こちらは、「Digital PR Platform」より提供された企業や団体等のプレスリリースを原文のまま掲載しております。内容と削除・修正等のお問い合わせは、「Digital PR Platform」までご連絡をお願い致します。
「AT-Vista Manager EX 」の新バージョンをリリース
～ 二要素認証やOAuth2.0、フロアマップ可視化やクライアント接続数グラフ表示に対応しネットワーク運用管理の効率化とセキュリティ強化を支援 ～
アライドテレシス株式会社（本社：東京都品川区、代表取締役社長：サチエ オオシマ）は、統合ネットワーク管理を可能とする「Vista Manager シリーズ」の新バージョンをリリースし、当社ウェブサイトからのダウンロードサービスの提供を開始したことをお知らせします。
今回のファームウェアバージョンアップでは、外部アプリケーションとの連携拡張や、二要素認証・OAuth2.0（Open Authorization 2.0）認証への対応によるセキュリティ強化に加え、無線LAN管理の可視化強化を実現しました。主なエンハンスは下記の通りです。
■ 運用管理に関する機能強化
＜外部アプリとシームレスに連携できるAPI拡張＞
外部アプリと連携できるAPIを拡張しました。Dynamic Asset Management APIで端末情報の一括取得や資産情報の管理が可能になり、棚卸や更新作業の自動化を実現します。ヘルスモニターAPIで各デバイスの健全性を把握でき、故障予防や迅速な対応が可能になります。さらに、トポロジーAPIの活用により、MACアドレスやIPアドレスなどの情報を外部アプリ連携させ、資産情報の一元管理やセキュリティ対策の強化を実現します。
■ セキュリティ強化に関する機能強化
＜二要素認証で不正アクセスを防止＞
ログイン時に一定時間ごとに異なるワンタイムパスワードを生成し、セキュリティを強化するTOTP(Time-based One-Time Password)に対応する認証アプリとしてGoogle AuthenticatorやMicrosoft Authenticator、Authy、LastPass Authenticatorなどが対応します。本対応により、管理者アカウントの不正使用や不正アクセスのリスクを低減します。
＜OAuth2.0認証への対応で通知停止のリスクを安全に継続＞
主要クラウドサービスに対応し、OAuth2.0（Open Authorization 2.0）認証によるメール通知送信をサポートします。このことで、Microsoft社 が 2026年春に予定している Exchange Online における SMTP を用いたベーシック認証の廃止 にも対応し、認証切り替えに伴う通知停止リスクを防ぎます。
■ 無線LAN管理をもっと便利に
＜管理者設定のビュー表示を保存し安定した表示管理を実現＞
無線LANアクセスポイント（AP）の接続状況を視覚的に確認できるフロアマップで、表示状態やレイアウトを固定保存できるようになりました。再ログイン後も同じ画面で管理を継続できるため、日常運用やトラブル対応の効率が向上します。さらにバックアップ・復元にも対応し、安定した管理環境を維持できます。
＜無線LAN AP名をワンクリックで表示／非表示＞
フロアマップ上のAPアイコンに必要に応じてAP名を表示・非表示を選択できるようになりました。APが密集するエリアでも視認性が保たれ、状況に応じた柔軟な管理が可能になります。通常時は画面が見やすく整理され、トラブル対応時には詳細情報を瞬時に確認できるなど、柔軟な運用管理を支援します。
＜クライアント接続数をグラフで直感的に把握＞
管理対象の無線LAN APに接続しているクライアント数を、過去・現在の両方でグラフ表示できるようになりました。現在の同時接続数は、周波数帯・SSID・APごとに色分けしたドーナツグラフで表示され、混雑状況や利用偏りを直感的に把握可能です。
過去の接続数は、日付・時間別の積み上げグラフで表示され、対象期間中の最大接続数と平均接続数を色分けして確認できます。
● バージョンアップ概要
今回のバージョンアップで追加・拡張したその他の機能やサポート範囲などの詳細については、こちらのリリースノートをご覧ください。https://www.allied-telesis.co.jp/support/
バージョン名：AT-Vista Manager EX Ver.3.15.0、AT-VST-VRT Ver.3.13.1、AT-VST-APL Ver.3.13.1
注）AT-VST-VRT Ver.3.13.1、AT-VST-APL Ver.3.13.1は、9月9日からのリリースを予定しています。
注）記載されている商品またはサービスの名称等はアライドテレシスホールディングス株式会社、アライドテレシス株式会社およびグループ各社、ならびに第三者や各社の商標または登録商標です。
---------------------------------------------------------------------
<<製品に関するお問合せ先>>
E-mail:info@allied-telesis.co.jp
URL：https://www.allied-telesis.co.jp/
---------------------------------------------------------------------
<< ニュースリリースに対するお問合せ先>>
アライドテレシス株式会社 マーケティングコミュニケーション部
E-mail： pr_mktg@allied-telesis.co.jp
TEL：03-5437-6042 URL：https://www.allied-telesis.co.jp/
アライドテレシス株式会社 東京都品川区西五反田7-21-11第2TOCビル
