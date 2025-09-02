週刊少年ジャンプ連載 『灯火のオテル』の漫画アニメをジャンプチャンネルにて公開！【CV:榊原優希・井澤詩織】

株式会社小学館集英社プロダクション

週刊少年ジャンプにて連載中『灯火のオテル』の漫画アニメを

YouTubeジャンプチャンネル（https://www.youtube.com/c/jumpchannel(https://www.youtube.com/c/jumpchannel)）にて公開中！

★タイトル

「氷の国」に立ち向かえ！少年と火の精霊の冒険ファンタジー！【CV:榊原優希・井澤詩織】『灯火のオテル』【1～3話イッキ見！漫画アニメ/ ボイスコミック】



9月1日（月）19時より公開中

URL: https://youtu.be/BiQmr_53Y5I(https://youtu.be/BiQmr_53Y5I)

(https://youtu.be/oA_BRxuUOBo)

★『灯火のオテル』作品紹介

かつて精霊は戦士の凍える指を暖め、力を与えた。

悪しき王は倒れ、戦士は英雄となり、役目を終えた精霊は、大自然に溶け消えた――



「氷の国」の侵攻で、冬に覆われた世界。

戦士に憧れる心優しき少年オテルは、砦の炊事番として火の守りを任される。

砦に襲い来る氷の国の軍勢。

強大な魔力が人々を蹂躙し皆の命の火が尽きかけるその時、オテルが呼び起こすのは――



今始まる、炎と氷の英雄譚！

ジャンプコミックス『灯火のオテル』【1】は2025年9月4日(木)発売予定です。

今回、主人公の「オテル」役を榊原優希さん、火の精霊「フィルギャ」役を井澤詩織さんに演じていただきました。お二人の声とともに漫画アニメならではの魅力が加わった『灯火のオテル』をぜひお楽しみください。

オテル役：榊原優希フィルギャ役：井澤詩織

※画像掲載の際は必ず(c)川口勇貴／集英社の表記をお願いいたします。



★漫画アニメ

ジャンプチャンネルでは、多数の漫画アニメを配信中！

再生リスト：https://youtube.com/playlist?list=PLMyQxaghEY1EQ1UuYMQEroXMCpOJhFQi9

【ジャンプチャンネルについて】

■ジャンプチャンネルとは

週刊少年ジャンプの作品を中心に最新情報&コンテンツを公開している、公式YouTubeチャンネルで、現在登録者数は220万人を突破！

大人気作品のアニメ配信、連載作品のスペシャルPVや作業用BGM、人気声優によるボイスコミック、ジャンプ作家の執筆作業が観られるドローイング動画などさまざまな映像コンテンツを配信中です。

ONE PIECE、僕のヒーローアカデミア、呪術廻戦、鬼滅の刃……ほか大人気漫画をもっと楽しめるスペシャル動画を随時更新しております。

ジャンプチャンネル：https://www.youtube.com/c/jumpchannel(https://www.youtube.com/c/jumpchannel)

■主なジャンル

【JUMP MV】

https://youtube.com/playlist?list=PLMyQxaghEY1FJicf_IL9Tqa2pujzzlOl6(https://youtube.com/playlist?list=PLMyQxaghEY1FJicf_IL9Tqa2pujzzlOl6)

【名作アニメ】

https://youtube.com/playlist?list=PLMyQxaghEY1G6sZdpragvOHxuAAd8XcPs(https://youtube.com/playlist?list=PLMyQxaghEY1G6sZdpragvOHxuAAd8XcPs)

【公式PV】

https://youtube.com/playlist?list=PLMyQxaghEY1Ej42zqkyXURXfWNFw0JE_H(https://youtube.com/playlist?list=PLMyQxaghEY1Ej42zqkyXURXfWNFw0JE_H)

【作業用BGM】

https://youtube.com/playlist?list=PLMyQxaghEY1HfL3MEdhKRLGubbwozHcOC(https://youtube.com/playlist?list=PLMyQxaghEY1HfL3MEdhKRLGubbwozHcOC)

【ボイスコミック】

https://youtube.com/playlist?list=PLMyQxaghEY1EQ1UuYMQEroXMCpOJhFQi9(https://youtube.com/playlist?list=PLMyQxaghEY1EQ1UuYMQEroXMCpOJhFQi9)

【ドローイング】

https://youtube.com/playlist?list=PLMyQxaghEY1HJ2VOhuHnRo2pI2z2fWAP0(https://youtube.com/playlist?list=PLMyQxaghEY1HJ2VOhuHnRo2pI2z2fWAP0)



■関連SNS

・ジャンプチャンネル公式X（Twitter）：https://x.com/jumpch_youtube(https://x.com/jumpch_youtube)

・ジャンプ公式X（Twitter）：https://x.com/jump_henshubu(https://twitter.com/jump_henshubu)





※ジャンプチャンネルは(株)集英社の委託により、(株)小学館集英社プロダクションが運営しております。