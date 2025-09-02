コスメファンのための 「コスメフェスタ」（COSME FESTA）を開催中です♪ 愛知・岐阜・静岡で人気のライフスタイルショップ「オンセブンデイズ」

株式会社オンセブンデイズ

株式会社オンセブンデイズ（本社：愛知県豊川市、代表取締役社長：花木孝延）が展開するライフスタイルショップ「オンセブンデイズ」は、2025年9月1日（月）～9月7日（日）コスメファンの為の1週間、「コスメフェスタ」を開催中です。

オンセブンデイズ初の【コスメ ガチャガチャ】や、人気のエテュセの大人気アイテム[クイックケアコート]が抽選で貰えるインスタグラムプレゼントキャンペーンなどを実施いたします。

ハズレなし!

コスメ

ガチャガチャ

9/1-9/7

コスメ商品を2,200円（税込）ご購入ごとにガチャガチャに1回チャレンジ!抽選でおすすめ＆厳選コスメ商品が当たります。

先着順、無くなり次第終了します。

※割引・値引き後のお支払い金額が対象となります

※オンラインストアは対象外です



インスタグラム

プレゼント

キャンペーン

9/1-9/7

オンセブンデイズ コスメ【公式】Instagramアカウントをフォロー＆キャンペーン投稿に「いいね」で抽選で３０名様にエテュセの大人気アイテム[クイックケアコート]をプレゼント☆

※当選者の方へＤＭにてご連絡いたします

オンセブンデイズ コスメ【公式】Instagramはこちら

⇒ https://www.instagram.com/onsevendays_beauty/



MANARA×

オンセブンデイズ

限定セット発売

ロングセラー商品[マナラ ホットクレンジングゲル]に今治ヘアターバンを付けたお得なセットを数量

定で販売します。

他にも限定セット商品をいろいろご用意していますので合わせてチェックしてくださいね♪

【豊川本店】

MANARA

タッチアップイベント

9/5-9/7

マナラのスタッフが入店し、ご希望の方へタッチアップを実施しながら商品の魅力や正しい使い方などをご案内します。

※予約不要

◆開催店舗

豊川本店

◆開催日時

9/5(金)-9/7(日) 11:00-19:00

イベント詳細はこちら

⇒ https://www.on-seven-days.com/info-manara/

ご来店お待ちしています。

【会社概要】

◇会社名：株式会社オンセブンデイズ

◇事業内容：『一週間に7日通いたくなる』、『誰にもほほえみかける雑貨店』がコンセプトである郊外型生活雑貨店「オンセブンデイズ」を東海地区（愛知・岐阜・静岡）で15店舗展開（1号店オープン：1989年）。併せてレディースウェアやベビーキッズウェアを販売する「メゾン ド プチポワ」（1店舗）やオンラインストアも運営。販売アイテムは生活雑貨、コスメ、アパレル、子供服、ステーショナリー、食品等です。2022年6月に名古屋鉄道の完全子会社となり名鉄グループとして運営しています。

◇企業情報：https://www.on-seven-days.jp/home/

【本件に関するお問い合わせ】

株式会社オンセブンデイズ マーケティング部徳田

TEL：0533-80-2312（平日10:00～17:00）

MAIL：info@on-seven-days.com