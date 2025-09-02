奈良の光と陰に紡がれた、日本最古のうた。『奈良万葉 ‐井上博道の万葉集の世界‐』9月12日発売

株式会社パイ インターナショナル

奈良は、今からおおよそ1330年前に日本で最初に都が置かれた場所（現在の奈良県橿原市にある藤原京） です。かつて日本の政治の中心であり、工芸、芸能、食など多種多様な文化の発祥の地でもありました。なかでも『万葉集』という現存する日本最古の歌集は、現在の奈良県である大和を中心に奈良時代に編纂されたといわれています。井上博道は、奈良に息づく『万葉集』ゆかりの風景を撮影してきました。やがてそのまなざしは、奈良を越え、他の土地で詠まれた歌の美しさにも惹かれるようになっていきました。本書には、そうした奈良県外で撮影された作品も4点収録しています。静岡県の三保松原、滋賀県の琵琶湖、そして富士山│それぞれの風景が、遠い昔の歌とやさしく響き合いながら、本書のテーマを彩っています。奈良の本当の魅力がどこにあるのか。そのヒントが『万葉集』にあるかもしれません。

日英バイリンガル

写真：井上博道（1931-2012）

写真家。兵庫県香住の禅寺に生まれる。産経新聞記者だった司馬遼太郎に出会い、のちに産経新聞社に入社。大阪支社編集局写真部に配属。司馬を兄のように慕い、交流は生涯続いた。独立後は奈良県内の大和の風景写真を多く遺した。写真を担当した書籍として『美の脇役』（淡交新社） 、『Man’yō Luster: 万葉集』『禅語』（小社刊） など多数。

英訳：ピーター・J・マクミラン

翻訳家・詩人。アイルランド生まれ。東京大学非常勤講師、相模女子大学客員教授、武蔵野大学客員教授、JICAの文化担当講師を務める。著書に『謎とき百人一首 和歌から見える日本文化のふしぎ』（新潮社） 、『英語で古典 和歌からはじまる大人の教養』（KADOKAWA）、『シン・百人一首 現代に置き換える超時空訳』（月の舟） など多数。2024年外務大臣表彰受賞。同年秋の叙勲にて旭日小綬章受章。

『奈良万葉 ‐井上博道の万葉集の世界‐』

https://pie.co.jp/book/i/5910/

イメージ

書籍概要

書名：『奈良万葉 ‐井上博道の万葉集の世界‐』

https://pie.co.jp/book/i/5910/

仕様：B5判変型（190×255 mm）／ソフトカバー／184Pages（Full Color）

定価：本体2,500円+税

ISBN：978-4-7562-5910-3 Ｃ0072

写真：井上博道

英訳：ピーター・J・マクミラン

発売日：2025年9月12日

発行元：パイ インターナショナル

書籍に関するお問い合わせ

株式会社パイ インターナショナル

〒170-0005 東京都豊島区南大塚2-32-4

TEL：03-3944-3981

ホームページ：https://pie.co.jp/

フェイスブック：https://www.facebook.com/pieinternational

X：https://twitter.com/PIE_BOOKS

インスタグラム：https://www.instagram.com/pie_international/