「本家しぶそば」が贅沢な限定メニューを発売。

株式会社東急グルメフロント（本社：東京都目黒区 代表取締役社長：岡田 哲明）は、2025年9月14日（日）「本家しぶそば 渋谷道玄坂店」を渋谷道玄坂に新規オープンいたします。

1．渋谷に5年ぶりに復活

かつて渋谷駅構内で40年間にわたり親しまれてきた「本家しぶそば 渋谷店」は、駅周辺の再開発事業の影響により2020年9月13日をもって閉店しました。その後も多くのお客様より再出店のご要望をいただいておりましたが、この度、2025年9月14日（日）10時に、渋谷道玄坂の地に5年ぶりとなる復活を果たします。

「本家しぶそば 渋谷道玄坂店」は、渋谷駅（東急線・JR・井の頭線 各出口）から徒歩約3分の立ち寄りやすい立地です。

２．限定メニューの展開

本家しぶそば 渋谷道玄坂店では、開業を記念し、当店限定となる特別メニューをご用意いたしました。

いずれもここでしか味わえない限定メニューを提供いたします。

■本家オールスター（渋谷限定バージョン）

旧本家しぶそばで圧倒的人気を誇った「本家オールスター」が、新たに渋谷限定商品に追加され、豪華仕様で復活。ボリューム満点、贅沢な一杯をご堪能ください。

■究極おかか飯

ふんわり温かいご飯に香り高いおかかと温玉を乗せた究極の一品。本家しぶそばだけの限定ご飯メニューです。お蕎麦との相性も抜群で、プラス１品アイテムとしてもおすすめです。

■さばコロッケ

和歌山県日高町のご当地コロッケがしぶそば初登場。地元で水揚げされたさばを梅酢で南蛮漬けにし、北海道産のじゃがいもでコロッケにしました。

いままでにない新しいコロッケそばをお召し上がりください。

＜本家しぶそば限定メニュー＞

本家オールスター 1280円

究極おかか飯 270円

さばコロッケ 650円

＜店舗概要＞

店名：本家しぶそば 渋谷道玄坂店

住所：〒150-0043

東京都渋谷区道玄坂2丁目9-10

◇各線 渋谷駅より徒歩3分

営業時間：平日8:00～23:00/土日祝9:00～22:00

※9月14日（日）15日（月）:10:00～18:00

ラストオーダーは閉店30分前

しぶそばについて https://www.shibusoba.com

しぶそばは、株式会社東急グルメフロントが運営する駅そば事業で、東急線沿線を中心に駅ナカ・駅チカに店舗展開しています。

定番の「かき揚げそば」や「ちくわ天そば」の他に、季節毎の食材を使った「おすすめ天そば」を販売しており、年間250万人を超えるお客様にご利用いただいております。

株式会社東急グルメフロントについて https://www.tokyu-gf.com

社名：株式会社東急グルメフロント

本部：東京都目黒区碑文谷6丁目7番22号

設立：1965年11月10日

代表取締役社長：岡田 哲明

資本金：1億円（東急株式会社100％）

当社は東急グループの中核的飲食事業会社として、1965年に前身会社が創業して以来、半世紀以上にわたり、東急線沿線を中心に飲食施設を展開してまいりました。現在は、しぶそば事業の他、ファーストフード・カフェ・ベーカリー等、合計約70店舗で年間1,200万人を超えるお客様を毎日笑顔でお迎えしております。

【本件に関する報道関係者からのお問合せ先】

株式会社東急グルメフロント 担当：伊達 翔（だて しょう）

メールアドレス：sho.date@tokyu-gf.jp