　　　　　　　　 スペシャルデザート


pain　　　　　　　　　　それぞれのメニューに合わせた志賀シェフ考案の特製パン


※仕入れ・水揚げ状況によりメニューが変更になる場合がございます。




日時　2025年10月18日（土）18：00～


会場　気仙沼プラザホテル


人数　先着30名様限定


料金　1泊2食付き　1組2名様～　お1人様26,400円税込み～


※ご夕食時はフリードリンク提供



※HPよりご予約の方はこちらをクリックして下さい。(https://www.jhpds.net/pkanyo/uw/uwp3200/uww3201init.do?roomCrack=000000&stayYear=&stayMonth=&stayDay=&roomCount=1&dateUndecided=1&yadNo=338076&screenId=HRW3101&planCd=L3144462&roomTypeCd=0431085&planListNumPlan=19_0_0)



【各報道機関ご担当者様へお願い】


本イベントの趣旨をご理解いただき、広く周知していただけますようお願い申し上げます。


当日の取材をご希望の際は、事前にご連絡いただけますと幸いです。



連絡先　気仙沼プラザホテル


　　　　〒988-0014　宮城県気仙沼市柏崎1-1


　　　　TEL　0226-23-1313　　


　　　　https://www.pkanyo.jp/


　　　　担当　堺　　熊谷