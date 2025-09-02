ブリオーニ 六本木ヒルズ店をグランドオープン

株式会社ブリオーニジャパン

日本におけるメゾンの存在感をさらに高める六本木ヒルズ店では、ブリオーニの美意識とホスピタリティを体現した上質な空間をご提供いたします。

東京を象徴する洗練されたエリア、六本木ヒルズに誕生する本ブティックは2フロア構成でイタリアのサルトリアの伝統と日本の建築美が融合した洗練された世界観が広がります。店内には、トラバーチン大理石や天然木など自然素材を用いた穏やかなインテリアが施され、1950～1970年代のイタリアンヴィンテージ家具や、日本人アーティスト花房壽夫氏によるヴィンテージテーブルが配されています。イタリアと日本の美意識が心地よく調和した空間です。

さらに、イタリアの老舗織物工房 MITA（Manifattura Italiana Tappeti Artistici）による作品が、店内に洗練された彩りを添えています。1階エントランスには、日本家屋の美と自然との共生をテーマにしたグリーンを基調とする穏やかなカーペットが敷かれ、2階には東京タワーを想起させる構図で都市の躍動感を表現したブルーを基調とするカーペットが設えられています。いずれも静かな存在感で空間全体に調和をもたらし、MITAの豊かなアーカイブから、東京という都市の風景や感性に響き合う作品として厳選されたものです。

ブリオーニ 六本木ヒルズ店では、レディ・トゥ・ウェア、フォーマル、レジャー、レザーグッズ、アクセサリー、フレグランス、そしてビスポークサービスに至るまで、メゾンが提案するライフスタイルを幅広くご体感いただけます。1階ではレジャーウェアとウィメンズコレクション、2階はフォーマルウェアとテーラリングスペースを展開し、より多様なシーンに対応します。なかでもウィメンズコレクション「La Donna（ラ・ドンナ）」の世界観を体現した空間は、洗練されたエレガンスを感じていただける特別な佇まいです。

ブリオーニ 六本木ヒルズ店は、サルトリアの伝統とモダンな感性が融合した第二の我が家のような特別な拠点です。メゾンが提案する上質なライフスタイルと、ラグジュアリーかつ心地よいひとときをお届けします。



【店舗情報】

ブリオーニ六本木ヒルズ店

東京都港区六本木6-12-2

六本木ヒルズ

六本木けやき坂通り1F

お問合せ：ブリオーニ クライアントサービス TEL. 0120-200-185