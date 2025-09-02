UPVC屋根材の世界市場2025年、グローバル市場規模（厚さ1mm以下、厚さ1～2mm、厚さ3mm以上）・分析レポートを発表
2025年9月2日
株式会社マーケットリサーチセンター
株式会社マーケットリサーチセンター（本社：東京都港区、世界の市場調査資料販売）では、「UPVC屋根材の世界市場2025年」調査資料を発表しました。資料には、UPVC屋根材のグローバル市場規模、動向、予測、関連企業の情報などが盛り込まれています。
■主な掲載内容
________________________________________
市場概要
最新の調査によれば、世界のUPVC屋根材市場は2023年に数十億米ドル規模に達しており、2030年までにさらに拡大すると予測されています。予測期間における年平均成長率（CAGR）は堅調に推移すると見込まれており、住宅建設や商業施設、さらには工業分野での利用拡大が市場を支えています。
UPVC屋根材は、耐久性、防水性、断熱性、軽量性に優れており、従来の屋根材に比べて施工性とコスト効率の高さが特徴です。そのため、新築需要だけでなくリフォームや改修需要でも採用が増加しています。
________________________________________
産業チェーンと市場範囲
本レポートは、UPVC屋根材産業のバリューチェーンを包括的に分析し、原材料供給、製造、流通、最終消費者に至るまでの動向を整理しています。特に住宅建築分野では、厚さ1mm未満や1～2mmの製品が主流となっており、商業建築や工業建築分野でも採用が進んでいます。
また、技術革新や特許動向も注目されており、耐候性や断熱性を向上させる新製品が開発されています。
________________________________________
地域別市場動向
地域別分析によれば、アジア太平洋地域、特に中国が世界市場をリードしています。旺盛な国内需要と政策的支援、強固な製造基盤を背景に、同地域は最大のシェアを保持しています。
北米および欧州は、政府による持続可能な建築推進策や消費者の省エネルギー志向により安定的に成長しています。南米や中東・アフリカも新興市場として注目され、都市化や住宅需要の拡大が市場拡大を後押ししています。
________________________________________
市場セグメンテーション
市場は「タイプ別」と「用途別」に分類されます。
● タイプ別
o 厚さ1mm以下
o 厚さ1～2mm
o 厚さ3mm以上
● 用途別
o 住宅建築
o 商業建築
o 工業建築
住宅建築向け需要が最も大きく、市場の中核を担っています。特に都市部の住宅需要増加や省エネ住宅の普及が需要を後押ししています。一方、商業建築や工業建築分野では、耐久性と低コストを重視した採用が進んでいます。
________________________________________
主要企業分析
主要企業には、Sumber Djaja Perkasa、Sun-Arch Industries、Dion Incorporation、KAWARA、Laizhou Jieli Industrial、Foshan Holu、Hongbo Plastic Factory、Jining Juxing、Shanghai Dare-construction などが含まれます。
これらの企業は、製品の厚さや耐久性を差別化要因とし、価格競争力や流通網の拡充を通じて市場シェア拡大を図っています。特にアジアのメーカーは生産コストを抑えることで競争優位性を確保しています。
________________________________________
技術動向と市場課題
技術的には、耐候性を高めた高機能製品や環境負荷を抑えた製造プロセスが注目されています。また、断熱性能を高めることによる省エネ効果や、リサイクル性を意識した製品開発も進んでいます。
一方で課題としては、原材料価格の変動や環境規制対応のコスト負担が挙げられます。加えて、金属屋根材やその他合成樹脂屋根材との競合も存在し、市場の成長に影響を与える可能性があります。
