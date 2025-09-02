こちらは、「Digital PR Platform」より提供された企業や団体等のプレスリリースを原文のまま掲載しております。内容と削除・修正等のお問い合わせは、「Digital PR Platform」までご連絡をお願い致します。
LayerX、シリーズBで150億円を調達。エンジニアの採用を強化し、AIエージェント事業をさらに加速
請求書処理や経費精算、法人カードを中心とした業務効率化AIクラウドサービス「バクラク」などを提供する株式会社LayerX（東京都中央区、代表取締役CEO 福島良典、以下「LayerX」）は、TCVをリード投資家とした、総額150億円のシリーズBの資金調達についてお知らせします。その他の引受先は三菱UFJ銀行および三菱UFJイノベーション・パートナーズ（両社を総称してMUFGグループ）、Coreline Ventures、ジャフコ グループ（JAFCO）、Keyrock Capital Management、JPインベストメントです。
TCVはNetflixやSpotify、ByteDance、Revolut、Toastなど世界を代表する成長企業に出資してきたグロース・エクイティ投資家です。日本のスタートアップへの投資は本件が初となります。
今回の資金調達はエンジニアを中心とした人材採用強化を含む、さらなる事業拡大のために活用する方針です。特に人材面においては、AIを活用した生産性向上を通して、将来的に世界中でも競争力のある報酬体系を目指します。
概要
LayerXは「すべての経済活動を、デジタル化する。」をミッションに、AI SaaSやFintech、AI・LLMなど複合的に事業を展開するAIスタートアップです。
AI SaaS「バクラク」事業は、稟議や経費精算、請求書受取・発行、法人カードなど企業のバックオフィス業務を、AIエージェントによる自動判定や入力補助によって簡単にし、効率化するAIクラウドサービスです。スタートアップから大企業まで累計15,000社に導入され、2024年には勤怠管理サービスをはじめとした人事領域にも進出しています。
Fintech事業では、三井物産等との合弁会社「三井物産デジタル・アセットマネジメント」を通じて、デジタル証券を活用した個人向けの資産運用サービス「オルタナ」を提供しています。国内最多（※1）となる計17本のデジタル証券ファンドを組成、「オルタナ」での累計投資額は250億円を突破しています。
AI・LLM事業では、生成AIプラットフォーム「Ai Workforce」を展開し、三井物産、三菱UFJ銀行をはじめとする大企業への導入が着実に広がっています。
今回の調達資金は、エンジニアをはじめとする優秀な人材の採用、セールス体制の拡充、AIファーストな働き方を実現する競争力のある報酬体系の構築、AI活用による業務の生産性向上などに活用します。これらを通じて、より長く働き続けやすい環境づくりに取り組んでいきます。2025年4月にアップデートした行動指針「Bet AI」のもと、全社一丸となってAIの社会実装を加速していきます。
投資家一覧
TCV
三菱UFJ銀行
三菱UFJイノベーション・パートナーズ
Coreline Ventures
ジャフコ グループ（JAFCO）
Keyrock Capital Management
JPインベストメント（※2）
順不同
※1：2025年8月末時点、三井物産デジタル・アセットマネジメント調べ
※2：JPインベストメント株式会社の子会社と三井住友トラスト・インベストメント株式会社を共同運営者とするJPSグロース・インベストメント投資事業有限責任組合
投資家コメント
Michael Kalfayan（TCV General Partner）
“LayerX is transforming how enterprises manage financial operations in Japan. Their AI-native platform not only drastically reduces manual overhead, but also delivers remarkable transparency, speed, and compliance for finance teams. Fukushima-san and Matsumoto-san have a bold, clear vision for redefining back-office software across Japan and beyond, and are executing with outstanding product velocity. At TCV, we’re excited to back such a deeply technical and mission-driven team.”
「LayerXは、日本の企業におけるファイナンス業務のあり方を大きく変革しています。AIネイティブなプラットフォームにより、手作業の負担を大幅に削減するだけでなく、経理・財務部門にこれまでにない透明性・スピード・コンプライアンスを提供しています。福島氏と松本氏は、日本、そしてその先の世界に向けてバックオフィスソフトウェアを再定義するという明確かつ大胆なビジョンを掲げ、卓越した開発スピードで実行しています。TCVとしても、これほど高度な技術力と強い使命感を併せ持つチームを支援できることを大変嬉しく思います。」
株式会社LayerX 概要
LayerXは「すべての経済活動を、デジタル化する。」をミッションに掲げ、SaaS+Fintechを軸に、AIを中心としたソフトウェア体験を社会実装するスタートアップです。法人支出管理や人的資源管理などの業務効率化AIクラウドサービス「バクラク」を中心に、デジタルネイティブなアセットマネジメント会社を目指す合弁会社「三井物産デジタル・アセットマネジメント」、大規模言語モデル（LLM）関連技術を活用し企業や行政における業務効率化・データ活用を支援する「AI・LLM事業」などを開発・運営しています。
設立: 2018年8月
代表者: 代表取締役CEO 福島良典 / 代表取締役CTO 松本勇気
所在地: 東京都中央区築地1-13-1 銀座松竹スクエア5階
