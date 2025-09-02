【横浜市】10月23日（木）空家無料相談会を市役所で開催します！

横浜市

横浜市では、不動産、法務、税務、建築などの専門家団体等と「空家等対策に関する協定」を締結し、空家等対策を連携して進めています。

例年、区役所で開催していた空家無料相談会を、開催専門分野の異なる３人の専門家に同時に相談ができる相談会としてリニューアルし、市役所で開催します。

１ 相談会の内容

<日 時> 令和7年10月23日(木) 13：00～17：00

<場 所> 横浜市役所（横浜市中区本町6丁目50番地の10）

※詳細はお申し込みいただいた方へご案内します

JR「桜木町」駅新南口から徒歩約３分 みなとみらい線「馬車道」駅１C出入口直結

<対 象> 市内に空家を所有している方 市内にある持ち家の相続を予定されている方 等

〇２つのチームが相談に対応します

- 宅建士+司法書士+税理士（相続登記 住まいの税金 相続後の売却 等）- 宅建士+行政書士+建築士（相続の準備 住まいのリフォームや賃貸 等）

〇相談枠

1枠50分間 最大8組 予約先着順

２ 相談会の申込方法

<予約期間> 令和7年9月12日(月)～令和7年10月16日(木)

<予約方法> 横浜市電子申請・届出システム、電話のいずれかでお申し込みください。

- 横浜市電子申請・届出システム空家無料相談会無料相談会webページへアクセスしてください。https://www.city.yokohama.lg.jp/kurashi/sumai-kurashi/jutaku/sien/akiya/soudankai.html- 電話横浜市建築局住宅政策課045-671-4121（土日祝日除く平日8時45分～17時15分）