グラッドキューブ、「プロネクサス ソリューションフェア2025 in 大阪」に出展 ― 決算発表や採用領域に活用できる AI アバター・動画接客の最新ソリューションを紹介
株式会社グラッドキューブ（本社：大阪市中央区 代表取締役 CEO 金島 弘樹 以下、グラッドキューブ）は、2025年9月17日（水）にマイドームおおさかで開催される、株式会社プロネクサス（本社：東京都港区 代表取締役社長 上野 剛史 以下、プロネクサス）が主催する「プロネクサス ソリューションフェア2025 in 大阪」に出展いたします。
当社ブースでは、IR 活動や採用活動などで活用可能な生成 AI アバターサービス「 AvaTwin（アバツイン）」をご紹介します。さらに、そのアバターを実際のお客様や従業員との対話体験へと発展させる動画接客型エンゲージメントプラットフォーム「 SiTest Engage（サイテストエンゲージ）」も併せて展示し、両サービスを組み合わせることで実現できる、新たなコミュニケーションの形をご体験いただけます。
■当社出展内容
生成 AI アバターサービス「 AvaTwin 」
【画像 https://www.dreamnews.jp/?action_Image=1&p=0000328653&id=bodyimage1】
「AvaTwin」は、決算発表や株主総会、採用活動など、幅広いビジネスシーンで活用できる生成 AI アバターサービスです。決算説明資料や会社説明会、毎回同じ説明を行っている入社オリエンテーションなど既存のコンテンツをもとに、自然な日本語の AI アバターがあなたの代わりに説明します。
「 AvaTwin 」サービスサイト：
https://www.glad-cube.com/service/avatwin-ir/
動画接客型のエンゲージメントプラットフォーム「 SiTest Engage 」
【画像 https://www.dreamnews.jp/?action_Image=1&p=0000328653&id=bodyimage2】
「 SiTest Engage 」は、「動画ポップアップ」「ピクチャインピクチャ動画」「パーソナライゼーション」そして「 AI アバター」といった機能をノーコードで導入できる、動画接客型のエンゲージメントプラットフォームです。
既存のサイトに数ステップで組み込むだけで、訪問者の離脱を防ぎ、CV（コンバージョン）向上や営業効率の改善を実現します。
「 SiTest Engage 」サービスサイト：
http://engage.sitest.jp/lp/
当日は実際のデモ映像をご覧いただきながら、具体的なユースケースや導入事例をご紹介いたします。
■出展概要
・イベント名：プロネクサス ソリューションフェア2025 in 大阪
・開催日時：2025年9月17日（水）10:00～18:00
・開催会場：マイドームおおさか 1階 展示ホールA（大阪市中央区本町橋2-5）
・主催：株式会社プロネクサス
■株式会社グラッドキューブ（証券コード：9561）について
グラッドキューブのビジョンは「世界中の人々に笑顔と喜び（ glad ）を届ける」テックカンパニーであることです。また、最先端の技術を追求するテクノロジー企業として、日本を牽引する存在へ成長することを目指しています。
事業内容は、顧客のマーケティング活動を支援するマーケティングDX事業（サイト解析・改善ツール「SiTest（サイテスト）」、インターネット広告運用代行等）、テクノロジー事業（スポーツデータ解析メディア「SPAIA（スパイア）」、生成AIを用いたDX開発）の2軸で幅広いサービス、プロダクトを展開しています。
所在地 ：大阪府大阪市中央区瓦町2-4-7 新瓦町ビル8F
代表者名：代表取締役 CEO 金島 弘樹
事業内容：SaaS、広告運用代行、SPAIA の開発・運営、企画提案型の DX 開発等
公式HP ：https://corp.glad-cube.com/