関連リンク
今回のバージョンアップで追加・拡張したその他の機能やサポート範囲などの詳細については、こちらのリリースノートをご覧ください。
https://www.allied-telesis.co.jp/support/
アライドテレシス株式会社（本社：東京都品川区、代表取締役社長：サチエ オオシマ）は、統合ネットワーク管理を可能とする「Vista Manager シリーズ」の新バージョンをリリースし、当社ウェブサイトからのダウンロードサービスの提供を開始したことをお知らせします。
今回のファームウェアバージョンアップでは、外部アプリケーションとの連携拡張や、二要素認証・OAuth2.0（Open Authorization 2.0）認証への対応によるセキュリティ強化に加え、無線LAN管理の可視化強化を実現しました。主なエンハンスは下記の通りです。
■ 運用管理に関する機能強化
＜外部アプリとシームレスに連携できるAPI拡張＞
外部アプリと連携できるAPIを拡張しました。Dynamic Asset Management APIで端末情報の一括取得や資産情報の管理が可能になり、棚卸や更新作業の自動化を実現します。ヘルスモニターAPIで各デバイスの健全性を把握でき、故障予防や迅速な対応が可能になります。さらに、トポロジーAPIの活用により、MACアドレスやIPアドレスなどの情報を外部アプリ連携させ、資産情報の一元管理やセキュリティ対策の強化を実現します。
■ セキュリティ強化に関する機能強化
＜二要素認証で不正アクセスを防止＞
ログイン時に一定時間ごとに異なるワンタイムパスワードを生成し、セキュリティを強化するTOTP(Time-based One-Time Password)に対応する認証アプリとしてGoogle AuthenticatorやMicrosoft Authenticator、Authy、LastPass Authenticatorなどが対応します。本対応により、管理者アカウントの不正使用や不正アクセスのリスクを低減します。
＜OAuth2.0認証への対応で通知停止のリスクを安全に継続＞
主要クラウドサービスに対応し、OAuth2.0（Open Authorization 2.0）認証によるメール通知送信をサポートします。このことで、Microsoft社 が 2026年春に予定している Exchange Online における SMTP を用いたベーシック認証の廃止 にも対応し、認証切り替えに伴う通知停止リスクを防ぎます。
■ 無線LAN管理をもっと便利に
＜管理者設定のビュー表示を保存し安定した表示管理を実現＞
無線LANアクセスポイント（AP）の接続状況を視覚的に確認できるフロアマップで、表示状態やレイアウトを固定保存できるようになりました。再ログイン後も同じ画面で管理を継続できるため、日常運用やトラブル対応の効率が向上します。さらにバックアップ・復元にも対応し、安定した管理環境を維持できます。
＜無線LAN AP名をワンクリックで表示／非表示＞
フロアマップ上のAPアイコンに必要に応じてAP名を表示・非表示を選択できるようになりました。APが密集するエリアでも視認性が保たれ、状況に応じた柔軟な管理が可能になります。通常時は画面が見やすく整理され、トラブル対応時には詳細情報を瞬時に確認できるなど、柔軟な運用管理を支援します。
＜クライアント接続数をグラフで直感的に把握＞
管理対象の無線LAN APに接続しているクライアント数を、過去・現在の両方でグラフ表示できるようになりました。現在の同時接続数は、周波数帯・SSID・APごとに色分けしたドーナツグラフで表示され、混雑状況や利用偏りを直感的に把握可能です。
過去の接続数は、日付・時間別の積み上げグラフで表示され、対象期間中の最大接続数と平均接続数を色分けして確認できます。
● バージョンアップ概要
今回のバージョンアップで追加・拡張したその他の機能やサポート範囲などの詳細については、こちらのリリースノートをご覧ください。https://www.allied-telesis.co.jp/support/
バージョン名：AT-Vista Manager EX Ver.3.15.0、AT-VST-VRT Ver.3.13.1、AT-VST-APL Ver.3.13.1
注）AT-VST-VRT Ver.3.13.1、AT-VST-APL Ver.3.13.1は、9月9日からのリリースを予定しています。
注）記載されている商品またはサービスの名称等はアライドテレシスホールディングス株式会社、アライドテレシス株式会社およびグループ各社、ならびに第三者や各社の商標または登録商標です。
---------------------------------------------------------------------
<<製品に関するお問合せ先>>
E-mail:info@allied-telesis.co.jp
URL：https://www.allied-telesis.co.jp/
---------------------------------------------------------------------
<< ニュースリリースに対するお問合せ先>>
アライドテレシス株式会社 マーケティングコミュニケーション部
E-mail： pr_mktg@allied-telesis.co.jp
TEL：03-5437-6042 URL：https://www.allied-telesis.co.jp/
アライドテレシス株式会社 東京都品川区西五反田7-21-11第2TOCビル
関連リンク
今回のバージョンアップで追加・拡張したその他の機能やサポート範囲などの詳細については、こちらのリリースノートをご覧ください。
https://www.allied-telesis.co.jp/support/