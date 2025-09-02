【横浜市】10月23日（木）空家無料相談会を市役所で開催します！

横浜市

横浜市では、不動産、法務、税務、建築などの専門家団体等と「空家等対策に関する協定」を締結し、空家等対策を連携して進めています。


例年、区役所で開催していた空家無料相談会を、開催専門分野の異なる３人の専門家に同時に相談ができる相談会としてリニューアルし、市役所で開催します。



１　相談会の内容


<日　時> 令和7年10月23日(木) 13：00～17：00


<場　所> 横浜市役所（横浜市中区本町6丁目50番地の10）


　　　 　※詳細はお申し込みいただいた方へご案内します


　　　　 JR「桜木町」駅新南口から徒歩約３分 みなとみらい線「馬車道」駅１C出入口直結


<対　象> 市内に空家を所有している方 市内にある持ち家の相続を予定されている方 等



〇２つのチームが相談に対応します


- 宅建士+司法書士+税理士（相続登記 住まいの税金 相続後の売却 等）
- 宅建士+行政書士+建築士（相続の準備 住まいのリフォームや賃貸 等）

〇相談枠


　1枠50分間　最大8組　予約先着順





２　相談会の申込方法


<予約期間> 令和7年9月12日(月)～令和7年10月16日(木)


<予約方法> 横浜市電子申請・届出システム、電話のいずれかでお申し込みください。



- 横浜市電子申請・届出システム
空家無料相談会無料相談会webページへアクセスしてください。
https://www.city.yokohama.lg.jp/kurashi/sumai-kurashi/jutaku/sien/akiya/soudankai.html

- 電話
横浜市建築局住宅政策課
045-671-4121（土日祝日除く平日8時45分～17時15分）