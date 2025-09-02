『ぼーっとするワイン』がついに販売開始！“違法性なし確認済み”

株式会社VIS

株式会社VIS（代表：古井敬人）と、ナチュラルワインブランド「MASSTENGO」は、2024年から共同開発を進めていた『ぼーっとするワイン - 時を止める魔法 -』を2025年7月1日に発売いたします。

本商品は、幻想的な紫色とやさしい甘みで、“考えない時間”をサポートする新感覚のウェルネスワインとして開発いたしました。天然のバタフライピーから抽出された紫色は、五感に静けさを届け、リラクゼーション効果を最大限に引き出しています。

情報過多と緊張にさらされる現代社会において、“何もしないこと”の大切さを再発見する一杯。

“ぼーっとする時間”が、心をリセットし、豊かさを呼び戻します。

■ 制作の背景 ～“ぼーっとする”を科学した2年間～

ぼーっとしている人を背景に前にワインを置く

「どうすれば、現代人は“心からぼーっとできる”のか？」

私たちがこの問いに向き合い始めたのは、2023年に「ぼーっとする大会」を日本で開催したことがきっかけでした。情報過多、スケジュール管理、SNSの通知。現代人の脳は、常に何かに追われている。

そんな日々の中で、“何もしない”ことに価値を見出す時間を本気でつくろうと、私たちは動き出しました。それからの2年間、あらゆる角度から「人が自然とぼーっとできる環境とは何か」を探り、検証を重ねてきました。

そのなかで、ひとつの確信にたどり着きました。

「思考をほどくには、体の中からアプローチする必要がある（インナーウェルネス）」

その1つの答えとして私たちが選んだのが、ワインでした。ただし、どんなワインでもよいわけではありません。日常から一歩だけ離れた非日常感と、美しさ、そして心と体を解きほぐす優しさをあわせ持ったワイン。2年半の歳月を経て、ようやく出会えたのがMASSTENGOの“紫ワイン”でした。

天然のチョウマメから抽出した紫の色素。

幻想的な見た目と、ほんのり甘く、低アルコールで軽やかな飲み口。

まさに、「思考を脱ぎ捨てる」ための一杯。

このワインは、“何もしない”を“美しい時間”に変えるために生まれました。

「時を止めるためのワイン」それが、『ぼーっとするワイン』です。

■制作過程で生まれたひとつの疑問

ぼーっとするワインって合法ですか？

ぼーっとできるワインを開発しようと決めたとき、社内のメンバーにぼーっとできるワインを作ると伝えた時に言われた一言目が「それって合法ですか？」と聞かれました。心配になった結果、警察署に伺い直接合法化の確認を取りました。

■ コンセプトワード：時を止める“紫の魔法”

古来より“精神の浄化”の色とされる紫。グラスに注がれるその瞬間、思考の波は静まり、時がゆるやかに止まるような感覚に包まれます。

ただのワインではなく、「心の余白」をつくる魔法のエリクサー。大人のための“OFFスイッチ”です。

注いでいる写真

Point1（社会性・話題性）：

“ぼーっとする”文化を広げる、思考を緩めるワイン体験

Point2（市場初／技術初 等）：

天然バタフライピーによる“時を止める紫色”の魔法系ワイン

販売ページ

https://bo-ttosuru.com/wine/

■試飲した人の声

■ぼーっとする大会とは

脳神経外科 / 少量のアルコールがとても飲みやすく美味しかったです。ぼーっとすることは脳にとってもとても重要な行動です。“ぼーっと”時間は、心拍変動（HF-HRV）の増大という形で副交 感神経優位をもたらし、ストレスからの生理的回復を促します。普段忙しい会社経営者 / ほのかな甘さがとても美味しかったです。忙しいあまりに自分のセルフケアを忘れがちでしたが、ぼーっとする事を意識してワインを飲むことで心の底からリフレッシュできました。普段忙しい人にこそ飲んでほしいと思いました。■2023年11月3日「日本初開催のぼーっとする大会」

「何もしないこと」を、真剣に競う。それが、『ぼーっとする大会』です。

ルールは極めてシンプル。参加者は90分間、ステージの上で“ただぼーっとする”だけ。スマホも会話も禁止。評価は、脳波や姿勢、表情の変化などをもとに「どれだけ深く脱力できているか」が審査基準となります。本大会は2014年に韓国で始まり、これまで全20回以上を開催。国際大会としても、香港・台北・オランダなど世界6か国へ広がり、2023年11月には日本で初開催されました。

日本では開催からわずか2年で、地上波31番組に取り上げられ、SNS総インプレッションは7,000万超を記録するなど、大きな注目を集めています。

私たちの社会では、「ぼーっとする時間」は“無駄”で“価値がない”とされがちです。人は、生産性や成果ばかりを追い求め、立ち止まることさえ忘れがちです。しかし、情報過多で思考の余裕すら失われがちな現代において、“意識的に立ち止まる時間＝心に余白をつくること”こそが、健やかな毎日を取り戻す鍵になるのではないか。

『ぼーっとする大会』は、そんな問いかけをエンターテインメントとして提示する逆説的イベントです。“何もしないこと”の中にこそ、本当の豊かさがある。大会という舞台を通じて、無価値とされる時間に、もう一度スポットライトを当てています。