世界の先進眼科技術市場は2033年までに160億1000万米ドルに達し、年平均成長率6.9%で成長する見込み
世界の先進眼科技術市場は、眼疾患の発生率上昇、技術革新、そして眼の健康に対する意識の高まりを背景に、力強い成長軌道を辿っています。2024年には87億8,000万米ドルと推定される市場規模は、2033年には160億1,000万米ドルに達すると予測されており、2025年から2033年の予測期間中は6.9%という堅調な年平均成長率（CAGR）を記録する見込みです。
市場拡大を牽引する技術進歩
診断用画像システム、レーザー手術器具、スマートコンタクトレンズといった革新的な眼科機器の急増は、市場拡大の重要な原動力となっています。光干渉断層撮影（OCT）、眼底カメラ、視野分析装置の継続的な改良により、緑内障、白内障、黄斑変性症といった眼疾患のより早期かつ正確な診断が可能になっています。
さらに、眼科機器へのAIと機械学習アルゴリズムの統合は患者ケアを変革し、医療従事者は膨大なデータセットを効率的に分析し、より正確に異常を検出できるようになりました。これらの進歩は、世界中の病院、診療所、専門眼科センターにおける高度な眼科技術の導入を大幅に促進しています。
眼疾患の罹患率の上昇
高齢化、ライフスタイルの変化、糖尿病などの慢性疾患により、世界的に視力障害の罹患率が増加しています。世界保健機関（WHO）によると、世界で22億人以上が視力障害に苦しんでおり、そのうち約10億件は予防可能です。この負担の増大は、患者の転帰を改善し、長期的な医療費を削減するための高度な眼科ソリューションの導入を促進しています。
地域別インサイト
北米市場は、大手企業の存在、高度な医療インフラ、そして患者の高い意識に支えられ、世界の高度な眼科技術セクターをリードしています。ヨーロッパも、強力な政府主導の取り組みと眼科医療における研究主導のイノベーションに支えられ、これに追随しています。
アジア太平洋地域では、急速な都市化、医療費の増大、そして高齢化が大きな成長機会を生み出しています。日本、中国、インドなどの市場では、患者基盤の拡大と医療インフラの進化を反映し、高度な眼科診断・手術機器の需要が急増しています。
先進眼科技術市場における主要企業
アルコン
アラガン
ボシュロム
カールツァイスメディテック
エシロール
ルクソティカ
ハイデルベルグエンジニアリング
HOYA
ジョンソン・ジョンソンビジョン
ニデック
ノバルティス
オプトテック
リジェネロン・ファーマシューティカルズ
ロシュ
サムスン
トプコン
その他の主要企業
市場セグメンテーション概要
タイプ別
診断
治療
最終用途別
病院
外来手術センター（ASC）
眼科クリニック
その他
地域別
北米
米国
カナダ
メキシコ
ヨーロッパ
西ヨーロッパ
英国
ドイツ
フランス
イタリア
スペイン
その他西ヨーロッパ
東ヨーロッパ
ポーランド
ロシア
その他東ヨーロッパ
アジア太平洋地域
中国
インド
日本
オーストラリア・ニュージーランド
韓国
ASEAN
その他アジア太平洋地域
中東・アフリカ
