『TAMAYURA』60年の歩みから未来へ ― 社名変更のお知らせ ―

株式会社たまゆら

本年、創業60周年という節目を迎えるにあたり、今後ますます多様化する社会のニーズに応えるべく、より一層の価値提供とブランド強化を目指し、株式会社たまゆらは社名をローマ字表記へと改めることといたしました。

新社名の変更日は、現在開催中の大阪・関西万博において、弊社が大阪ヘルスケアパビリオン「リボーンチャレンジ」エリアへの出展を予定している9月2日となります。

これを機に、社員一同初心に立ち返り、より一層業務に邁進し、皆様のご期待にお応えできるよう努めてまいります。社名は変わりますが、私たちの理念や姿勢はこれまでと変わりません。

今後とも変わらぬご支援とご厚誼を賜りますよう、心よりお願い申し上げます。

新ロゴマークについて

”玉響”(たまゆら)の語源である、玉と玉がかすかに触れ合う様に、人と人が触れ合い、交わるデザインをTの文字に込めました。シンプルなTの文字は、現場を支える作業服・ユニフォームのイメージから足場をモチーフに、赤色は働く力と情熱をイメージしました。現場を支えるワーカーの皆様が赤いTマークを見れば寄りたくなる、そんな気持ちを持ってもらえればと思っております。

会社概要

【新社名】株式会社TAMAYURA

※社名表記はローマ字に変更となりますが、読み方は従来通り

「カブシキガイシャタマユラ」です。所在地・電話番号等は変更ございません。

【変更日】2025年9月2日

【所在地】〒573-0094 大阪府枚方市南中振3丁目5-1

【代表者】代表取締役社長 岡本 哲

【事業内容】ユニフォーム、作業服、作業用品、安全用品等の販売

【公式サイト】https://www.tamayura.co.jp/(https://www.tamayura.co.jp/)

【公式オンラインショップ】https://www.tamayura-net.com/

TAMAYURAにて独占販売中の「Mr.JUNKO WORK WEAR」https://prtimes.jp/a/?f=d45974-46-25faa9889bd26c6c213f32d2af87ad17.pdf

【本件に関するお問い合わせ】

株式会社TAMAYURA 管理本部 人事総務部 担当：西村・長田

TEL│072-834-2221(代表) MAIL│sales@tamayura.co.jp