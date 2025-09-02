ふるさと納税で“サステナブルな暮らし”を支援！ メイド・イン・アースのオーガニックコットン製品が返礼品に

純オーガニックコットン専門ブランド「メイド・イン・アース」の製品が、愛媛県今治市・茨城県つくばみらい市・大阪府泉大津市のふるさと納税返礼品に新たに加わりました。

今治タオルや伝統のアレッポの石鹸とのギフト、熟練の布団職人が仕立てる布団やまくら、毛布の産地である泉大津市からの綿毛布など、地域の特色と技術を生かしたアイテムが揃います。

本取り組みにより、暮らしを快適にすると同時に、地域経済や環境にも貢献する“未来につながる返礼品”をご提供いたします。

■ メイド・イン・アースについて

「メイド・イン・アース」は、1995年に誕生したオーガニックコットン専門ブランドです。

「100％地球製～赤ちゃんから大人まで、誰もが安心して使える“ほんとうのやさしさ”を届けたい」という理念のもと、栽培時だけでなく、製造工程に至るまで化学処理に頼らずない、オーガニックコットン100％の製品づくりを徹底しています。

・化学処理に頼らない：漂白・染色・柔軟剤加工など通常施される化学薬剤処理を行わず、自然の色・質感・肌触りを生かしています。

・国内製造：布団、タオル、毛布など各地の職人が一品ずつ仕立てています。

・環境配慮：人・地域・地球にやさしい持続可能なものづくりを推進しています。

・100％再生可能エネルギー：製造工程やオフィス、直営店で使用する電力に再生可能エネルギーを使用。CO2排出量を実質0にしています。

・縫製糸やタグ類も：縫製糸、タグ類もすべてオーガニックコットン100％です。

その思いは「暮らしを豊かにするだけでなく、未来の世代へもやさしさをつなぐ」という理念に結晶しています。

■ 返礼品の概要

今回ふるさと納税の返礼品として加わったメイド・イン・アース製品は、2025年9月現在、大きく次の3つに分けられます。

１．タオル（愛媛県・今治市）

２．布団・まくら（茨城県・つくばみらい市）

３．綿毛布（大阪府・泉大津市）

いずれも「毎日の暮らしに直接役立つもの」でありながら、オーガニックコットンならではの安心感と地域の職人技が光る逸品です。

■ 自治体別・返礼品詳細

愛媛県 今治市（今治タオルブランド認定）

今治市からは、オーガニックコットンを使用した「今治タオル」の各種製品をご用意しました。

バスタオル・フェイスタオル・ウォッシュタオルは、今治タオルブランドの基準を満たしており、抜群の吸水性とやわらかさを備えています。洗うほどに風合いが増し、長く愛用していただけます。お風呂上がりに水分をすっと吸い取り、やさしい風に包まれるような心地よさをお届けします。

また、オーガニックコットンタオルと「アレッポの石鹸」を組み合わせたセットもご用意しました。アレッポの石鹸は、シリアで千年以上受け継がれてきた伝統石鹸で、オリーブオイルとローレルオイルを原料とし、防腐剤や着色料を一切使用していません。やさしい泡立ちで、顔・全身・髪まで幅広く使うことができ、赤ちゃんから大人まで安心してお使いいただけます。

さらに、ファミリー向けの3点セットや4点セットもあり、ご家族全員で同じやさしさを体感いただけます。

今治市から届く「今治タオル」。天然の風合いと高い吸水性が魅力です伝統の「アレッポの石鹸」。自然素材だけで作られた無添加石けんです

茨城県 つくばみらい市（布団職人の技）

つくばみらい市からは、オーガニックコットン100％の布団とまくらをご用意しました。

まくらは中綿が600gと900gの2種類があり、中綿までオーガニックコットンを使用しています。柔らかさと適度な弾力があり、首や頭をやさしく支えます。夜に安心感に包まれ、朝の目覚めが軽やかになることで、毎日の生活リズムが整います。

掛ふとん・敷ふとん・まくらは、熟練の職人が一枚ずつ丁寧に仕立てています。吸湿性・通気性に優れ、冬はあたたかく夏はさらりと快適にお使いいただけます。まるで自然に抱かれているような眠りを実現します。

また、布団とまくらをセットにした「布団＆まくらセット」もご用意しており、寝室全体をオーガニックコットンで整えることができます。寝室が特別な癒しの空間となり、一日の疲れをやさしく癒してくれます。

つくばみらい市の布団職人が仕立てる布団とまくら。深い眠りを支えます

大阪府 泉大津市（毛布の産地）

泉大津市からは、オーガニックコットン100％の綿毛布をご用意しました。

泉大津市は国内有数の毛布の産地であり、職人が丁寧に仕立てています。軽やかで肌になじみやすく、家庭で洗濯できるため清潔に長くご使用いただけます。

季節の変わり目や肌寒い夜、ソファでのくつろぎタイムなど、さまざまなシーンで活躍します。肩に掛けた瞬間、やわらかな安心感に包まれ、赤ちゃんから大人まで家族みんなの「ひとやすみ」をやさしく支えてくれる一枚です。

泉大津市の毛布職人が仕立てる綿毛布。やさしい温もりが暮らしを包みます

■ ふるさと納税で実現する“三方よし”

・暮らし：日常を豊かにする快適なオーガニック製品

・地域：産地と職人技術の継承を支援

・環境：地球にやさしいサステナブルな消費

■ 取り扱いサイト

楽天ふるさと納税、ふるなび、ふるさとチョイス、JALふるさと納税、マルイOIOIふるさと納税、マイナビふるさと納税 ほか

