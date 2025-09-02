【ロイズ】栗にやきいも、ジャンドゥーヤ。秋の味覚を感じる限定生チョコレートを9月3日に発売。

株式会社ロイズコンフェクト

まろやかでこっくりとした風味の[栗]を始め、紅はるかの濃厚な甘みが広がる[やきいも]、ナッツの味わい豊かな[ジャンドゥーヤ]の3種類の限定生チョコレートをロイズ通信販売・ロイズ直営店にて、2025年9月3日より販売開始いたします。秋の味覚を生チョコレートで、ぜひお楽しみください。

生チョコレート[栗]【期間・数量限定】

コク深い栗とミルクチョコレートの上品な口どけ

ミルクチョコレートにマロンパウダーをブレンドし、栗の味わいをダイレクトに感じられる生チョコレートにしました。まろやかなコクのある栗独特の味わいが、ミルクチョコレートととけ合い、より洗練されたおいしさに。隠し味に甘く香るラム酒とブランデーを入れています。

商品名：生チョコレート[栗]

内容量：20粒

価 格：1,215円（本体価格1,125円）

生チョコレート[やきいも]【期間・数量限定】

紅はるかの濃厚な甘みが広がる

上品な甘さが特長の紅はるかのやきいもをイメージした生チョコレート。やわらかに香る芋焼酎と香ばしい風味の焼き芋焼酎で風味付けしました。紅はるかの濃厚な甘みがホワイトチョコレートととけ合って口の中いっぱいに広がり、後味はすっきりとしています。



商品名：生チョコレート[やきいも]

内容量：20粒

価 格：1,215円（本体価格1,125円）

生チョコレート[ジャンドゥーヤ]【期間・数量限定】

秋にぴったりなジャンドゥーヤのコクと旨み

ミルクチョコレートにヘーゼルナッツとアーモンドのペーストを練り込んだ「ジャンドゥーヤ」と生クリームを合わせ、生チョコレートにしました。風味付けにくるみとヘーゼルナッツのリキュールをプラス。ナッツのコク深い香ばしさと生クリームがまろやかにとけ合います。



商品名：生チョコレート[ジャンドゥーヤ]

内容量：20粒

価 格：1,215円（本体価格1,125円）

◆ ロイズ通信販売

上記商品ご注文期間：2025年9月3日正午頃（予定）～10月28日

（お届け希望日：2025年9月6日～11月1日）

※ご注文期間中でも商品がなくなり次第、販売を終了いたします。

公式オンラインショップ：https://www.royce.com

TEL：0120-373-612（ロイズ通販センター）



◆ ロイズ直営店

上記商品は、2025年9月3日より販売。

※各店商品がなくなり次第、販売を終了いたします。

東苗穂店 ・札幌大丸店 ・厚別西店 ・あいの里公園店 ・屯田公園店 ・西宮の沢店 ・

ロイズタウン工場直売店 ・上江別店 ・新千歳空港店 ・ロイズ チョコレートワールド

※諸事情により営業時間の変更や臨時休業となる場合がございます。

営業状況は当社公式ホームページの店舗情報（ https://www.royce.com/brand/shop/ (https://www.royce.com/brand/shop/)）でご確認ください。



