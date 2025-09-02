「君の未来を考えるセミナー」 9/18（木）19:30～Zoom開催　第23回：３Ｄデータで未来をつくる・宮谷聡先生

東進ハイスクール・東進衛星予備校（以下、東進）を運営する株式会社ナガセ（本社：東京都武蔵野市 代表取締役社長 永瀬昭幸）は、高校生が夢を見つけ志を高めるきっかけとなる「君の未来を考えるセミナー」を毎月開催しています。2025年9月は、テクノロジーで社会課題を解決することをライフミッションに、3Dデータ解析を通じて、災害現場の迅速な状況把握や都市設計の効率化を実現する宮谷聡先生に講演いただきます。高校生・ご父母が対象で、東進に通っていない方も無料で参加できます。

「君の未来を考えるセミナー」は、デジタル時代に登場した「新しい職業」を知り、将来の選択肢を広げるオンラインセミナーです。毎月、世の中に新たな価値を創造しているリーダーをお招きし、Zoomによる60～90分の生配信で、講義と質疑応答を全国へお届けしています。これまでの講師は、データサイエンティスト、ホワイトハッカー、機械学習エンジニア等。新たな職業・生き方や、リーダーたちの取り組み・熱い思いに触れることで視野を広げ、夢を見つけ志を高めるヒントになることを願っています。「自分は将来どうありたいのか？」「何のために勉強するのか？」、そんな悩みや不安がある高校生にぜひ参加してほしいセミナーです。







第23回「君の未来を考えるセミナー」

３Ｄデータで未来を創る

― 東大から世界、そして起業へ

ローカスブルー株式会社

代表取締役社長

宮谷聡 先生

2025年9月18日（木）19:30～21:00

Zoomによるオンライン生配信、参加無料。高校生・ご父母対象

要事前申込。詳細・申込は東進ドットコムへ https://www.toshin.com/online_live/

講師プロフィール

宮崎県延岡市出身。東京大学大学院工学系研究科航空宇宙工学専攻修了後、フランスISAE-SUPAEROへ進学。東京大学総長賞受賞。フランスのAIRBUS社にてエンジニアとして勤務後、シリコンバレーのAirware社、イスラエルのAirobotics社等の海外スタートアップで唯一の日本人として経験を積む。2019年10月に日本帰国後、ローカスブルー株式会社を創業し、土木建設業向け3Dデータ解析プラットフォーム「ScanX（スキャン・エックス）」を提供。2021年東洋経済すごいベンチャー100選出。i-Construction大賞「国土交通大臣賞」受賞。2022年Forbes Japan Rising Star Award受賞。

先生からのメッセージ

新しい挑戦が“日常” の世界で

自分なら何をしよう？

私のライフミッションは、テクノロジーで社会課題を解決することです。現在は、ドローンやレーザースキャナで取得した3Dデータを活用し、災害状況の把握、建設現場の管理、建造物のメンテナンスなど、人々の生活の安全と質を高めることを目指しています。

宮崎県延岡市で育った私は、高校時代「宇宙飛行士になりたい」という夢を抱き、東京大学に進学しました。そこでは航空宇宙工学を専攻し、最先端の技術開発に触れる一方、世界で活躍するには視野の広さと異文化理解が不可欠だと感じ、フランスの大学院へ留学しました。

卒業後は、日本人の同期が大手企業や官公庁に進む中、私はあえて全く異なる道を選びました。フランスの航空機メーカーでの勤務を皮切りに、シリコンバレーやイスラエルのスタートアップで経験を積み、世界の最前線で新しい価値を生み出す現場に飛び込みました。そこで、日本とは異なり周囲が当たり前のように起業する姿を目の当たりにし、「自分も起業してやる」と心に決めました。

2019年、帰国してローカスブルー株式会社を創業。3Dデータ解析プラットフォーム「ScanX（スキャン・エックス）」を通じて、災害現場の迅速な状況把握や都市設計の効率化を実現しています。資金調達、チームづくり、プロダクト開発といった試練の連続でしたが、「解決したい課題」を軸に挑戦を続け、事業は着実に成長。昨年には上場企業による買収に至りました。

これからの社会では、AIと掛け合わせた新たな解決策が次々と生まれるでしょう。高校生の皆さんには、最先端のテクノロジーに触れるだけでなく、世界中の様々な人と出会い、新しいことに果敢に挑戦してほしい。自分の「本気で解決したい課題」を見つけ、その実現に向けて一歩を踏み出す勇気が、未来を無限に広げてくれます。

講義後は、皆さんからの質問にも答えていきます。







【「君の未来を考えるセミナー」実施概要・申込方法】

第23回「君の未来を考えるセミナー」

３Ｄデータで未来を創る― 東大から世界、そして起業へ／宮谷聡 先生

[日程] 2025年9月18日（木）19:30～21:00

[対象] 高3生・高2生・高1生・高0生※とそのご父母

※高0生とは高校生レベルの学力を持った中学生。

東進生・東進生でない方、どちらも参加できます。

[受講料] 無料招待

[受講方法] ZOOMにてオンラインリアルタイム配信

[申込方法] 東進ドットコム「君の未来を考えるセミナー」ウェブサイトへ

https://www.toshin.com/online_live/

【「君の未来を考えるセミナー」過去参加者の声】

◇先生自身の経験からやりたいことを形にしようと行動を起こす過程までが具体的にわかり、自分の将来を考えるうえで参考になりました。（神奈川県 高１生）

◇職業をはじめいろいろな変化が起きることをとても大変そうだと感じていたが、今回のセミナーを受講して前向きに思えた。（東京都 高２生）

◇エンジニア＝数学や理科に特化ではなく、順序立てて思考するうえで全ての科目が必要ということを学びました。（奈良県 高３生）

◇セミナーで先生のお話を聞いて、少しでも興味を持ったことには失敗を恐れずに挑戦してみようと思うようになりました。（群馬県 高１生）

【株式会社ナガセについて】

1976年創立。日本最大の民間教育ネットワークを展開するナガセは「独立自尊の社会・世界に貢献する人財」の育成に取り組んでいます。

有名講師陣と最先端の志望校対策で東大現役合格実績日本一の「東進ハイスクール」「東進衛星予備校」、シェアＮＯ．１の『予習シリーズ』と最新のＡＩ学習で中学受験界をリードする「四谷大塚」、早期先取り学習で難関大合格を実現する「東進中学NET」、私大総合・学校推薦型選抜（AO・推薦入試）合格日本一の「早稲田塾」、幼児から英語で学ぶ力を育む「東進こども英語塾」、メガバンク、大手メーカー等の多くの企業研修を担う「東進ビジネススクール」、優れたAI人財の育成を目指す「東進デジタルユニバーシティ」、いつでもどこでもすべての小学生・中学生が最新にして最高の教育を受けられる「東進オンライン学校」、幼児～中学生対象の世界標準のプログラミング学習「東進CODE MONKEY」など、幼・小・中・高・大・社会人一貫教育体系を構築しています。

また、東京五輪で競泳個人メドレー２冠の大橋悠依をはじめ、のべ53名のオリンピアンを輩出する「イトマンスイミングスクール」は、これからも金メダル獲得と日本競泳界のさらなるレベルアップを目指します。

学力だけではなく心知体のバランスのとれた「独立自尊の社会・世界に貢献する人財を育成する」ためにナガセの教育ネットワークは、これからも進化を続けます。