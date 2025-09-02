米国のmRNA治療薬CDMO市場は、2024年の17億8000万米ドルから2033年には62億7000万米ドルに拡大し、年平均成長率15.01%で成長すると予測されています。
米国のmRNA治療薬CDMO（受託開発製造機関）市場は、目覚ましい成長が見込まれており、市場規模は2024年の17億8,000万米ドルから2033年には62億7,000万米ドルに拡大すると予測されています。これは、2025年から2033年の予測期間において、年平均成長率（CAGR）15.01%という力強い成長率を示しています。
この急成長は、主にmRNAベースの治療薬に対する需要の高まり、製造技術の進歩、そしてバイオ医薬品製造を専門とするCDMOへのアウトソーシングニーズの高まりによって推進されています。
mRNA治療薬の需要増加が市場拡大を促進
近年、米国ではmRNAワクチンの世界的な成功と、がん、感染症、希少遺伝性疾患を標的とした治療薬のパイプラインの拡大を背景に、mRNAベースの治療薬が飛躍的に増加しています。 mRNA製造は、高精度なプロセス、無菌環境、そして高度なデリバリーシステムを必要とする複雑なプロセスであるため、バイオ医薬品企業は開発期間の短縮と設備投資の削減を目指し、CDMOとの提携をますます重視するようになっています。
さらに、パーソナライズされたmRNA治療の登場により、市場需要が拡大すると予想されており、CDMOは患者固有の治療薬の小ロット製造に対応するスケーラブルなソリューションを提供しています。
効率性を高める技術進歩
脂質ナノ粒子製剤、mRNA安定化技術、そして製造自動化における革新は、mRNA治療薬を取り巻く環境を変革しています。これらの先進技術を導入するCDMOは、臨床試験や商業規模生産に不可欠な、生産能力の向上、収量の増加、そしてターンアラウンドタイムの短縮を実現できます。
特に米国市場は、強力なバイオテクノロジー・エコシステム、堅牢な規制枠組み、そして核酸治療におけるイノベーションを促進する政府のインセンティブの恩恵を受けており、CDMOの成長にとって好ましい環境が整っています。
戦略的提携とパートナーシップによる市場ポジションの強化
CDMOは、新規mRNA治療薬の生産能力の拡大、専門知識の強化、市場投入期間の短縮を目的として、製薬企業やバイオテクノロジー企業との戦略的提携をますます強化しています。これらの提携には、共同開発プログラム、技術移転契約、生産能力拡大プロジェクトなどが含まれることがよくあります。
特に、mRNA製造のアウトソーシングの急増は、企業が研究・創薬に注力しながら、コスト効率と信頼性の高い生産のためにCDMOを活用するという、より広範なトレンドを反映しています。
市場展望と地域的意義
米国のmRNA治療薬CDMO市場は、その強力な研究開発能力、バイオテクノロジー企業の集積、そして最先端の製造インフラの存在により、世界のmRNA製造市場において大きな部分を占めています。2033年までに、主要企業が最先端の施設、戦略的事業拡大、サービスの多様化に投資することで、市場規模は62億7,000万米ドルに達すると予想されています。
業界の専門家は、mRNA療法の採用拡大、アウトソーシングのトレンドの高まり、そして医薬品開発・製造における継続的な技術進歩により、市場は引き続き2桁の成長を遂げると予測しています。
米国mRNA治療薬CDMO市場における主要企業
