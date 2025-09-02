こちらは、「Digital PR Platform」より提供された企業や団体等のプレスリリースを原文のまま掲載しております。内容と削除・修正等のお問い合わせは、「Digital PR Platform」までご連絡をお願い致します。
Valuence INFINITIES、新メンバーオーディションを開催！
バリュエンスジャパン株式会社（本社：東京都港区、代表取締役：冨田 光俊）が運営するプロダンスチーム「Valuence INFINITIES（バリュエンス インフィニティーズ）」は、このたび、D.LEAGUE（Dリーグ）に所属するトップチームの新メンバーを募集するオーディションを開催いたします。
Valuence INFINITIESと共に夢をかなえたい方、D.LEAGUEの場で新たな挑戦をしたい方、大募集
D.LEAGUE 24-25 SEASONで3年目を迎えた「Valuence INFINITIES」は、2年連続でCHAMPIONSHIPに進出。昨シーズンではこれまで超えられなかった壁を乗り超え、見事3位でシーズンを締めくくりました。
各メンバーは、D.LEAGUE以外の場やチーム活動以外の個人活動においても、バリュエンスグループのミッションである「大切なことにフォーカスして生きる人を増やす」ことの大切さをダンスを通じて伝え続けています。
そして4年目となる25-26 SEASONのValuence INFINITIESは、これまでチームを支えてきたSTEEZがプロデューサーに就任し、新たにKATSUYAをディレクターとして迎え、SEIYAがクリエイティブディレクターを務めるなど、まさに新体制へと移行します。この新体制のさらなる強化を目指し、新メンバーオーディションを開催いたします。この機会にぜひご自身の可能性を存分に発揮してください。皆さまからのご応募をお待ちしております。
※ユースチームのオーディションも別途開催予定です。詳細は後日お知らせいたします。
■Valuence INFINITIES トップチームオーディション 概要
・エントリー：2025年9月2日（火）12：00～2025年9月5日（金）23：59
・一次審査（課題振付動画審査）：2025年9月6日（土）12：00～2025年9月12日（金）23：59
・二次審査（当日振り入れ＋グループワーク＋サイファー）：2025年9月23日（火・祝）13：00～
場所：東京都港区南青山五丁目6番19号 MA5 4階（Valuence INFINITIES スタジオ）
※エントリーのあった方に別途、一次審査課題の詳細をお送りします。
※一次審査の結果は9月16日（火）までを目途に、合格者のみにメールにてお知らせいたします。
＜審査員＞
STEEZ（PRODUCER）、KATSUYA（DIRECTOR）、SEIYA（CREATIVEDIRECTOR）
＜応募条件＞
https://digitalpr.jp/table_img/2794/117121/117121_web_1.png
＜エントリーについて＞
応募フォーム（https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSetcgU0LgyXH_dj-ojTKR7De6caxlE_9fQ1ahoPuP52q2iyvg/viewform）に必要事項をご記入の上、エントリーをお願いいたします。エントリーいただいた方に、一次審査の課題動画や詳細をお送りいたします。
＜注意事項＞
・エントリーおよび一次審査の動画提出について、それぞれ提出期日を過ぎた場合は無効となります。
・二次審査後、最終の合格通知の日程、方法は別途一次審査通過者に連絡いたします。
・二次審査は東京都港区・Valuence INFINITIESスタジオ（表参道）にて実施します。詳細は一次審査合格者にのみご案内いたします。
・交通費自己負担となりますので、あらかじめご了承ください。
・応募に際し、応募者に生じた損害について、当社は一切責任を負いません。
・応募フォームに記載いただいた内容に虚偽があった場合やFIDAの審査を通過しなかった場合、合格を取り消すことがあります。
＜採用人数＞
若干名
※トップチームオーディション不合格者に対し、ユースチームメンバーとして契約を打診する可能性があります。
＜本件に対する問い合わせ先＞
Valuence INFINITIES 運営事務局（valuenceinfinities@valuence.inc）
※お問い合わせの際は、メール件名に「メンバーオーディションについて」とご明記ください。
※合否結果に関する個別のお問い合わせには対応いたしかねます。
■Valuence INFINITIES
今注目を集めるBREAKIN’（ブレイキン）と、ストリートダンスの代表格であるHIPHOP（ヒップホップ）、そして新たにHOUSE（ハウス）を加え、各ジャンルの精鋭を集める唯一無二のチーム。メンバーはそれぞれD.LEAGUE以外でも活躍の場を広げており、国内外問わずダンスの主要大会で入賞・タイトル取得の実績を持つメンバーも多数在籍している。
24-25 SEASONでは「Jack The Coolest」をスローガンに奮闘し、レギュラーシーズン4位、CHAMPIONSHIP 3位で締めくくる。
新シーズンとなる25-26 SEASONはPRODUCERにSTEEZ、新DIRECTORにKATSUYAを迎え、新たな体制で挑む。
チーム公式SNS：https://linktr.ee/valuence_infinities
■バリュエンスジャパン株式会社 概要
・設立：2019年9月10日
・代表者：代表取締役 冨田 光俊
・本社所在地：東京都港区南青山五丁目6番19号MA5
・事業内容：ブランド品、貴金属、宝石等の買取・販売
※バリュエンスジャパン株式会社は東証グロース市場上場 バリュエンスホールディングス株式会社（証券コード：9270 ／ https://www.valuence.inc/）のグループ企業です。
｜本件に関するお問い合わせ先｜
バリュエンスホールディングス株式会社 広報室
TEL：03-4580-9983 Mail：media@valuence.inc
