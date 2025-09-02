【ウェルネスダイニング】2026年おせち料理に”やわらかいおせち”が新登場 ― 噛む力・飲み込む力に不安がある方も安心して楽しめる2コースをご用意！ ―

ウェルネスダイニング株式会社

ウェルネスダイニング株式会社（本社：東京都墨田区、代表取締役：中本哲宏）は、噛む力や飲み込む力に不安を抱える方や、高齢の方にも安心してお召し上がりいただける「やわらか仕立ておせち」「ムースおせち」の2種類を新たに企画・開発し、2025年9月2日（火）より予約販売を開始いたします。

当社ではこれまで、腎臓病・糖尿病・高血圧などで食事制限が必要な方に向けて栄養価をコントロールした「制限食おせち」を開発し、疾病を抱える方にもお正月を楽しんでいただける商品を提供してまいりました。

一方で、お客様からは「やわらかいおせちはないの？」「食べたいのに食べられない」という声も多く寄せられていました。噛む力や飲み込む力に不安がある方やそのご家族にとっては、「自分だけ食べられない」「おせちを用意してあげたいけれど作れない」といった課題があり、家族と同じ料理を楽しめない現実がありました。

そこで当社は、管理栄養士監修の「やわらか宅配食」で培ったノウハウを活かし、お正月という特別な日にふさわしい”やわらかいおせち”シリーズを新たにご用意いたしました。

やわらかさと華やかさを両立した特別なおせち

お正月にふさわしい華やかさを大切にしながら、噛む力・飲み込む力に不安のある方でも安心して楽しめるよう、やわらかさに徹底的にこだわりました。

■やわらか仕立ておせち

「やわらか仕立ておせち」は、見た目は一般的なおせちと変わらず、細かな工夫を凝らしてやわらかく仕上げました。

・お煮しめや穴子のやわらか牛蒡巻きといった根菜類は、お出汁でじっくり煮込むことでお箸で簡単に切れるやわらかさです。

・鶏と野菜の三色巻きや昆布巻きは、素材を一度ペースト状にしてから巻き上げることで、口の中でほろほろとほどける食感になっています。

・ぶりの照焼は低温で水分を保ちながら調理することで、しっとりとなめらかな口当たりを実現しています。

■ムースおせち

「ムースおせち」は、ウェルネスダイニングの「ムースやわらか宅配食」と同等のやわらかさを実現し、舌でつぶせるやわらかさに仕上げています。

・手毬寿司はご飯の粒感を残しつつムース状に整え、ほのかな酢飯の香りと酸味が具材の持ち味を引き立てます。

・出汁の旨味をしっかり感じられるお煮しめは、素材のやさしい味わいが口いっぱいに広がります。

・紅白なますは酸味を抑えて仕上げることでむせやすい方でも安心してお召し上がりいただけます。

どちらのおせちも、「やわらかいのに華やかで美味しい」という驚きと喜びを感じていただける、祝いの席にふさわしいおせちです。

新しい年を、あたたかく迎えていただくために

お正月の食卓は、誰にとっても特別な時間です。大切な人と同じ料理を囲み、笑顔を交わし合うひとときは、かけがえのない幸せです。

しかし現実には、噛む力や飲み込む力に不安がある方にとっておせちは食べられないという課題があり、さらにその方を支えるご家族や介護者にとっても、日々の調理や栄養管理は大きな負担となっています。

私たちは、このやわらかいおせちを通じて、食べる方に安心と喜びを、支える方には「お正月くらいは少し肩の荷を下ろしてほしい」という想いを込めました。調理の手間を減らしながらも、見た目や味わいには華やかさを大切にし、安心して一緒に囲めるおせちに仕上げています。

ひと口ごとに「おいしいね」と笑い合える時間が、食べる人にも支える人にも、心からの安らぎと温もりを届け、新しい一年をやさしく照らしていく事を願っております。

商品概要

予約期間：2025年9月2日（火）～12月16日（火）10:00まで※売り切れ次第終了

早期予約特典：9月2日（火）～11月4日（火）9:59までは、全コース10％OFF

●やわらか仕立ておせち

●ムースおせち

ウェルネスダイニング株式会社について

「からだ想い、家族想いのあったか健康応援団」を企業理念に掲げ、制限食に特化した気配り宅配食や、嚥下対応のやわらか宅配食の企画・販売を行っています。社内に管理栄養士が常駐しており、食事制限中においても”食の楽しみ”を忘れず、前向きな気持ちになれるようなご提案やサポートを心がけています。

宅配食を購入してもらうことが目的ではなく「健康になってもらうこと」を目的として、商品に関するご相談だけでなく普段のお食事についてのご相談も積極的に承ることで、健康な食生活をトータルサポートすることに努めており、“日本で一番、栄養相談を承る会社”を目指して参ります。

【会社概要】

所在地：東京都墨田区錦糸1-2-1 アルカセントラル6階

代表者：代表取締役 中本 哲宏

設立：2011年6月

電話番号：03-6807-0280

問い合わせ先：高安

サービスサイト：https://www.wellness-dining.com

コーポレートサイト：https://www.wellness-dining.com/corporate/