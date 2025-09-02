世界の神経学におけるデジタルヘルス市場は、2024年の389億米ドルから2033年には2,295億米ドルに急成長し、年平均成長率21.8%で成長すると予測
神経学における世界のデジタルヘルス市場は、かつてない成長の可能性を秘めています。
神経学における世界のデジタルヘルス市場は、2025年から2033年の予測期間において、目覚ましい成長が見込まれています。2024年には389億米ドルと推定される市場規模は、2033年には2,295億米ドルに達し、年平均成長率（CAGR）21.8%という力強い成長が見込まれています。この成長は、神経疾患の罹患率の上昇、デジタルヘルス技術の導入拡大、そして遠隔患者モニタリングソリューションへの需要の高まりによって牽引されています。
アルツハイマー病、パーキンソン病、てんかん、多発性硬化症といった神経疾患は、世界中で罹患率が高まっています。この急増を受け、医療提供者は早期診断、継続的なモニタリング、そして個別化治療のためにデジタルヘルスソリューションを導入しています。人工知能（AI）、ウェアラブルデバイス、遠隔医療プラットフォームを神経学分野に統合することで、患者ケアと治療成果が大きく変化しています。
市場拡大を促進する技術の進歩
AIを活用した診断ツール、モバイルヘルスアプリケーション、クラウドベースのプラットフォームの進歩により、神経科医は患者の健康状態をモニタリング・管理する能力が大幅に向上しました。これらの技術により、神経症状のリアルタイム追跡、疾患進行の予測分析、個別化された治療推奨が可能になります。
スマートウォッチや脳波モニターなどのウェアラブルデバイスは、継続的な神経学的データを提供し、患者と医師に実用的な洞察を提供します。これらのデバイスは、特に慢性神経疾患の遠隔患者モニタリングにおいて不可欠な要素となり、タイムリーな介入と医療成果の向上を実現しています。
遠隔医療とリモートケアソリューションの導入拡大
COVID-19パンデミックは世界中で遠隔医療の導入を加速させ、その影響は神経学分野にも波及し続けています。患者は遠隔診療、バーチャルケアプラットフォーム、デジタル治療薬の利用をますます増やしており、治療効果を維持しながら通院の必要性を減らしています。遠隔神経学プラットフォームは、患者エンゲージメントの向上、効率的な診断、そして複雑な神経疾患の管理改善を促進します。
医療提供者は、ワークフローの効率化、治療費の削減、患者満足度の向上を目指し、デジタルプラットフォームに多額の投資を行っています。デジタルヘルスソリューションへの認知度が高まるにつれ、神経学分野における導入はかつてないペースで拡大し、予測期間中の市場成長を牽引すると予想されます。
神経学分野におけるデジタルヘルス市場の主要企業
AdvancedMD, Inc.
Akili, Inc.
AppliedVR, Inc.
BigHealth
Blackrock Neurotech.
Cognivive, Inc.
Neofect Co, Ltd.
Omada Health Inc.
Proteus Digital Health, Inc.
Teladoc Health, Inc.
その他の主要企業
市場セグメンテーション概要
コンポーネント別
ソフトウェア
ハードウェア
サービス
エンドユーザー別
患者
医療提供者
